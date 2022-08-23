Valencia'nın forvet transferiyle birlikte Maxi Gomez'i takımdan gönderebileceği konuşuluyor.

Edinson Cavani, Valencia'ya transfer olmaya çok yakın. GOAL bu bilgiyi doğrulayor. Cavani sezon başına yaklaşık 2 milyon € kazanacağı iki yıllık bir sözleşme imzalayacak.

Cavani, bu yaz Manchester United'dan ayrıldı. Old Trafford'daki dönemini kişisel ve takım başarısının olmaması nedeniyle "acı bir tat" olarak nitelendiriyor.

Cavani, Manchester United efsanesi Paul Scholes tarafından "utanç verici" olarak etiketlendi. Scholes'a göre Cavani, kendini kulübe adamadı.

Cavani ile hangi kulüpler ilgilendi?

Cavani ile Boca Juniors ve Villarreal de ilgilendi. Ancak en iyi teklif, Valencia'nın teklif ettiğinin iki katından fazlasını ödemeye hazır olan Nice'den geldi.

Kariyerinde daha önce İtalya ve Fransa'da oynayan Cavani'ye İspanya'da oynama fikri cazip geldi. Manchester United'da form ve sakatlık sorunlarıyla mücadele eden Cavani, Valencia gibi bir kulüpte hala eski Cavani olduğunu kanıtlama şansına sahip olacak. Valencia'yı La Liga'nın zirvesine yükseltmesine yardımcı olabileceğini umuyor. İlgili herkes için mantıklı bir uyum gibi görünüyor. Cavani'nin Gennaro Gattuso ile çalışmayı da dörtle gözle beklediği biliniyor.

Fenerbahçe'yi iyi haber

Cavani, Avrupa'da transfer dönemi kapanmadan önce yeni kulübünü bulmak için can atarken, anlaşma tamamlanmak üzere. Cavani'nin gelmesiyle Valencia, Marcos Andre veya Maxi Gomez'i elinden çıkarmaya çalışacak.

Maxi Gomez ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği basında çıkan haberler arasında.