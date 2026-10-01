Üretken Portekiz, Danimarka’yı yenmek için Cristiano Ronaldo’ya ihtiyaç duymadı; Norveç sürpriz şekilde mağlup oldu

Portekiz, perşembe günü Uluslar Ligi’ndeki üçüncü maçını da galibiyetle tamamladı. Cristiano Ronaldo’nun ayrılışından bir gün sonra Danimarka deplasmanında 2-4 kazandı. Bruno Fernandes, yaptığı iki asistle Portekiz adına belirleyici oldu. Bu sırada Norveç, Galler deplasmanında sürpriz şekilde 2-1 mağlup oldu.

Danimarka - Portekiz 2-4

Portekiz’de maç öncesinde gündem neredeyse tamamen Cristiano Ronaldo’ydu. Süper yıldız, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından milli takımdan ayrılma kararı aldı. CR7’nin ikonik 7 numaralı forması hemen Rafael Leão’ya verilirken, kaptanlık pazubandı da Bruno Fernandes’in koluna geçti.

Ronaldo’suz Portekiz’in Parken Stadyumu’nda skoru açması için 15 dakika bile gerekmedi. Gonçalo Ramos topu direğe nişanladıktan sonra atak sona erecek gibi görünüyordu. Ancak durum hiç de öyle olmadı. Cancelo topu kazandı, Ramos’la verkaç yaptı ve topu Mads Hermansen’in üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi: 0-1.

Eski Ajaxlılar Mohamed Daramy ve Rasmus Kristensen’in ilk 11’de başladığı, mevcut Ajax oyuncusu Anton Gaaei’nin ise yedek kulübesinde yer aldığı Danimarka çabuk cevap verdi. Joakim Maehle topu Mikkel Damsgaard’la buluşturdu, onun uzak köşeye yaptığı kıvrak vuruş Diogo Costa’nın arkasından ağlarla buluştu: 1-1.

Portekiz de buna karşılık direnç gösterdi ve sadece iki dakika sonra Danimarka’nın başkentinde yeniden öne geçti. Ramos, Fernandes’e şık bir topuk pası verdi, derinlemesine koşu yaptı ve Manchester United’lı orta sahadan topu koşu yoluna kusursuz şekilde geri aldı. Ramos daha sonra yakın mesafeden Hermansen’e şans tanımadı: 1-2.

Portekiz bu tek farklı üstünlükle soyunma odasına gitti, ancak aranın hemen ardından ikinci kez eşitlik golünü kalesinde gördü. Damsgaard, Rasmus Højlund’u harika kaçırdı, ardından Napoli forveti kendi vuruşunu yapmayı seçti ve Costa’yı geçti: 2-2.

Ama İskandinavlar yine bu eşitliğin keyfini uzun süre çıkaramadı. İkinci yarının ortalarında Portekiz yeniden öne geçti ve bu kez golü atan isim Vitinha oldu. PSG yıldızı, Fernandes’in ortasını yakın köşeye kafayla göndererek milli takım kariyerindeki ilk golünü attı: 2-3.

Danimarka adına üçüncü eşitlik golü gelmedi, üstelik ev sahibi ekip maçın son bölümünde bir gol daha yedi. João Félix, kontra atağın son noktası oldu ve sağ ayağıyla düzgün bir vuruşla ağları buldu: 2-4.

Galler - Norveç 2-1

Norveç, Cardiff City Stadyumu’ndaki maça favori olarak başladı. Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard ve eski Feyenoordlu Fredrik Aursnes gibi yıldız isimler ilk 11’de sahaya çıktı.

Norveçliler maça iyi başladı ve 15. dakikada Oscar Bobb’la öne geçti. Ødegaard’dan mükemmel bir pas alan Bobb, yakın köşeye net bir vuruş yaptı: 0-1.

Galler, devreye kısa süre kala beraberliği yakaladı. Sorba Tomas ortayı yapmak için çok fazla zaman ve alan buldu; ortası da Dan James’in kolay dokunuşuyla asiste dönüştü: 1-1.

Norveç için işler daha da kötüye gitti ve takım ikinci yarının başlamasından henüz bir dakika geçmeden 10 kişi kaldı. Torbjørn Heggem, kaleye giden James’e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü. Ardından kullanılan serbest vuruşta Neco Williams uzak köşeye sert ve isabetli vurdu: 2-1.



