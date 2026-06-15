Uruguay basını milli takımını uyarıyor: Suudi Arabistan'ın Arjantin karşısında yaptıklarını unutmayın

Uruguay, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçı olan Suudi Arabistan karşılaşmasının başlamasına saatler kala, heyecan ve temkinli bir atmosfer yaşıyor. Bu maç, İspanya ve Yeşil Burun Adaları'nın da yer aldığı 8. grupta, Uruguay'ın turnuva serüveni için belirleyici bir kapı olarak görülüyor.

Uruguaylı "Oficina" gazetesinin haberine göre, Teknik direktör Marcelo Bielsa'nın basın toplantısı manşetlere taşındı. Bielsa, turnuva öncesinde takımı vuran bir dizi sakatlığın sorumluluğunu teknik ekibin üstlendiğini belirtirken, aynı zamanda "kendi oyun stilini dayatmaya çalışan ve savunmayla yetinmeyen bir takım" olarak tanımladığı Suudi Arabistan milli takımına büyük saygı duyduğunu vurguladı.

Başka bir haberde ise gazete, Yunan teknik direktör Georgios Donis yönetimindeki Suudi milli takımının hazırlıklarına değindi. Son hazırlık aşamasında performansın inişli çıkışlı olduğunu belirten gazete, turnuvanın başlamasına haftalar kala yapılan ani teknik değişiklik nedeniyle, fark yaratabilecek oyunculara sahip olmasına rağmen takımın gerçek seviyesini tahmin etmenin zor olduğunu kaydetti.

"La Diario" gazetesi ise haberine dikkat çekici bir başlık seçti: "Duyguları kontrol etmek... Uruguay, Suudi Arabistan karşısında başlıyor." Karşılaşmanın psikolojik yönüne odaklanan gazete, büyük turnuvalarda genellikle en zor olan açılış maçında aceleci davranılmaması ve gerginlik yaşanmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

"Carbito" gazetesinin aktardığına göre, Uruguaylı medyanın çoğu, Suudi Arabistan'ı yenmenin bir seçenek değil, bir zorunluluk olduğu konusunda hemfikir. Grup liderliği için İspanya ile rekabet edileceği ve erken bir tökezlemenin takımı sonraki turlarda büyük baskı altına sokabileceği düşünülüyor.

Haberler ayrıca, Suudi Arabistan'ın 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı aldığı tarihi galibiyeti örnek göstererek, bu takımı hafife almamaları konusunda uyarıda bulundu ve "Yeşiller"in baskı altında oynamadıkları zaman büyük takımları şaşırtma kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

Teknik açıdan ise Federico Valverde ve Darwin Núñez, Bielsa'nın projesinin temel taşları olarak manşetlere taşındı. Öte yandan, Ronald Araújo ve Giorgian De Arrascaeta'nın katılımı, beklenen başlangıç vuruşu öncesinde tıbbi takiplerinin devam etmesi nedeniyle hala şüpheyle karşılanıyor.