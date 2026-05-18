Uruguay - Yeşil Burun Adaları maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Hard Rock Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

Uruguay, 21 Haziran'da Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı maçla 2026 Dünya Kupası elemelerine devam edecek.

GOAL, Uruguay - Yeşil Burun Adaları maçı için bilet satın alma, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili temel bilgiler dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda Uruguay - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman oynanacak?

Dünya Kupası - Grp. H Hard Rock Stadium

Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası Grup Maçları

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Biletler 15 Haziran Pazartesi Suudi Arabistan - Uruguay Hard Rock Stadyumu (Miami) Bilet 21 Haziran Pazar Uruguay - Yeşil Burun Adaları Hard Rock Stadyumu (Miami) Bilet 26 Haziran Cuma Uruguay - İspanya Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Bilet

Yeşil Burun Adaları 2026 Dünya Kupası Grup Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 15 Haziran 2026 İspanya - Yeşil Burun Adaları Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet 21 Haziran 2025 Uruguay - Yeşil Burun Adaları Hard Rock Stadyumu, Miami Bilet 26 Haziran 2026 Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan NRG Stadyumu, Houston Bilet

Uruguay - Yeşil Burun Adaları maçına bilet nasıl alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletler artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Uruguay - Yeşil Burun Adaları maçının biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza göre büyük ölçüde değişebilir.

Miami'deki Uruguay - Yeşil Burun Adaları maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en büyük cazibe kaynağıdır. Ev sahibi ülke, grubun kaderini belirleyecek son maçta sahaya çıkacağından, talebin açılış turundaki en yüksek seviyelerden biri olması bekleniyor.

Şu anda, en ucuz biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 400 ila 550 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyatların dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Sınıf): 400 $ - 750 $

Kategori 2 (Orta Seviye): 800 $ - 1.300 $

Kategori 1 (Alt Katman/Yan Hat): 1.500 $ - 3.500 $

Konukseverlik/VIP: 4.000 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Miami, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri ve ev sahibi takımın ana merkezi olduğu için, yerel talebin son derece yüksek olması beklenmektedir. Bu önemli karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

Uruguay - Yeşil Burun Adaları maçı nerede oynanacak?

Uruguay - Yeşil Burun Adaları maçı Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak.

2026 Dünya Kupası için stadyum, yaklaşık 65.000 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek.

Florida'nın Miami Gardens şehrinde bulunan stadyum, dünya standartlarında bir futbol tesisi haline gelmek için 550 milyon dolarlık devasa bir yenileme çalışmasından geçti.

Bu yenilemenin en çarpıcı özelliği, seyirci koltuklarının %90'ını kaplayan açık hava kanopisidir. Bu kanopi, Florida güneşinden çok ihtiyaç duyulan gölgeyi ve yağmurdan koruma sağlarken, sahayı hava şartlarına açık tutmaktadır.

Stadyum, üst tribünün her köşesinde bulunan ve her açıdan net bir tekrar görüntüsü sağlayan dört devasa yüksek çözünürlüklü video panosuyla da tanınmaktadır.

Geniş çaplı olmasına rağmen, yenileme çalışmaları sayesinde seyirci tribünü sahaya 7,6 metre daha yaklaştırıldı; böylece taraftarlar ile sahadaki heyecan dolu mücadele arasındaki mesafeyi ortadan kaldıran, coşkulu ve samimi bir atmosfer yaratıldı.