Usain Bolt: Cristiano Ronaldo benden kesinlikle daha hızlı

Dünya rekoru sahibi ve sekiz kez Olimpiyat şampiyonu olan Bolt, Ronaldo'nun kendisinden daha iyi bir atlet olduğunu açıkladı.

Jamaikalı eski rekortmen atlet Usain Bolt, 'nun kendisinden "kesinlikle" daha hızlı olduğunu ve Portekizli süperstarın "süper bir atlet" olduğunu söyledi.

Marca Sport Weekend' e konuşan Bolt, "Elbette Cristiano benden daha hızlı" ifadesini kullandı.

"Benim için o, her gün çalışan, süper bir atlet," diyen Jamaikalı atlet, "Her zaman oyununun zirvesinde, çok çalışıyor ve odaklanmış durumda. Şu anda benden kesinlikle daha hızlı olduğunu düşünüyorum" yorumunu yaptı.

Bolt, 2017'de atletizmden emekli olsa da kazandığı sekiz kez Olimpiyat altın madalyasıyla hâlâ 100 ve 200 metredeki dünya rekorlarını elinde tutuyor.