Eski dostuyla tekrar buluşacak olan Uruguaylı yıldız, pazar gününe kadar karar vermek zorunda...

Luis Suarez, Uruguay'dan ayrılmayı kabul ettikten sonra Liverpool'dan eski takım arkadaşıyla Brezilya'da yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Uruguaylı yıldız, bu yılın başında çocukluk kulübü Nacional'a yeniden katıldıktan sonra memleketi Uruguay'da bulunuyor.

35 yaşındaki oyuncu, son on yılın en iyi bölümünü Barcelona ve Atletico Madrid'de oynadığı İspanya'da geçirdikten sonra Nacional'e transfer oldu.

Ne söylendi?

Spor muhabiri Cesar Merlo'ya göre yıldız forvet, valizini toplayıp 2023'te Gremio'ya katılmak üzere Brezilya'ya uçmaya hazır.

Suarez, Brezilya'ya gitmeye karar verirse Gremio'da eski dostu Lucas tarafından karşılanacak.

İkilinin, 2012'de Carling Cup'ı kazandıkları Anfield'da Liverpool formasıyla güzel anıları var.

Ancak rutin bir tarama sırasında kalbinde olası bir sorun tespit edildikten sonra Lucas Leiva, şu anda oynayamıyor ve tekrar bir araya gelmeleri için bir süre beklemeleri gerekecek.

Başka bir talip daha var

Suarez, henüz Gremio'ya katılma taahhüdünde bulunmadı ve ayrıca, Meksika ekibi Cruz Azul'dan da bir teklif var.

Ve Globo'ya göre ona Gremio'nun iki katını teklif ettikleri bildirildi.

Ancak Azul'un ilgisine rağmen Gremio'dan Paulo Caleffi, Suarez'in kendilerini bir dost olarak seçeceğinden emin görünüyor.

Caleffi şunları söyledi: "Suarez, bir arkadaşının kendisine Grêmio'ya gelmesini tavsiye ettiğini açıkladı. Bu, onun için en iyi yol olarak görünüyor."

Ancak Gremio, Suarez'e meraklı olsa da müzakereleri pazar gününe kadar tamamlamaları gerekiyor.

Suarez, Uruguay'ın Gana'yı 2-0 yenmesine rağmen grup aşamalarında Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından geleceği hakkında düşünmek için zaman buldu.

Dev turnuvada beklentilerin dışında kalan Uruguay'ın elenmesi, yıldız golcüyü epey üzmüştü.