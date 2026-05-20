Uruguay - İspanya maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Estadio Akron hakkında bilgiler ve daha fazlası

26 Haziran, Meksika'daki Estadio Akron'da oynanacak H Grubu'nun en heyecan verici maçı olan Uruguay-İspanya karşılaşmasıyla 2026 Dünya Kupası'nın en dikkat çeken günlerinden biri olmaya aday.

Bu maç, her ikisi de tutkulu taraftar kitlesine sahip, dünyanın en prestijli iki futbol ülkesinin karşılaşması olmasının yanı sıra, her iki takım için de grup aşamasının son maçı olacak. Bu nedenle, maçın sonucu, grubu kimin lider bitireceğini belirleyecek gibi görünüyor.

GOAL, Zapopan (Guadalajara) 'da oynanacak Uruguay - İspanya Dünya Kupası maçı için biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları dahil olmak üzere tüm bilet bilgilerini sizlere sunuyor.

Uruguay - İspanya Dünya Kupası maçı ne zaman?

Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası grup maç programı nedir?

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Biletler 15 Haziran Pazartesi Uruguay - Suudi Arabistan (18:00 ET) Hard Rock Stadyumu (Miami) Bilet 21 Haziran Pazar Uruguay - Yeşil Burun Adaları (18:00 ET) Hard Rock Stadyumu (Miami) Bilet 26 Haziran Cuma Uruguay - İspanya (18:00 CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Bilet

İspanya'nın 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Biletler 15 Haziran Pazartesi İspanya - Yeşil Burun Adaları (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) Bilet 21 Haziran Pazar İspanya - Suudi Arabistan (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) Bilet 26 Haziran Cuma İspanya - Uruguay (18:00 CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Bilet

Uruguay - İspanya Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Taraftarlar, Eylül 2025'ten bu yana FIFA sitesi üzerinden 2026 Dünya Kupası maç biletlerini satın alabilmektedir.

Dünya Kupası bilet satışlarının son resmi aşaması olan Son Dakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başladı ve turnuva sonuna kadar devam edecek.

İlk aşamalarda bilet alamadınız mı? Aşağıda tüm yeniden satış seçeneklerini bulabilirsiniz:

Resmi kanal, FIFA.com/tickets adresinden erişilebilen FIFA Yeniden Satış/Değişim Pazarı'dır. İlk olarak Ekim 2025'te açılan platform, 2 Nisan'da yeniden açıldı ve her maçın başlama saatinden bir saat öncesine kadar açık kalacak.

Bu platform Kanadalı, Amerikalı ve uluslararası sakinler tarafından kullanılabilirken, FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) ise Meksika sakinlerine yöneliktir.

StubHub gibi üçüncü taraf satıcılar da 2026 Dünya Kupası biletlerini satışa sunacaktır.

Yeniden satış alıcıları için önemli bir nokta: biletlerin sayısı çok sınırlı olabilir ve biletler ara sıra ortaya çıkabilir. Yeniden satış biletlerini garantilemek isteyen taraftarlar, platformu sık sık kontrol etmeli, biletler ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurmalıdır.

Uruguay - İspanya Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.

Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışında üst katta yer alır.

Resmi fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir. Ev sahibi ülkeler hariç grup maçları için ilk tahminler 60 - 620 dolar arasındaydı.

Ek bilgi için FIFA Dünya Kupası bilet portallarını ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi üçüncü taraf satış sitelerini takip edin.

Uruguay - İspanya karşılaştırmalı maç sonuçları

URU Son 2 maçları ESP 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 2 Galibiyetler İspanya 3 - 1 Uruguay

İspanya 2 - 0 Uruguay 1 Gol sayısı 5 2,5 gol üzeri maçlar 1/2 Her iki takım da gol attı 1/2

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Uruguay - İspanya maçı nerede oynanacak?

Eskiden Estadio Omnilife ve Estadio Chivas olarak bilinen Estadio Akron, Guadalajara yakınlarındaki Zapopan'da bulunan çok amaçlı bir stadyumdur.

2010 yılında açıldığından beri, Liga MX takımı C.D. Guadalajara'nın ev sahipliği yaptığı stadyumdur.

Estadio Akron'da futbolun yanı sıra çeşitli diğer spor ve eğlence etkinlikleri de düzenlenmiştir.

Elton John, Coldplay, The Weeknd ve Shakira gibi sanatçılar burada konserler vermiş, Meksikalı boks efsanesi Canelo Alvarez ise 2023 yılında bu stadyumda John Ryder ile maç yapmıştır.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Estadio Akron'un kapasitesi 48.000 olacak. Estadio Akron, Uruguay-İspanya maçının yanı sıra üç grup maçı daha ağırlayacak.

Uruguay - İspanya Dünya Kupası tahmini

İspanyol taraftarlar, Avrupa şampiyonu olarak hüküm sürdükleri (2008), kupa dolaplarına Dünya Kupası'nı ekledikleri (2010) ve ardından Avrupa şampiyonluğunu korudukları (2012) o muhteşem dört yıllık dönemi hâlâ sevgiyle anıyor.

İspanya, son yirmi yılda üç kez Avrupa Şampiyonası unvanını kazanarak kendi kıtasında sürekli olarak en iyisi olduğunu kanıtlasa da, dünya sahnesinde benzer bir hakimiyet kurmakta zorlanıyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, İspanya 2010'da Jules Rimet kupasını kazandığından bu yana Dünya Kupası Finalleri'nde sadece üç galibiyet elde etti (ve 16 turunu geçemedi).

2014'te grup aşamasını geçemedi ve hem 2018 hem de 2022'de son 16 turunda elendi.

Kırmızı Ordu, Kuzey Amerika'da durumu düzeltmeye kararlı ve Dünya Kupası Finalleri'ne formunun zirvesinde gidiyor. İspanya, Mart 2024'te Londra'da Kolombiya'ya 1-0 yenildiğinden beri mağlubiyet tatmadı; bu, 28 maçlık olağanüstü bir yenilmezlik serisi.

Uruguay'ın da uzun ve görkemli bir Dünya Kupası geçmişi var. 1930'da ilk turnuvaya ev sahipliği yaptılar ve kazandılar; 20 yıl sonra turnuva Güney Amerika'ya döndüğünde (1950 Brezilya) ikinci kez şampiyon oldular.

Deneyimli kulüp ve milli takım teknik direktörü Marcelo Bielsa yönetimindeki Uruguay, Kuzey Amerika'da turnuvada ilerlemeyi umuyor. Katar 2022'de grup aşamasından sonra hayal kırıklığı yaratan bir şekilde turnuvadan elenen Uruguay, tarihinde ilk kez üst üste erken elenmekten kaçınmak isteyecektir.

Uruguay ve İspanya, 2013 yılından bu yana birbirleriyle karşılaşmamış olsa da, bu iki takımın on birinci karşılaşması olacak. Güney Amerikalılar, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle henüz galibiyet elde edemedi. 1950 ve 1990 yıllarında oynanan önceki iki Dünya Kupası karşılaşması da berabere sonuçlanmıştı.