Sporting CP'nin sol beki Maxi Araujo'nun, Mauricio Pochettino sakatlıklarla boğuşan Luke Shaw'a alternatif ararken ocak ayında Manchester United'a transfer olmaya açık olduğu bildiriliyor. Uruguaylı milli futbolcuyu aylardır takip eden Manchester United yetkilileri, çarşamba günü Lizbon'da 2-2 biten maçta onu yakından izledikten sonra ikna oldu.

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Lizbon'daki performansı Manchester United'ı ikna etti

Sport Witness'ın haberine göre Manchester United, Araujo'yu yakından değerlendirmek için çarşamba günü Lizbon'da oynanan maçı fırsat bildi ve 26 yaşındaki oyuncunun performansıyla ikna oldu. Bu sezon çıktığı 15 maçın 14'üne ilk 11'de başlayan Uruguaylı milli futbolcu, 90 dakika sahada kaldı ve Luis Suarez'in 33. dakikada attığı açılış golünün asistini yaptı. İki taraf arasında artık karşılıklı ilgi var. Savunmacının temsilcileri de kışın Old Trafford'a transfer olmasına oldukça sıcak bakıyor.

Manchester United'ın yaz aylarındaki ilgisi yeniden canlandı

Manchester United'ın Araujo'ya ilgisi, oyuncunun gelişimini izleyen birkaç Premier Lig kulübü arasında yer aldığı nisan ayına uzanıyor. Yaz transfer dönemini bu mevkiyi güçlendirmeden kapatmasına rağmen geçen ay çıkan haberler, hem Manchester United'ın hem de Arsenal'ın oyuncuyu transfer etmek için yeniden harekete geçmeyi planladığını öne sürdü. O dönemde bir kaynak, yayın kuruluşuna yılın başındaki ilk temaslarından bu yana "yeni bir gelişme olmadığını" söylemişti.

Araujo, ağustos ayında Sporting ile sözleşmesini 2030'a kadar uzatarak transfer söylentilerini yatıştırmış, yüksek bir maaşın yanı sıra sözleşmesine 80 milyon avroluk serbest kalma bedeli koydurmuştu. Ancak Manchester United karşısındaki etkili performansı, kulübün ilgisini yeniden alevlendirdi. Pochettino da ABD'nin başındayken ona karşı oynadığı için oyuncunun niteliklerini biliyor.

Sakatlıklar savunma planlarını değiştirmeye zorluyor

Manchester United'ın takviyeye acil ihtiyaç duymasının nedeni, savunmanın sol tarafındaki oyuncuların süregelen sakatlık sorunları. Shaw ve Harry Amass, kulübün asıl mevkisi sol bek olan iki oyuncusu ve her ikisinin de sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Manchester'daki kariyeri boyunca çok sayıda sakatlık yaşayan Shaw, kas problemi nedeniyle son sekiz maçı kaçırdı.

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Shaw'un yokluğunda eski teknik direktör Michael Carrick çoğunlukla Diogo Dalot'u alışık olmadığı sol bek mevkisinde oynatırken Pochettino burada Lisandro Martinez'e ilk 11'de görev vermeyi tercih etti. Habere göre Manchester United'ın kış transfer döneminde asıl mevkisi sol bek olan bir oyuncu araması bekleniyor . Bu da Güney Amerikalı futbolcuyu Pochettino'nun takımı için ideal bir seçenek hâline getiriyor.

Bonservis bedeli ocak transferini zorlaştırıyor

Araujo'nun 80 milyon avroluk serbest kalma bedeline rağmen, 50 ila 60 milyon avroluk bir teklifin onu ocak ayında Sporting'den koparmaya yeteceği bildiriliyor. Ancak aynı kaynak, Manchester United'ın sezon ortasında bir beke bu kadar yatırım yapmasının düşük ihtimal olduğunu düşünüyor. Pochettino'nun Old Trafford yönetimini bu harcamaya onay vermeye ikna edip edemeyeceği henüz belli değil.