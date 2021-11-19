Uruguay’da Oscar Tabarez dönemi 15 yılın ardından sona erdi

Uruguay Futbol Federasyonu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Şubat 2006’dan bu yana milli takımı çalıştıran Oscar Tabarez’in görevine son verildiğini duyurdu.

Açıklamada şu satırlara yer verildi:

“Alınan bu karar, Tabarez’in Uruguay futboluna yaptığı büyük katkıları göz ardı etme amacı gütmemektedir.

"15 yıllık görev süresi içinde Uruguay’ı yeniden dünya futbolunun zirvesine taşıyarak bize yaşattığı başarılar için teşekkür ediyoruz.”

📣 Comunicado de la AUF - 19/11/2021 pic.twitter.com/OSVXn2qpG4 — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 19, 2021

Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki performansı nasıldı?

Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde başarısız bir görüntü çizen Uruguay, 16 puanla yedinci sırada yer alıyor.

Elemelerde ilk dört sırayı alan takımlar doğrudan Katar 2022 bileti alırken, beşinci olan takım play-off oynamaya hak kazanacak.

Bitime dört maç kala, dördüncü ve beşinci sıradaki Kolombiya ve Peru’nun 17’şer puanı bulunuyor. Bu iki takımı 16 puanla Şili ve Uruguay izliyor.

Elemelerde beş maçtır galibiyet alamayan Uruguay, geçen hafta Bolivya’ya 3-0 yenilerek sürpriz bir skora imza atmıştı.

27 Ocak’ta Paraguay ile karşılaşacak olan Uruguay, 1 Şubat’ta ise Venezuela’yı konuk edecek.

Oscar Tabarez, Uruguay'ın başında neler başardı?

1988-1990 yılları arasında da Uruguay’ı çalıştıran Tabarez’in milli takımın başındaki ikinci dönemi tam 15 yıl sürdü.

Tabarez ayrıca 2012 Londra Olimpiyatları’na katılan Uruguay ekibine de teknik direktörlük yapmıştı.

74 yaşındaki teknik adamın Uruguay ile ulaştığı en büyük başarı, 2011’de kazanılan Copa America şampiyonluğuydu.

2010 Dünya Kupası’nı dördüncü sırada tamamlayan Uruguay, Rusya 2018’de ise çeyrek finalde daha sonra kupayı kaldıran Fransa’ya elenmişti.