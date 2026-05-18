Uruguay - Yeşil Burun Adaları maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Hard Rock Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

Uruguay, 21 Haziran'da Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı maçla 2026 Dünya Kupası elemelerine devam edecek.
GOAL, Uruguay - Yeşil Burun Adaları maçı için bilet satın alma, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili temel bilgiler dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.
2026 Dünya Kupası'nda Uruguay - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman oynanacak?
Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası Grup Maçları
Tarih
Maç (başlama saati)
Mekan
Biletler
15 Haziran Pazartesi
Suudi Arabistan - Uruguay
Hard Rock Stadyumu (Miami)
21 Haziran Pazar
Uruguay - Yeşil Burun Adaları
Hard Rock Stadyumu (Miami)
26 Haziran Cuma
Uruguay - İspanya
Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara)
Yeşil Burun Adaları 2026 Dünya Kupası Grup Maçları
Tarih
Maç
Yer
Biletler
15 Haziran 2026
İspanya - Yeşil Burun Adaları
Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta
21 Haziran 2025
Uruguay - Yeşil Burun Adaları
Hard Rock Stadyumu, Miami
26 Haziran 2026
Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan
NRG Stadyumu, Houston
Uruguay - Yeşil Burun Adaları maçına bilet nasıl alınır?
Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletler artık son derece sınırlıdır.
Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:
- Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
- İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.
Uruguay - Yeşil Burun Adaları maçının biletleri ne kadar?
Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza göre büyük ölçüde değişebilir.
Miami'deki Uruguay - Yeşil Burun Adaları maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en büyük cazibe kaynağıdır. Ev sahibi ülke, grubun kaderini belirleyecek son maçta sahaya çıkacağından, talebin açılış turundaki en yüksek seviyelerden biri olması bekleniyor.
Şu anda, en ucuz biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 400 ila 550 dolar arasında satılmaktadır.
Fiyatların dağılımı şu şekildedir:
- Kategori 3 (Üst Sınıf): 400 $ - 750 $
- Kategori 2 (Orta Seviye): 800 $ - 1.300 $
- Kategori 1 (Alt Katman/Yan Hat): 1.500 $ - 3.500 $
- Konukseverlik/VIP: 4.000 $+
Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Miami, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri ve ev sahibi takımın ana merkezi olduğu için, yerel talebin son derece yüksek olması beklenmektedir. Bu önemli karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.
Uruguay - Yeşil Burun Adaları maçı nerede oynanacak?
Uruguay - Yeşil Burun Adaları maçı Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak.
2026 Dünya Kupası için stadyum, yaklaşık 65.000 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek.
Florida'nın Miami Gardens şehrinde bulunan stadyum, dünya standartlarında bir futbol tesisi haline gelmek için 550 milyon dolarlık devasa bir yenileme çalışmasından geçti.
Bu yenilemenin en çarpıcı özelliği, seyirci koltuklarının %90'ını kaplayan açık hava kanopisidir. Bu kanopi, Florida güneşinden çok ihtiyaç duyulan gölgeyi ve yağmurdan koruma sağlarken, sahayı hava şartlarına açık tutmaktadır.
Stadyum, üst tribünün her köşesinde bulunan ve her açıdan net bir tekrar görüntüsü sağlayan dört devasa yüksek çözünürlüklü video panosuyla da tanınmaktadır.
Geniş çaplı olmasına rağmen, yenileme çalışmaları sayesinde seyirci tribünü sahaya 7,6 metre daha yaklaştırıldı; böylece taraftarlar ile sahadaki heyecan dolu mücadele arasındaki mesafeyi ortadan kaldıran, coşkulu ve samimi bir atmosfer yaratıldı.