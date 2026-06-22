Uruguay - İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Uruguay - İspanya: Maç detayları

Uruguay - İspanya maçı, 27 Haziran 2026 tarihinde saat 00:00 GMT'de ve 26 Haziran 2026 tarihinde saat 19:00 EST'de başlayacak.

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Uruguay - İspanya: Maç bağlamı

Jalisco'da oynanacak bu karşılaşma, H Grubu'ndaki her iki takımın da son derece yoğun geçen 2. maç gününün ardından kampanyalarını güçlendirmek veya kurtarmak istemesi nedeniyle büyük önem taşıyor. Grup dinamiklerini baştan sarsan ikinci tur maçlarının ardından – Avrupa şampiyonu İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0'lık net bir galibiyetle ezip geçerek liderliği garantiledi; Uruguay ise ilk yarıda geri dönüş yapmasına rağmen turnuvaya ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları ile 2-2'lik dramatik bir beraberlikle puan paylaşmak zorunda kalarak hayal kırıklığına uğradı – Guadalajara Stadyumu'nda (Estadio Akron) hata payı önemli ölçüde azaldı. Her iki takım da, bu yorucu karşılaşmaların ardından taktiksel uyum ve hızlı fiziksel toparlanmanın, eleme turu hedeflerinin gidişatını tamamen belirleyeceğini bilerek Zapopan’a gidiyor.

İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, takımının savunmadaki konsantrasyonunu ve golcü verimliliğini sürdürmesini sağlamalı ve yapısal akıcılığını kullanarak grubun liderlik koltuğundaki kontrolünü sağlamlaştırmalıdır. De la Fuente, Suudi Arabistan’a karşı muhteşem bir gol atan genç yıldız Lamine Yamal’ın tehlikeli geçiş oyununa ve Mikel Oyarzabal’ın doğrudan hücum tehdidine dayanan dinamik hücum eksenlerine güvenerek, oyunun temposunu belirleyecek, orta sahayı domine edecek ve fiziksel gücü yüksek Güney Amerikalı savunma hattını aşmaya çalışacak. Karşılarında ise Marcelo Bielsa’nın yönettiği, yapısal olarak sağlam ve her şeyi ortaya koyan bir Uruguay takımı duruyor. Fiziksel açıdan üst düzey bir kadroya sahip olan La Celeste, inatçı bir oyun planına ve ölümcül bir kontra atak gücüne sahiptir. Bu güç, orta sahanın dinamosu Federico Valverde ve 2. maç gününde kusursuz bir beraberlik golü atan patlayıcı kanat oyuncusu Maximiliano Araújo tarafından öncülük edilmektedir; bu sistem, maksimum baskı altında kusursuz disiplin gerektiren durumlarda en iyi performansını sergiler.

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İki takım 2. maç gününde nasıl bir performans sergiledi?

Uruguay 2–2 Yeşil Burun Adaları

Marcelo Bielsa'nın takımı, Miami Stadyumu'nda büyük bir hayal kırıklığı yaşadı; savunmadaki zayıf performansları nedeniyle, turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri olan Yeşil Burun Adaları karşısında 2–2'lik bir beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. Grup aşamasında tam hakimiyet kurmayı hedefleyen Güney Amerikalılar, maça erken üstünlük kurmaya çalışarak başladı ancak akıcı bir mavi blok karşısında tehlikeli geçiş yollarını kontrol etmekte zorlandı.

20. dakikada Kevin Pina’nın ağları bulmasıyla Uruguay’ın düzeni bozuldu ve Afrika ekibi şaşkınlık yaratan bir şekilde öne geçti. Bielsa’nın oyuncuları, ilk yarıyı kurtarmak için yoğun bir tepkiyle karşılık verdiler; agresif bir şekilde geri dönüşe geçtiler ve 43. dakikada Maximiliano Araújo kusursuz bir şekilde eşitliği sağladı; ardından Agustín Canobbio, ilk yarının uzatma dakikalarının sonlarında muhteşem bir gol atarak skoru tersine çevirdi. Ancak ikinci yarıda baskı altında takımın yapısı yeniden çöktü ve 60. dakikada Hélio Varela, Yeşil Burun Adaları adına skoru eşitledi. La Celeste, tüm oyuncularını ileriye kaydırıp yıldız forvet Darwin Núñez'i oyuna sokmasına rağmen, rakibin inatçı alçak blokunu aşamadı ve son maç gününe 2 puanla girdi.

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İspanya 4–0 Suudi Arabistan

Luis de la Fuente'nin öğrencileri, Atlanta Stadyumu'nda son derece disiplinli ve hakimiyet kuran bir performans sergiledi; kusursuz bir şekilde kalesini gole kapatarak Suudi Arabistan'ı 4–0'lık hayati bir galibiyetle rahatça geçti. Avrupa'nın devleri, skor tabelasının kontrolünü neredeyse anında ele geçirdi ve 10. dakikada genç yıldız Lamine Yamal'ın kusursuz bir vuruşla golü bulmasıyla skoru açtı.

Turnuvaya ilk kez katılan rakip, henüz mücadele havasına giremeden Mikel Oyarzabal, İspanya hücum hattının öncülüğünü yaparak maçı tamamen kopardı. Forvet, ilk yarıda muhteşem bir performans sergiledi; ceza sahasında boşluk bulup 21. ve 24. dakikalarda arka arkaya goller attı. Rahat bir üstünlük elde eden İspanya, sağlam ve disiplinli oyun yapısıyla maçı tamamen domine etti. İkinci yarının başlarında Hassan Altambakti’nin kendi kalesine attığı gol, rakibi daha da zor duruma düşürdü ve İspanya’nın galibiyetini kesinleştirdi. De la Fuente’nin dengeli taktik planı, kalan süre boyunca top hakimiyetini başarılı bir şekilde kontrol etti ve takım, 3 puanı güvenli bir şekilde toplayarak 4 puanla H Grubu’nun zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.

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Her iki teknik direktör de hangi taktiksel ayarlamaları yapmalı?

Uruguay (Marcelo Bielsa)

Bielsa, La Celeste’nin son üçte bir sahada muazzam bir baskı oluşturmasını sağlayan cesur ve yüksek tempolu hücum planından vazgeçmesine gerek yok. Dikey hareketler, keskin kanat rotasyonları ve akıcı hücum seçeneklerinin sağladığı mükemmel geçişler, Uruguay’ın dünya sahnesinde elit takımları alt edebilmek için gerekli taktiksel araçlara sahip olduğunu kanıtlıyor.

Ancak Bielsa, topu verimli bir şekilde elinde tutan takımlara karşı takımının savunmada tam konsantrasyonunu sürdürmesini sağlamalıdır. Bir önceki maçında, Uruguay’ın agresif hücum düzeni, beklerin son üçte bir sahaya derinlemesine ilerlemesi nedeniyle zaman zaman geniş boşluklar bırakmış ve bu da Yeşil Burun Adaları karşısında sinir bozucu bir 2-2 beraberliğe yol açmıştı. Etkileyici bir teknik ve atletik geçmişe sahip İspanya karşısında, topun geçiş sırasında kolayca kaybedilmesi ölümcül olacaktır. Bielsa’nın öncelikli ayarlaması, defansif orta saha pivotuna odaklanmalıdır; özellikle de orta saha oyuncularından, merkezi yarı alanları kapatmak ve İspanyol kontratak oyuncularının kendi stoperlerini izole etmesini önlemek için katı bir pozisyon bilinci sergilemelerini talep etmelidir.

İspanya (Luis de la Fuente)

De la Fuente’nin, Atlanta’da Suudi Arabistan’a karşı 4-0’lık ezici galibiyet sırasında takımının maçın büyük bölümünü domine etmesini sağlayan pragmatik şablonu tamamen ortadan kaldırmasına gerek yok. Temel savunma yapısı ve orta saha teknik gücü hâlâ güvenilir varlıklar olarak duruyor; ancak 3. maç günü, takımın seçkin Güney Amerikalı rakiplere karşı topu nasıl kontrol edip ilerleteceği konusunda keskin bir hücum ayarlaması gerektiriyor.

Uruguay’ın agresif yüksek presine karşı, tamamen yatay bir dizilişte kalmak ya da orta sahada topu çok yavaş dolaştırmak, Bielsa’nın tuzak kurma stratejisine tam olarak uyacaktır. De la Fuente’nin taktiksel ayarlaması orta sahasına odaklanmalı ve orta saha liderlerine, topu kazandıklarında çok daha yüksek dikey hızla ileriye taşımaları talimatını vermelidir. İspanya atağa çıktığında, Uruguay’ın ilerleyen beklerinin boş bıraktığı kanat alanlarını agresif bir şekilde kullanmalıdır. Dinamik kanat oyuncularının patlayıcı ve direkt üst üste binme koşularını kullanarak Uruguay savunma hattını genişletmek, rakibin kompakt dizilişini parçalamak için kritik öneme sahip olacaktır. Bu kanat genişlemesi, merkezden gelen oyuncuların yararlanabileceği değerli boşluklar yaratmak ve topun orta sahadaki yoğunlukta tamamen boğulmasını önlemek açısından hayati önem taşır.

3. Maç Günü öncesinde takımlarla ilgili son gelişmeler nelerdir?

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Uruguay takım haberleri

Bielsa’nın son teknolojiyle donatılmış Guadalajara Stadyumu’na giderken önündeki en büyük zorluk, potansiyel taktiksel rotasyonları yönetirken takımının savunmadaki zayıflıklarını gidermektir. Güney Amerikalılar, Yeşil Burun Adaları ile oynadıkları yüksek tempolu 2-2 berabere biten maçtan yeni sakatlık endişeleri veya cezalı oyuncular olmadan çıkmış olsa da, takımın üzerinde sarı kart tehdidi dolaştığı için birkaç kilit oyuncunun dikkatli davranması gerekiyor.

Uruguay, 4-2-3-1 taktik düzeni etrafında bir oyun kuracak. Kaleci Fernando Muslera, kaleyi koruma görevini sürdürecek ve savunma hattından çok daha iyi bir koruma bekleyecek. 2. maç gününde sarı kart gördükleri için son derece dikkatli olmaları gereken stoperler Sebastián Cáceres ve Mathías Olivera, savunma ikilisini sürdürecek; sol kanatta Guillermo Varela, sağ kanatta ise José María Sanabria yer alacak.

Orta saha düzeni, büyük ölçüde orta sahadaki baskı ve savunma korumasına dayanıyor. Manuel Ugarte ve Rodrigo Bentancur – 2. maç gününde gördüğü sarı kart nedeniyle disiplin konusunda ince bir çizgide yürüyen bir başka hayati isim – çift pivotlu orta sahanın belkemiğini oluşturacak. Onların önünde Federico Valverde, orta sahada yaratıcılık görevini üstlenecek; sol kanatta 2. maç gününde gol atan Agustín Canobbio, sağ kanatta ise patlayıcı bir oyun sergileyen Maximiliano Araújo yer alacak. Forvet hattında Federico Viñas, orta hücum kanallarını yönlendirmek üzere hücum hattını kendinden emin bir şekilde yönetecek; ancak Bielsa’nın yedek kulübesinde Darwin Núñez gibi yüksek kaliteli seçenekleri de hazır bekliyor.

İspanya kadro haberleri

de la Fuente, takımını H Grubu’nda birinciliği garantilemek üzere hazırlarken, çok daha rahat ama aynı derecede karmaşık bir kadro seçimi sorunuyla karşı karşıya. La Roja ile ilgili en çok konuşulan konu, Suudi Arabistan’a karşı elde ettikleri 4-0’lık ezici galibiyetin fiziksel yorgunluğu ve psikolojik ivmeyi nasıl yönetecekleri; otomatik olarak eleme turuna kalma şansı artık kesinleştiğine göre, bu durum teknik direktörü kadrosunun derinliğini kullanmaya yöneltebilir.

İspanya’nın temel yapısı, son derece disiplinli ve akıcı bir 4-1-2-3 dizilişi etrafında şekillenecek. Savunmada, stoperler Pau Cubarsí ve Aymeric Laporte orta hattın bel kemiğini oluşturacak; sağda Pedro Porro, solda ise Marc Cucurella kanat bekleri olarak bu ikilinin yanlarında yer alacak. Deneyimli kaleci Unai Simón, ceza sahası hakimiyetini güçlendirmek için savunmanın sağlam bir koruma sağlamasını bekliyor.

Orta saha, oyunun temposunu kontrol etmeye ve top hakimiyetini yeniden kazanmaya çalışacak. Orta sahada daha geride oynayan Rodri, savunmanın kalkanını oluşturacak ve yaratıcı oyun kurucular Pedri ile Dani Olmo’nun sahada daha ileriye çıkarak Güney Amerikalı rakip savunmayı aşmasına olanak sağlayacak.

Forvet hattı ise ölümcül geçiş seçenekleriyle dolu. 2. maç gününün kahramanı Mikel Oyarzabal, ilk yarıda attığı muhteşem iki golün ardından orta kanalları yönetecek; sol kanatta genç yıldız Lamine Yamal ve sağ kanatta Álex Baena’nın güçlü desteğiyle, kontratakta Uruguay’ı cezalandırmak için gerekli olan son üçte bir sahadaki kıvılcımı sağlayacak.

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Uruguay - İspanya maçının kilit ikilileri

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Lamine Yamal - Mathías Olivera

Luis de la Fuente'nin hücumunun tehlikeli bir odak noktası haline gelen Yamal, İspanya'nın üçlü forvet hattının son derece enerjik ve kendine güvenen bir ucu olmaya devam ediyor. Yamal, Suudi Arabistan karşısında kanatta kusursuz bir performans sergileyerek yaratıcı hücumları yönetti ve soğukkanlı bir golle skora adını yazdırdı. Uruguay’ın fiziksel olarak heybetli savunma düzenini çökertmek için Yamal’ın rolü hayati önem taşıyacak; akıllı hareketleri, patlayıcı dripling yeteneği ve bitmek bilmeyen çalışma temposunu kullanarak rakip savunmacıları geriye çekmeli, markajcıları pozisyonlarından çıkarmalı ve Mikel Oyarzabal gibi merkezdeki tehditlerin yararlanabileceği hayati son üçte bir alan kanalları açmalıdır.

Onu durdurma görevi, Marcelo Bielsa’nın savunma hattının hayati bir dayanağı olan stoper Mathías Olivera’ya düşüyor. Olivera, Uruguay’ın bir önceki maçında merkez bloğunu idare ederek, Yeşil Burun Adaları karşısında muazzam bir baskı altında dörtlü savunmayı bir arada tutmaya çalıştı. Uruguay’ın savunma yapısı zor anlar yaşadı ve sarı kartlar birikti – bunlardan biri de Olivera’nın kendisinin aldığı karttı – ancak o, elit forvetlere karşı koyabilecek üst düzey fiziksel özelliklere ve taktiksel hakimiyete sahip. Sebastián Cáceres ile birlikte orta bölgede mutlak konsantrasyonunu ve kusursuz iletişimini sürdürmeli, pozisyonunu kullanarak Yamal’ın keskin içe doğru koşularını etkisiz hale getirmeli ve İspanya’nın erken geçiş momentumunu kazanmasını engellemelidir.

Federico Valverde - Rodri

2. maç gününde Uruguay orta sahasının mutlak kalbi ve dinamik motoru olan Valverde, La Celeste adına top hakimiyetinin ritmini belirlemek ve rakip savunma hatlarını açmakla görevli. Valverde, Cape Verde karşısında ileri orta saha rolünde ustaca oynadı; ileriye çıkarak takıma hayati bir fiziksel ivme kazandırdı ve takımının hücum geçişlerini yönlendirdi. İspanya karşısında ise birincil hedefi, hatlar arasındaki boşlukları bulmak, topu yüksek dikey hızla dağıtmak ve Agustín Canobbio ile Maximiliano Araújo’nun patlayıcı kanat koşularını beslemek olacak. Valverde’ye dönüp savunma hattına karşı pozisyon alması için zaman ve alan tanınırsa, oyun görüşü İspanya’nın savunma bloğunu kolayca dengesiz hale getirecektir.

Bu akıcı yaratıcı ritmi bozmak isteyen isim ise İspanya’nın öne çıkan orta saha oyuncusu Rodri. 2. maç gününde orta sahanın belkemiği olarak görev yapan Rodri, Suudi Arabistan karşısında sergilediği hakimiyet dolu performans sırasında kusursuz bir taktiksel koruma sağladı. Topun olmadığı anlardaki defansif çalışması ve geçiş dönemlerindeki disiplini, Guadalajara Stadyumu’nda en zorlu sınava tabi tutulacak. Rodri, merkez savunmacılar Pau Cubarsí ve Aymeric Laporte’nin önünde agresif bir şekilde pozisyonunu ayarlayarak orta sahadaki boşlukları daraltmalı, Valverde’nin oyun kurma mekanizmalarına baskı uygulamalı ve dörtlü savunmasını korumalıdır. Böylece Güney Amerikalıların orta sahayı tamamen domine etmesini ve İspanya’yı sürdürülemez bir savunma kabuğuna hapsetmesini engelleyebilir.

H Grubu’ndaki olası senaryolar nasıl görünüyor?

İkinci tur maçlarının ardından H Grubu, oldukça değişken ve rekabetçi bir yapıya kavuştu. İspanya, Suudi Arabistan’ı 4-0’lık net bir galibiyetle mağlup ederek eleme turu yarışında güçlü bir konuma yerleşti ve 4 puanla +4 gol farkıyla rahat bir şekilde liderliği elinde tutuyor.

Bu durum, Uruguay’ı iki puan ve tamamen sıfır (0) gol farkıyla ikinci sıraya yerleştirdi; La Celeste, Mavi Köpekbalıkları karşısında zorlu bir 2-2 beraberlikle yetinmek zorunda kaldıktan sonra, Yeşil Burun Adaları (iki puan, 0 gol farkı) ile puan açısından başa baş bir durumda kaldı. Suudi Arabistan ise bir puanla tablonun en altında kalmaya devam ediyor. Guadalajara Stadyumu’nda oynanacak bu 3. Maç Günü karşılaşması, her iki dev takım için de eleme aşamalarına girerken otomatik olarak tur atlamayı garantilemek ya da riskli wild card senaryolarından kaçınmak için mücadele ettikleri açısından matematiksel açıdan mutlak bir dönüm noktası niteliğinde.

İspanya kazanırsa

Luis de la Fuente'nin takımının galibiyeti, Avrupalıları yedi puana taşıyarak, tartışmasız grup birincisi olarak 32'li turlara doğrudan yükselmeyi anında garantileyecektir. Buna karşılık, bu sonuç Uruguay'ı iki puanda donduracaktır. Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan arasındaki maçın sonucuna bağlı olarak, Uruguay'ın yenilgisi onları üçüncü veya dördüncü sıraya düşürebilir; bu da ya turnuvadan tamamen elenmelerine ya da tamamen wildcard senaryolarına güvenmek zorunda kalmalarına neden olabilir.

Uruguay kazanırsa

Marcelo Bielsa'nın oyuncuları üç puanı da alırsa, Güney Amerika ekibi grup aşamasında muhteşem bir geri dönüşe imza atmış olacak. Beş puana ulaşan Uruguay, İspanya'yı geçerek grup birincisi veya ikincisi olarak 32'li turlara doğrudan katılmayı garantileyecek. Tersine, bu senaryo İspanya’yı 4 puanda sıkıştıracak ve otomatik geçiş hakkını koruyup korumayacağını ya da en iyi üçüncü takımlar arasında yer alıp almayacağını görmek için paralel maçın sonucuna bağımlı kalmasına neden olacaktır.

Beraberlik senaryosu

Guadalajara’da alınacak bir puan, İspanya’yı 5 puanla rahat bir konuma getirecek ve takımın eleme turlarına güvenli bir şekilde yükselmesini sağlayacaktır. Uruguay için ise 3 puana ulaşmak, onları sıkı bir eleme mücadelesinin içinde tutacaktır. Beraberlik, matematiksel olarak hemen elenmeyi önlese de, 3 puanla ve tamamen nötr (0) gol farkıyla bitirmek, takımın nihai sıralamasını Yeşil Burun Adaları’nın sonucuna bağlayacak ve 32’li turlara wild card biletini büyük ölçüde paralel grup sonuçlarına bağlayacaktır.

Takım haberleri ve kadrolar

Uruguay milli takım teknik direktörü Marcelo Bielsa, muhtemel ilk 11’i henüz açıklamadı; La Celeste kadrosunda şu anda herhangi bir sakatlık veya ceza durumu bulunmuyor. Maçın başlama saatine yaklaştıkça yeni gelişmelerin açıklanması bekleniyor.

İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente de benzer şekilde ilk 11'ini henüz açıklamadı; şu aşamada sakatlık veya ceza sorunu bulunmuyor. Takımla ilgili yeni haberler, elimize ulaşır ulaşmaz eklenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

Uruguay, son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı; bu maçlarda beş gol attı ve beş gol yedi. Takımın en son maçı, 21 Haziran'da Dünya Kupası'nda Cabo Verde ile 2-2 berabere bitti; bu maçtan önce ise grup açılış maçında Suudi Arabistan ile 1-1 berabere kalmıştı. Her iki Dünya Kupası sonucu da, İngiltere ile 1-1 biten dostluk maçı ve Cezayir ile golsüz berabere kaldıkları maçları da içeren bu seride takımı takip eden istikrarsızlığı yansıtıyor. Bu serinin en kötü anı, Kasım 2025'te ABD'ye karşı alınan 5-1'lik yenilgiydi.

İspanya'nın son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet yer alıyor. En son sonuç, 21 Haziran'da Suudi Arabistan'a karşı alınan 4-0'lık galibiyetti; bu performans, takımın hücumdaki derinliğini ortaya koydu. Bundan önce ise Dünya Kupası açılış maçında Cabo Verde ile 0-0 berabere kalmıştı. Beş maçta İspanya altı gol attı ve bir gol yedi; turnuva öncesinde Mısır ve Irak ile oynadığı hazırlık maçlarında arka arkaya iki maçta kalesini gole kapattı.

Karşılaşma Geçmişi

URU Son 2 maçları ESP 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 2 Galibiyetler İspanya 3 - 1 Uruguay

İspanya 2 - 0 Uruguay 1 Gol sayısı 5 2,5 gol üzeri maçlar 1/2 Her iki takım da gol attı 1/2

Karşılaşma verileri, her ikisi de hazırlık maçı olarak oynanan iki karşılaşmayı kapsamaktadır. En son karşılaşma 6 Şubat 2013'te gerçekleşmiş ve İspanya, Uruguay'ı 3-1 mağlup etmişti. Bundan önce ise İspanya, 17 Ağustos 2005'te 2-0 galip gelmişti. İspanya, kayıtlara geçen her iki karşılaşmayı da kazanmış, bu iki maçta beş gol atmış ve bir gol yemiştir.

Puan Durumu



