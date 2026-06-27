Uruguay - İspanya maçında acı verici oyuncu değişiklikleri: Federico Valverde, milli takım teknik direktörü Marcelo Bielsa’ya öfkeli

Uruguay milli takım teknik direktörü Marcelo Bielsa, İspanya ile oynanan Dünya Kupası maçında iki çok dikkat çekici oyuncu değişikliği yaptı. Fernando Muslera, kalesinde yediği golde büyük bir hata yaptı ve devre arasında, kendi isteği üzerine ve Dünya Kupası’ndaki son maçında oyundan alındı. Kısa bir süre sonra yıldız oyuncu ve kaptan Federico Valverde de oyundan çıkarıldı.

İlk yarı bitmeden ve Manuel Ugarte'nin çapraz bağını yırttığı sanılan olaydan henüz yarım dakika geçmeden İspanya öne geçti. Álex Baena'nın oldukça kurtarılabilir bir şutu Muslera'nın ellerinden kayıp gitti (40).

Muslera, tam beş Dünya Kupası’nda temsil ettiği Uruguay’da mutlak bir ikon olarak kabul ediliyor. Ancak bu, Bielsa’nın 137 kez milli forma giymiş olan oyuncuyu devre arasında oyundan almasını engellemedi. Maçtan sonra Bielsa, Muslera’nın kendi isteğiyle oyundan çıkmak istediğini açıkladı. Eski AZ oyuncusu Sergio Rochet onun yerine oyuna girdi.

O anda Uruguay hâlâ 1-0 gerideydi ve Dünya Kupası şansını sürdürmek için gol atması gerekiyordu. Buna rağmen Bielsa, yıldız oyuncusu ve kaptanı Valverde’yi kenara almaya karar verdi.

Valverde kenara doğru koştu ve Bielsa’nın kararını açıkça kabul etmekte zorlandı; Real Madrid yıldızı, teknik direktörün elini bile sıkmadı. Valverde daha sonra formasını giyerek öfkesini haykırdı.



