Uruguaylı forvet uyarıyor: Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi

Uruguay milli takımının forveti Federico Vinas, önümüzdeki Pazartesi akşamı (ABD Doğu Kıyısı saatiyle) Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda Suudi Arabistan ile oynanacak maçın zorlu geçeceği konusunda uyarıda bulundu.

Suudi gazetesi "Al-Riyadiah"ın aktardığı açıklamalarda Vinias, "Bu çok karmaşık bir maç, çünkü onların çok iyi oyuncuları var. 2022 Dünya Kupası'nda, ilk maçlarında Arjantin'e karşı oynayıp kazandıkları bir örnek var" dedi.

"Fazla kendimize güvenemeyiz, çünkü çok zorlu bir karşılaşma olacak ve ilk maç her zaman zordur" diye devam etti.

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"2010'da yaptığımızı (Dünya Kupası yarı finaline ulaşmak) tekrarlamak bizim için çok olumlu olacaktır, kişisel görüşüm bu... Sadece kendimiz için değil, aynı zamanda ailelerimiz ve bizi destekleyen taraftarlar için de iyi bir performans sergilemek için çok çalışıyoruz."

Arjantinli teknik direktörü Marcelo Bielsa'nın talimatları ve Darwin Núñez'in yanında forvette oynayacağı muhtemel rol hakkında konuşan Vinícius, "Marcelo her zaman coşku istiyor ve forvetlere yüksek pres yapıp savunma oyuncularını ve rakipleri yormaları için talimat veriyor" dedi.

Ve ekledi: "Eğer (iki forvetli sistem) kesinleşirse, kariyerimin bir döneminde bunu yaptığım için, açık bir forvetin yanında rahatlıkla oynayabilirim. İki açık forvetin olması, görevlerin paylaşılmasını, baskı yapılmasını, savunmacıların dikkatini çekilmesini ve belki de takım arkadaşımın topu daha rahat almasını sağlar."

Ve şöyle bitirdi: "Geriye çekilebilirim, çünkü Real Oviedo'da bunu yapıyorum, ama aynı zamanda savunmanın kalbine baskı uygulayarak, bu durumda Darwin'e fırsat yaratabilecek bir oyuncuyum. Her iki rolü de nasıl oynayacağımı biliyorum, bu konuda hiçbir sorun yaşamayacağım."