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Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Çeviri:

Uruguay, Salem Al-Dossari'ye Dünya Kupası'nda tarihi bir forma numarası verdi

S. Al-Dawsari
Suudi Arabistan - Uruguay
Suudi Arabistan
Uruguay
Dünya Kupası
İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
Uruguay
ABD
İspanya

Tornado, Dünya Kupası'nın gökyüzünde parlıyor

Suudi Arabistan Milli Takımı kaptanı Salem Al-Dossari, 2026 Dünya Kupası'nın ilk turu kapsamında Salı günü sabahın erken saatlerinde Uruguay ile oynanacak maçta "Yeşiller"in kadrosuna liderlik ediyor.

Yunan teknik direktör Georgios Donis, Al-Akhdar'ın kadrosunu açıkladı ve kadroda Al-Dosari'nin liderliğinde tüm silahlarını topladı.

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Salem Al-Dossari, Dünya Kupası'nda Suudi milli formasıyla en çok maça çıkan oyuncular listesinde 7 maçla üçüncü sırada yer alacak.

Salem Al-Dossari, her biri 9 maçla Abdullah Suleiman, Sami Al-Jaber ve Hussein Abdul Ghani'nin ardından geliyor ve Mohammed Al-Deayea (10) zirvede kalıyor.

Dünya Kupası
Suudi Arabistan crest
Suudi Arabistan
KSA
Uruguay crest
Uruguay
URU
Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Suudi Arabistan crest
Suudi Arabistan
KSA

Suudi taraftarlar, İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'nın yer aldığı grupta bir sonraki tura yükselme hayallerini gerçekleştirmek için Salem Al-Dossari'nin yeteneklerine güveniyor.

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