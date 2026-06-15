Uruguay, Salem Al-Dossari'ye Dünya Kupası'nda tarihi bir forma numarası verdi

Suudi Arabistan Milli Takımı kaptanı Salem Al-Dossari, 2026 Dünya Kupası'nın ilk turu kapsamında Salı günü sabahın erken saatlerinde Uruguay ile oynanacak maçta "Yeşiller"in kadrosuna liderlik ediyor.

Yunan teknik direktör Georgios Donis, Al-Akhdar'ın kadrosunu açıkladı ve kadroda Al-Dosari'nin liderliğinde tüm silahlarını topladı.

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Salem Al-Dossari, Dünya Kupası'nda Suudi milli formasıyla en çok maça çıkan oyuncular listesinde 7 maçla üçüncü sırada yer alacak.

Salem Al-Dossari, her biri 9 maçla Abdullah Suleiman, Sami Al-Jaber ve Hussein Abdul Ghani'nin ardından geliyor ve Mohammed Al-Deayea (10) zirvede kalıyor.

Suudi taraftarlar, İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'nın yer aldığı grupta bir sonraki tura yükselme hayallerini gerçekleştirmek için Salem Al-Dossari'nin yeteneklerine güveniyor.