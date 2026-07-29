Geçen ayki dramatik Wimbledon finallerinden bu yana yeniden Grand Slam tenisi mi özlüyordunuz? Endişelenmeyin, 2026'nın perdeyi kapatan Grand Slam turnuvası için geri sayım tüm hızıyla sürüyor.

US Open, New York'taki USTA Billie Jean King National Tennis Centre'da 30 Ağustos Pazar günü resmen başlayacak. 'Fan Week' ve eleme turlarını da dahil ederseniz başlangıç tarihi 23 Ağustos. Biletinizi bugün alarak siz de tribündeki yerinizi alabilirsiniz.

Yıllar içinde Roger Federer, Pete Sampras, Novak Djokovic, Chris Evert ve Serena Williams'ın da aralarında bulunduğu sayısız efsane, Big Apple'da sahneye çıkıp zafere ulaştı.

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka ve Coco Gauff gibi isimlerin bu yılki şampiyonaya damga vurması beklenirken, yeni unutulmaz anların yaşanması da kaçınılmaz görünüyor.

Elbette bu tenis şölenini yerinden izlemek için bilet talebi çok yüksek oldu, ancak bu, kort kenarında olma hayalinizin tamamen bittiği anlamına gelmiyor. GOAL, biletlerin nasıl alınabileceği, ne kadar olduğu, turnuva takviminin nasıl göründüğü ve çok daha fazlası dahil olmak üzere US Open biletlerine dair en güncel bilgi ve detayları sizin için derledi.

US Open 2026 Tenis Şampiyonası ne zaman?

US Open 2026, eleme turları, 'Mixed Doubles Championships' ve 'Stars of the Open' gösteri etkinliği dahil olmak üzere, 23 Ağustos Pazar gününden 13 Eylül Pazar gününe kadar düzenlenecek. Ana tablo maçları ise 30 Ağustos Pazar günü başlayacak. US Open'ın tam programı şu şekilde:

Tur Tarih Biletler US Open: Mixed Doubles Championships 25-26 Ağustos StubHub US Open: Stars of the Open 27 Ağustos StubHub Erkekler ve kadınlar teklerde 1. turdan 4. tura 30 Ağustos - 7 Eylül StubHub Erkekler ve kadınlar çeyrek finalleri 8-9 Eylül StubHub Kadınlar tekler yarı finalleri 10 Eylül StubHub Erkekler tekler yarı finalleri 11 Eylül StubHub Kadınlar tekler finali 12 Eylül StubHub Erkekler tekler finali 13 Eylül StubHub



US Open, 1978'den bu yana her yıl USTA Billie Jean King National Tennis Centre'da düzenleniyor. Tesis, New York'un Queens bölgesindeki Flushing Meadows-Corona Park'ın içinde yer alıyor. 46,5 dönümlük alana yayılan tesiste 22 kort ve bitişik parkta ilave 12 kort bulunuyor.

Kompleksteki üç stadyum, dünyanın en büyük tenis stadyumları arasında yer alıyor. 23.771 kişilik kapasitesiyle Arthur Ashe Stadium listenin zirvesinde bulunuyor. Tennis Center, US Open, gençler ve ahşap raketli turnuvalar dışında halka açık olarak oyun için kullanılabiliyor.

Daha önce USTA National Tennis Center olarak anılan tesisin adı, US Open'ı dört kez kazanan Billie Jean King onuruna 2006 yılında değiştirildi.

US Open 2026 biletleri nasıl alınır?

US Open 2026 biletleri ilk olarak mayıs ayının sonunda resmi Ticketmaster US Open Hub üzerinden satışa çıktı. Amex ön satış dönemi 26-27 Mayıs tarihleri arasında açıktı, genel satış ise 28 Mayıs'ta başladı.

Birincil piyasadaki standart bireysel biletler artık büyük ölçüde tükendiği için yeniden satış pazarına yönelmeniz gerekebilir. Ticketmaster, birincil biletleme alanındaki tek resmi ortak olmasının yanı sıra, doğrulanmış taraftar yeniden satış pazarı olarak da hizmet veriyor.

Ayrıca StubHub gibi üçüncü taraf sitelerde hangi bilet seçeneklerinin mevcut olduğuna da göz atabilirsiniz.

US Open 2026 biletleri ne kadar?

2026 US Open için resmi satış fiyatındaki biletler, korta ve seansa bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterdi; giriş seviyesindeki başlangıç fiyatları 43 $ ile 180 $ arasında değişti. Mayıs ayında ilk kez satışa çıktıklarında bilet dağılımı şu şekildeydi:

Arthur Ashe Stadium: 43 $'dan başlayan fiyatlarla

43 $'dan başlayan fiyatlarla Grounds Admission (Ground Pass): 65 $ - 135 $

65 $ - 135 $ Louis Armstrong Stadium: 139 $'dan başlayan fiyatlarla

139 $'dan başlayan fiyatlarla Grandstand Stadium: 180 $'dan başlayan fiyatlarla

Ek bilgi için tarih yaklaştıkça resmi US Open sitesini, güncel uygunluk durumu için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

US Open 2026'dan neler beklenebilir?

Peki, bilet bulacak kadar şanslı olursanız kortta kimleri izleme fırsatı yakalayacaksınız?

Geçen ay Wimbledon kupasını bir kez daha havaya kaldıran Jannik Sinner, üst üste üçüncü US Open finaline çıkmayı hedefleyecek. İtalyan sansasyon ve dünya 1 numarası, 2024'te Taylor Fritz'i mağlup ederek kariyerinin ilk US Open şampiyonluğunu kazanmıştı. Ancak 12 ay önce ikincilikle yetinmek zorunda kaldı; mevcut dönemdeki en büyük rakibi Carlos Alcaraz zirveye çıkan isim oldu.

Carlos Alcaraz, US Open unvanını koruyabilmek için zamanında kortlara dönmeyi umuyor. Nisan ayında bileğinden sakatlanan İspanyol yıldız, hem Fransa Açık'ı hem de Wimbledon'ı kaçırmak zorunda kalmıştı. Bu yıllık öne çıkan organizasyonları kaçırmadan önce art arda dört Grand Slam finaline yükselmişti.

Kadınlar teklerde ise Aryna Sabalenka, 2014'te Serena Williams'tan bu yana üst üste üç yıl şampiyon olan ilk oyuncu olmayı hedefliyor. Ondan önce hiçbir kadın 35 yılı aşkın süre boyunca art arda üç zafer elde edememişti. Son olarak bunu 1978'de Chris Evert başarmıştı. Wimbledon'a 4. turda veda eden ve bu sonuçla 2022'den beri ilk kez bir Grand Slam'de çeyrek finale ulaşamayan Sabalenka, Flushing Meadows'ta başlamak için sabırsızlanıyor.