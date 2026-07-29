2026 ABD Açık, tenis sezonunun dördüncü ve son Grand Slam turnuvası olacak; 23 Ağustos'tan 13 Eylül'e kadar New York, Flushing Meadows'taki USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'nde düzenlenecek. Turnuvanın yaklaşık 150 yıllık tarihindeki en büyük organizasyon olan bu yılki edisyon, rekor 22 gün sürecek tenis ve eğlence programıyla öne çıkıyor.

İlk kez 1881'de oynanan ABD Açık, Amerika kıtasında düzenlenen tek Grand Slam turnuvası ve 1978'den bu yana Flushing Meadows'ta yapılıyor. Son şampiyon Carlos Alcaraz, 2025 finalinde Jannik Sinner'ı epik bir maçta mağlup etmişti; ikili, Sinner'ın Temmuz 2026'da Wimbledon şampiyonluğunu korumasının ardından tenisin büyük rekabetlerinden birinde karşı karşıya gelmeyi sürdürüyor. Kadınlarda ise Aryna Sabalenka, geçen yıl Amanda Anisimova'yı yenmesinin ardından son şampiyon olarak geri dönüyor; Coco Gauff, Iga Świątek ve 2026 Wimbledon şampiyonu Linda Nosková da sürpriz peşindeki iddialı isimler arasında yer alıyor.

Biletlere talep şimdiden çok yoğun oldu; resmi American Express ön satışında büyük kuyruklar oluşurken, en büyük seanslar için nominal fiyatlı biletler hızla tükendi. GOAL, tarihler, fiyatlar ve kapılardan en ucuza girmenin yolları dahil olmak üzere ihtiyacınız olan her şeyi aşağıda derledi.

2026 ABD Açık ne zaman? Tam fikstür programı

2026 ABD Açık, pazar 23 Ağustos'tan pazar 13 Eylül'e kadar rekor 22 gün sürecek; bu süre Fan Week, elemeler, ana tablo ve finaller hafta sonuna bölünecek. Aşağıda turnuvanın her aşamasına dair gün gün tam program yer alıyor.

Tarih Karşılaşma Konum Biletler Paz 23 Ağu Fan Week başlıyor & Arthur Ashe Kids' Day (kort alanına ücretsiz giriş) USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi, Flushing Meadows, NY Biletler Pzt 24 Ağu Fan Week & Elemeler, 1. Tur (kort alanına ücretsiz giriş) Flushing Meadows, NY Biletler Sal 25 Ağu Fan Week & Elemeler, 2. Tur (kort alanına ücretsiz giriş) Flushing Meadows, NY Biletler Çar 26 Ağu Fan Week & Elemeler, 3. Tur (kort alanına ücretsiz giriş) Flushing Meadows, NY Biletler Per 27 Ağu Fan Week & Elemeler, Final Turu (kort alanına ücretsiz giriş) Flushing Meadows, NY Biletler Cum 28 Ağu Fan Week devam ediyor, buna Karışık Çiftler Şampiyonası da dahil (kort alanına ücretsiz giriş) Flushing Meadows, NY Biletler Cmt 29 Ağu Fan Week sona eriyor (kort alanına ücretsiz giriş) Flushing Meadows, NY Biletler Paz 30 Ağu Ana tablo, 1. Tur, 1. Gün Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Biletler Pzt 31 Ağu Ana tablo, 1. Tur, 2. Gün Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Biletler Sal 1 Eyl Ana tablo, 1. Tur, 3. Gün Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Biletler Çar 2 Eyl Ana tablo, 2. Tur, 1. Gün Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Biletler Per 3 Eyl Ana tablo, 2. Tur, 2. Gün Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Biletler Cum 4 Eyl Ana tablo, 3. Tur, 1. Gün Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Biletler Cmt 5 Eyl Ana tablo, 3. Tur, 2. Gün Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Biletler Paz 6 Eyl Ana tablo, 4. Tur (Son 16), 1. Gün Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Biletler Pzt 7 Eyl Ana tablo, 4. Tur (Son 16), 2. Gün Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Biletler Sal 8 Eyl Çeyrek finaller, 1. Gün Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Biletler Çar 9 Eyl Çeyrek finaller, 2. Gün Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Biletler Per 10 Eyl Kadınlar tekler yarı finalleri & Open for All Day (kort alanına ücretsiz giriş) Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Biletler Cum 11 Eyl Erkekler tekler yarı finalleri Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Biletler Cmt 12 Eyl Kadınlar tekler finali Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Biletler Paz 13 Eyl Erkekler tekler finali Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Biletler

Turnuva sırasında, Fan Week'in yedi gününe ek olarak iki gün daha kort alanına ücretsiz giriş imkanı sunuluyor; bu da bütçesine dikkat eden taraftarlara hiç bilet almadan Flushing Meadows atmosferini yaşama fırsatı veriyor.

ABD Açık biletleri nereden alınır?

Resmi ABD Açık biletleri, usopen.org ve turnuvanın resmi bilet ortağı Ticketmaster üzerinden satışa sunuluyor. Biletler genellikle genel satış halka açılmadan önce American Express kart sahiplerine yönelik ön satışla piyasaya çıkıyor. Bu yılki ön satışta talep olağanüstü yüksekti; özellikle Arthur Ashe Stadium'daki en büyük seanslar için nominal fiyatlı çok sayıda bilet dakikalar içinde tükendi.

Resmi satış dönemini kaçırdıysanız, yeniden satış platformları hâlâ geniş koltuk seçenekleri bulmanın en güvenilir yolu. StubHub, alıcı garantisiyle desteklenen doğrulanmış biletleri her seans ve fiyat aralığında listeliyor; bu da birincil biletler tükendikten sonra oturma konumlarını ve fiyatları yan yana karşılaştıran taraftarlar için güçlü bir seçenek haline geliyor.

Dış kortlara, ayrıca Louis Armstrong Stadium ile Grandstand'e ilk gelen alır esasına göre erişim sağlayan grounds pass biletleri, turnuva boyunca değerini genellikle en iyi koruyan seçenek oluyor ve son anda bulunması en kolay bilet türü olma eğilimi taşıyor.

ABD Açık biletleri ne kadar?

ABD Açık bilet fiyatları büyük ölçüde stadyuma, güne ve turnuvanın hangi aşaması için alım yaptığınıza bağlıdır.

Grounds pass: yaklaşık 65 $'dan başlar; tüm dış kortlar ile Louis Armstrong Stadium ve Grandstand'i kapsar.

yaklaşık 65 $'dan başlar; tüm dış kortlar ile Louis Armstrong Stadium ve Grandstand'i kapsar. Arthur Ashe Stadium, erken turlar: gündüz seansları için 43 $ gibi düşük fiyatlardan başlar, turnuva ilerledikçe yükselir.

gündüz seansları için 43 $ gibi düşük fiyatlardan başlar, turnuva ilerledikçe yükselir. Louis Armstrong Stadium: yaklaşık 139 $'dan başlar.

yaklaşık 139 $'dan başlar. Grandstand: yaklaşık 180 $'dan başlar.

yaklaşık 180 $'dan başlar. Çeyrek finaller: Arthur Ashe'de yaklaşık 88 $ (gündüz seansı) ile 173 $ (gece seansı) arasında değişir.

Arthur Ashe'de yaklaşık 88 $ (gündüz seansı) ile 173 $ (gece seansı) arasında değişir. Yarı finaller: yaklaşık 158 $ (kadınlar) ile 396 $ (erkekler) arasında.

yaklaşık 158 $ (kadınlar) ile 396 $ (erkekler) arasında. Finaller: kadınlar finali yaklaşık 320 $'dan, erkekler finali ise yaklaşık 686 $'dan başlar; en iyi koltuklarda yeniden satış fiyatları binlerce dolara kadar çıkıyor.

Erkekler finali de dahil olmak üzere öne çıkan seanslar için yeniden satış fiyatlarının bu yıl nominal değerin birkaç katına çıktığı şimdiden bildirildi. Mümkün olduğunca erken rezervasyon yapmak ve grounds pass ya da erken tur gündüz seanslarını değerlendirmek, turnuvaya girmenin hâlâ en ucuz gerçekçi yolu olmayı sürdürüyor.

2026 ABD Açık'ta izlenmesi gereken yıldız oyuncular

2026 katılım listeleri, turnuva tarihinin en güçlü kuralarından birine işaret ediyor. İşte her iki tabloda da öne çıkan isimler.

Erkekler tekler

Jannik Sinner (İtalya) - dünya 1 numarası, 2024 ABD Açık şampiyonu, son Wimbledon şampiyonu

Carlos Alcaraz (İspanya) - son ABD Açık şampiyonu, turnuvayı iki kez kazandı

Alexander Zverev (Almanya) - dünya 2 numarası, 2026 Fransa Açık şampiyonu, 2026 Wimbledon finalisti

Novak Djokovic (Sırbistan) - 24 kez Grand Slam şampiyonu

Ben Shelton (ABD) - ilk 10'daki Amerikalı oyuncu ve ev sahibi seyircinin favorisi

Taylor Fritz (ABD) - ilk 10'daki Amerikalı oyuncu, eski ABD Açık finalisti

Kadınlar tekler

Aryna Sabalenka (Belarus) - dünya 1 numarası, üst üste iki kez son şampiyon (2024, 2025), art arda üçüncü şampiyonluğun peşinde

Elena Rybakina (Kazakistan) - dünya 2 numarası, 2026 Avustralya Açık şampiyonu

Jessica Pegula (ABD) - dünya 3 numarası, 2024 ABD Açık finalisti

Coco Gauff (ABD) - Amerikalıların en büyük umudu ve eski şampiyon

Amanda Anisimova (ABD) - 2025 ABD Açık finalisti

Iga Świątek (Polonya) - eski dünya 1 numarası ve çoklu Grand Slam şampiyonu

Linda Nosková (Çek Cumhuriyeti) - 2026 Wimbledon şampiyonu

Naomi Osaka (Japonya) - iki kez ABD Açık şampiyonu

Turnuva yaklaşırken katılım, çekilmeler ve son dakika değişikliklerine bağlı olmaya devam ediyor; bu nedenle son kesinleşmiş oyuncu alanı için ana tabloya daha yakın bir tarihte resmi katılım listelerini kontrol etmekte fayda var.

ABD Açık Tenis'in son şampiyonları kimler?

Yıl Erkekler Şampiyonu Kadınlar Şampiyonu 2015 Novak Djokovic Flavia Pennetta 2016 Stan Wawrinka Angelique Kerber 2017 Rafael Nadal Sloane Stephens 2018 Novak Djokovic Naomi Osaka 2019 Rafael Nadal Bianca Andreescu 2020 Dominic Thiem Naomi Osaka 2021 Daniil Medvedev Emma Raducanu 2022 Carlos Alcaraz Iga Świątek 2023 Novak Djokovic Coco Gauff 2024 Jannik Sinner Aryna Sabalenka 2025 Carlos Alcaraz Aryna Sabalenka

Flushing Meadows'taki kortlar hakkında bilmeniz gereken her şey

ABD Açık tek bir kortta oynanmıyor; her biri kendi karakterine, atmosferine ve fiyat düzeyine sahip stadyumlardan oluşan büyük bir alana yayılıyor.

Arthur Ashe Stadium, turnuvanın gözbebeği ve yaklaşık 23.771 seyirci kapasitesiyle dünyanın en büyük tenis tesisi. Her iki tekler finali de dahil olmak üzere tüm öne çıkan gündüz ve gece seanslarına ev sahipliği yapıyor; ayrıca kort alanına yapılan 800 milyon ABD dolarlık yenilemenin bir parçası olarak artık açılır kapanır bir çatıya sahip, bunun 550 milyon doları yalnızca Ashe'e ayrıldı. 1975'e uzanan bir gelenek olan gece seansları, elektrikli atmosferi ve kıyafet zorunluluğu olmayan yapısıyla ABD Açık deneyiminin imzası olmayı sürdürüyor.

Louis Armstrong Stadium, ikinci en büyük ana kort ve burada da açılır kapanır çatı bulunuyor. Bir sonraki seviye yüksek profilli maçlara sahne oluyor ve Ashe'e göre aksiyonu daha samimi bir açıdan izleme imkanı sunuyor; üstelik çoğu zaman daha düşük fiyatla, bu da Ashe primini ödemeden numaralı koltuk isteyen taraftarlar için güçlü bir seçenek oluşturuyor.

Grandstand, biletli üç stadyum arasında en küçüğü ve korta yakın görüş açısı ile canlı atmosferi nedeniyle taraftarların gözdesi. Düzenli olarak yükselen yıldızlara ve çekişmeli erken tur eşleşmelerine ev sahipliği yapıyor, ayrıca genellikle Ashe veya Armstrong'dan daha ucuza satılıyor.

Dış kortlar, toplam 22 adet ve herhangi bir Grounds Pass ile erişilebiliyor; Queens'teki Flushing Meadows Corona Park içinde yer alan 46,5 dönümlük kampüsün geri kalanına yayılmış durumda. İlk gelen alır esasına göre çalışan bu kortlar, antrenman seanslarını, eleme maçlarını ve erken turları oyunculara çoğu zaman sadece birkaç adım mesafeden, pass ücretinin dışında ek bir ödeme yapmadan izleyebileceğiniz yerler.

Tüm tesis 1978'den beri ABD Açık'a ev sahipliği yapıyor ve ulaşım oldukça kolay: 7 numaralı metro hattı, tenis merkezinin yanındaki Mets-Willets Point istasyonuna doğrudan gidiyor; Long Island Rail Road da bölgeye hizmet veriyor. Her misafir, 30,5 x 30,5 x 40,6 cm'den büyük olmayan yalnızca bir çantayla giriş yapabiliyor ve cam şişe ile kutu içeceklerin tesise sokulmasına izin verilmiyor.

22 günün tamamında rekor kalabalıkların beklendiği ve ön satışın başlamasından bu yana talebin arzı şimdiden aştığı bu organizasyonda, dört tesisin tamamındaki koltukları ve resmi biletlerle yeniden satış seçeneklerini karşılaştırmak, bu yılki ABD Açık için bütçe ile görüş açısı arasında doğru dengeyi bulmanın en iyi yolu.