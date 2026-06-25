Bu Cuma (26 Haziran), Meksika’daki Estadio Akron’da oynanacak H Grubu’nun en çok beklenen maçı olan Uruguay-İspanya karşılaşmasıyla 2026 Dünya Kupası’nın en dikkat çekici günlerinden biri olacağa benziyor.

Bu maç, her ikisi de tutkulu taraftar kitlelerine sahip, dünyanın en prestijli iki futbol ülkesinin karşılaşması olmasının yanı sıra, her iki takım için de grup aşamasının son maçı olacak.

Ancak İspanya, hayal kırıklığı yaratan açılış maçının ardından toparlanarak Suudi Arabistan’ı 4-0’lık rahat bir skorla mağlup ederken, Uruguay arka arkaya aldığı iki beraberlikle yavaş bir başlangıç yaptı ve bu durum onları elenmenin eşiğine getirdi.

Uruguay - İspanya maçı ne zaman?

Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası maç programı

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Sonuç / Biletler 15 Haziran Pazartesi Uruguay - Suudi Arabistan (18:00 ET) Hard Rock Stadyumu (Miami) 1-1 21 Haziran Pazar Uruguay - Yeşil Burun Adaları (18:00 ET) Hard Rock Stadyumu (Miami) 2-2 26 Haziran Cuma Uruguay - İspanya (18:00 CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Biletler

İspanya'nın 2026 Dünya Kupası maç programı

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 15 Haziran Pazartesi İspanya - Yeşil Burun Adaları (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 0-0 21 Haziran Pazar İspanya - Suudi Arabistan (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 4-0 26 Haziran Cuma İspanya - Uruguay (18:00 CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Bilet

Uruguay - İspanya Dünya Kupası biletleri nasıl alınır

Bilet satışlarının güncel durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve “önce gelen, önce alır” esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu, FIFA’dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Uruguay - İspanya Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

Uruguay - İspanya kafa kafaya karşılaşma geçmişi ve istatistikleri

URU Son 2 maçları ESP 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 2 Galibiyetler İspanya 3 - 1 Uruguay

İspanya 2 - 0 Uruguay 1 Gol sayısı 5 2,5 gol üzeri maçlar 1/2 Her iki takım da gol attı 1/2

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar 4 R. Araujo

10 G. De Arrascaeta Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Estadio Akron hakkında bilmeniz gereken her şey

Eskiden Estadio Omnilife ve Estadio Chivas olarak bilinen Estadio Akron, Guadalajara yakınlarındaki Zapopan'da bulunan çok amaçlı bir stadyumdur.

2010 yılında açıldığından beri, Liga MX takımı C.D. Guadalajara'nın ana sahası olarak kullanılmaktadır.

Futbolun yanı sıra, Estadio Akron'da çeşitli diğer spor ve eğlence etkinlikleri de düzenlenmiştir.

Elton John, Coldplay, The Weeknd ve Shakira gibi sanatçılar burada konserler vermiş, Meksikalı boks efsanesi Canelo Alvarez ise 2023 yılında bu stadyumda John Ryder ile maç yapmıştır.

2026 FIFA Dünya Kupası için Estadio Akron'un kapasitesi 48.000 olacak. Estadio Akron, Uruguay-İspanya maçının yanı sıra üç grup maçı daha düzenlemiştir.

Uruguay - İspanya Dünya Kupası tahmini

İspanyol taraftarlar, Avrupa şampiyonu olarak hüküm sürdükleri (2008), kupa dolaplarına Dünya Kupası'nı ekledikleri (2010) ve ardından Avrupa şampiyonluğunu korudukları (2012) o muhteşem dört yıllık dönemi hâlâ sevgiyle anıyor.

İspanya, son yirmi yılda üç kez Avrupa Şampiyonası unvanını kazanarak kendi kıtasında sürekli olarak en iyisi olduğunu kanıtlasa da, dünya sahnesinde benzer bir hakimiyet kurmakta zorlanıyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, İspanya 2010'da Jules Rimet Kupası'nı kazandığından bu yana Dünya Kupası turnuvalarında sadece dört galibiyet elde etti (ve 16 turunu geçemedi).

2014’te grup aşamasını geçemedi; 2018 ve 2022’de ise her iki turnuvada da son 16 turunda elendi.

"Kırmızı Ordu", Kuzey Amerika'da bu durumu düzeltmeye kararlı ve Dünya Kupası Finalleri'ne formunun zirvesindeyken gidiyor. İspanya, Mart 2024'te Londra'da Kolombiya'ya karşı oynadığı hazırlık maçında 1-0 yenilgiden bu yana mağlubiyet tatmadı; bu, 32 maçlık olağanüstü bir yenilmezlik serisi anlamına geliyor.

Uruguay’ın da uzun ve görkemli bir Dünya Kupası geçmişi var. 1930’da düzenlenen ilk turnuvaya ev sahipliği yapmış ve şampiyon olmuşlardı; 20 yıl sonra turnuva Güney Amerika’ya döndüğünde (1950 Brezilya) ikinci kez şampiyonluğa ulaştılar.

Deneyimli kulüp ve milli takım teknik direktörü Marcelo Bielsa yönetimindeki Uruguay, Kuzey Amerika’da turnuvada ilerlemeyi umuyordu. Ancak Katar 2022’de grup aşamasının ardından hayal kırıklığı yaratan bir şekilde turnuvadan elendiler ve tarihinde ilk kez üst üste erken elenmekten kaçınmak için çaresizce çabalıyorlar.

Uruguay ve İspanya, 2013 yılından bu yana birbirleriyle karşılaşmamış olsa da, bu maç iki takımın on birinci karşılaşması olacak. Güney Amerikalılar, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle henüz bir galibiyet elde edemedi. 1950 ve 1990 yıllarında oynanan önceki iki Dünya Kupası karşılaşması da berabere sonuçlanmıştı.