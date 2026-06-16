Uruguay - Yeşil Burun Adaları 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Uruguay - Yeşil Burun Adaları maçı 21 Haziran 2026 tarihinde saat 18:00 EST ve 22:00 GMT'de başlayacak.

Maç bağlamı ve açılış günü bilgileri

Turnuvanın şimdiye kadarki en büyük sürprizlerinden birinde, turnuvaya ilk kez katılan Cabo Verde, 2010 şampiyonu İspanya ile 0-0 berabere kaldı. 40 yaşındaki Cabo Verde kalecisi Vozinha kahraman oldu ve bunun sonucunda sosyal medyadaki takipçi sayısı bir gecede fırladı.

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Uruguay'ın kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Luis Suárez ve Edinson Cavani'nin milli futboldan ayrılmasının ardından, efsanevi teknik direktör Marcelo Bielsa'nın sistemi büyük ölçüde orta sahanın çalışkan oyuncularına dayanıyor. Real Madrid'den Fede Valverde, Man United'dan Manuel Ugarte ve zarif Spurs oyun kurucusu Rodrigo Bentancur ile birlikte bu yapbozun kilit parçası. Uruguay, Ronald Araújo ve José María Giménez'den oluşan son derece deneyimli ikilinin dörtlü savunmayı yönetmesiyle rakiplerinin işini zorlaştırmaya çalışacak.

Bielsa, agresif pres yapmaya odaklanan, kendine özgü yüksek tempolu 4-3-3 sistemini uygulayacak. Bu yaklaşım sayesinde Uruguay, eleme turlarında 147 top kaybı kaydetti; bu rakam, Güney Amerika'daki diğer tüm ülkelerden 26 daha fazla.

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Yeşil Burun Adaları'nın kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Forvet Dailon Livramento, eleme turlarında Angola ve Kamerun'a karşı attığı kritik goller de dahil olmak üzere toplam dört golle öne çıkarak grubun en golcü oyuncularından biri oldu. Yeşil Burun Adaları, sevgiyle Bubista olarak anılan eski kaptan Pedro Leitão Brito'nun yönetiminde. 2020'den beri takımın başında olan Brito, takımının Amerika kıtasında bir iki sürpriz yapması için disiplinli bir savunma düzenine güvenecek. Chaves'in tecrübeli kalecisi Vozinha, 1. maç gününde İspanya karşısında kendini kanıtladı ve Cabo Verde, grubun diğer iki maçında da yine onun kahramanlıklarına güvenecek. Portekiz futbolunun ikinci liginde forma giyen Vozinha, çok daha ünlü rakiplere karşı Dünya Kupası'na ilk kez katılan takım için gerçekten büyük bir adım attı.

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Uruguay'ın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Galatasaray), Santiago Mele (Junior FC).

Defans oyuncuları: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastian Caceres (Club America), Mathias Olivera (Napoli), Joaquin Piquerez (Palmeiras), Matias Vina (Flamengo).

Orta saha oyuncuları: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martinez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustin Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Atletico San Luis), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolas de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (SC Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araujo (Sporting CP), Brian Rodriguez (Club America).

Forvetler: Rodrigo Aguirre (Club America), Federico Vinas (Real Oviedo), Darwin Nunez (Al Hilal).

Yeşil Burun Adaları'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego).

Defans: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Joao Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).

Orta saha oyuncuları: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Laros Duarte (Puskas Akademia), Yannick Semedo (Farense).

Forvetler: Ryan Mendes (Iğdır), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (İstanbul Başakşehir).

Takım haberleri ve kadrolar

Uruguay'ın teknik direktörü Marcelo Bielsa'dır. Mevcut kadro verilerinde herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu bulunmamaktadır ve maç öncesinde muhtemel kadro da henüz açıklanmamıştır. Maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellemeler eklenecektir.

Yeşil Burun Adaları teknik direktörü Bubista'nın kadrosunda da mevcut verilerde sakatlık veya cezalı oyuncu bulunmamaktadır. Onaylanmış bir ilk 11 açıklanmamıştır. Maç yaklaştıkça daha fazla takım haberi verilecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Uruguay, son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Takımın en son maçı, 15 Haziran’da Dünya Kupası’nda Suudi Arabistan ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmaydı; ayrıca yılın başlarında oynadıkları hazırlık maçlarında Cezayir ile 0-0, İngiltere ile ise 1-1 berabere kalmışlardı. Bu serideki tek mağlubiyet, Kasım 2025'te ABD'ye karşı alınan 5-1'lik ağır yenilgiydi. Meksika ile oynanan golsüz beraberlik, beş maçlık tabloyu tamamlıyor. Bu maçlara bakıldığında, Uruguay'ın sonuçları, yenilmesi zor ancak galibiyet almakta da zorlanan bir takım olduğunu gösteriyor.

Yeşil Burun Adaları ise son beş maçının üçünü kazanarak formda bir şekilde geliyor. Dünya Kupası öncesindeki en son sonuçları, 6 Haziran'da Bermuda'ya karşı 3-0'lık galibiyetti ve ayrıca Mayıs ayı sonlarında Sırbistan'ı 3-0 yendiler. Finlandiya ile 1-1 berabere kalması ve Şili'ye 4-2 yenilmesi, 15 Haziran'da İspanya ile 0-0 berabere kalmasıyla birlikte bu seriyi tamamlıyor. Yeşil Burun Adaları, son hazırlık maçlarında rahatça gol atabildiğini gösterirken, aynı zamanda üst düzey rakipleri durdurmak için gerekli savunma disiplinini de sergiledi.

Karşılaşma Geçmişi

Mevcut verilerde Uruguay ve Yeşil Burun Adaları arasında daha önce oynanmış bir maç bulunmamaktadır. Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak maç, iki ülke arasında kaydedilen ilk karşılaşma olacak.

Puan Durumu

H Grubu'nda Uruguay şu anda lider konumda, Yeşil Burun Adaları ise bu maç öncesinde dördüncü sırada yer alıyor.