Arjantin Futbol Federasyonu’nun, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile oynanacak maçta koyu mavi yedek formayı giyme kararı, İngiliz medyasında büyük bir eleştiri dalgasına yol açtı. Medya, bu hamleyi önümüzdeki Çarşamba akşamı oynanacak kritik maç öncesinde “Üç Aslan”a karşı psikolojik savaş açmak için planlı bir girişim olarak değerlendirdi.

Şampiyonluk unvanını elinde bulunduran Arjantin, ABD’nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu’nda İngiltere milli takımıyla karşılaşmaya hazırlanıyor. “Tango” takımı maçta koyu mavi yedek formasıyla sahaya çıkarken, İngiltere milli takımı ise geleneksel beyaz formasıyla mücadele edecek.

Acı dolu geçmişin hayaletlerini canlandırmak

Arjantin milli takımı, bu Dünya Kupası'nın başlangıcından bu yana bu mavi formayı sadece bir kez giydi; bu, grup aşamasında Ürdün milli takımıyla oynadığı ve Arjantin'in 3-1'lik ezici bir galibiyetle sonuçlanan maçtı.

Çeşitli basın haberlerine göre, bu rengin seçimi rastgele ya da sıradan bir tercih değildi; aksine derin tarihsel ve sembolik anlamlar taşıyordu. Zira mavi forma, Arjantinlilerin kolektif hafızasında, Dünya Kupası tarihinde “Tango”nun İngiltere karşısında elde ettiği en büyük ve en ünlü iki zaferle ilişkilendiriliyor.

İlk zafer, 1986 Meksika Dünya Kupası’nın çeyrek finalinde gerçekleşti. Merhum efsane Diego Armando Maradona, İngiliz kalecinin kalesine unutulmaz iki gol attı; bunlardan biri meşhur “el golü”, diğeri ise tek başına İngiliz takımının yarısını geçerek attığı ve Dünya Kupası tarihinin en güzel golü olarak kabul edilen golüydü.

İkinci zafer ise 1998 Fransa Dünya Kupası’nın son 16 turunda gerçekleşti. Normal süre ve uzatmaların berabere bitmesinin ardından Arjantin, heyecan verici penaltı atışları sonucunda maçı kendi lehine sonuçlandırdı ve her iki maçta da mavi forma sahada yer aldı.

Asılsız efsaneler

Öte yandan, İngiliz Yayın Kurumu BBC bu karara duyduğu hoşnutsuzluğu gizlemedi ve bunu mantıksal ya da bilimsel hiçbir temele dayanmayan “futbol efsaneleri”nden ibaret olarak nitelendirdi; teknik direktör Lionel Scaloni ve teknik ekibinin bu tarihi sembolizme aşırı derecede inandığını da belirtti.

Köklü İngiliz kurum, Arjantin kampında yaygın olan inancın, koyu mavi formayı giymeyi özellikle İngiltere milli takımı karşısında elde edilen büyük zaferlerle yakından ilişkilendirdiğini ve bu olguyu “batıl inanç” olarak nitelendirdi.

Ancak “BBC”, bu teoriyi hemen çürütmek için acele etti ve iki takımın Dünya Kupası finallerinde son karşılaşmasının, özellikle de 2002 Güney Kore-Japonya turnuvasında, her iki takımın da tamamen farklı renklerde forma giydiğini hatırlattı. İngiltere tamamen kırmızı formasıyla sahaya çıkıp 1-0 galip gelirken, Arjantin ise beyaz ve gök mavisi çizgili ana formasıyla oynamıştı.

Psikolojik üstünlük kazanma girişimi

Yaygın olarak okunan İngiliz "Metro" gazetesi ise daha da ileri giderek, Arjantin'in bu hamlesinin, kritik maçın başlama düdüğü çalınmadan önce psikolojik üstünlük elde etmek için açık ve kasıtlı bir girişim olduğunu öne sürdü.

Gazete, “Tango” kampının zamanı geriye çevirip şanlı geçmişin anılarını canlandırmaya karar verdiğini, ve efsane Diego Maradona’nın İngiltere milli takımını küçük düşürüp unutulmaz tarihi gollerini attığı sırada giydiği formayı son derece özenle seçti; bu, beklenen karşılaşmaya derin bir manevi ve psikolojik boyut kazandırmak için bilinçli bir girişimdi.

"Metro" gazetesi, tam olarak bu formayı giyme konusundaki nihai kararın, teknik direktör Lionel Scaloni liderliğindeki Arjantin milli takım teknik ekibinin açık ve doğrudan talebi üzerine alındığını da ekledi. Scaloni, tarihi sembolleri ve geçmiş zaferleri hatırlatmanın, 2026 Dünya Kupası finaline yükselecek takımlardan birini belirleyecek bu kader maçı öncesinde oyuncularına ek bir manevi ve psikolojik destek sağlayacağına kuvvetle inanıyor.

Forma rengi etrafında tırmanan bu tartışma, her iki takımın da dünya futbol tarihinin en heyecan verici ve hassas karşılaşmalarından birine hazırlanırken ortaya çıkıyor; özellikle de her iki halkın kolektif hafızası, ister sportif ister siyasi olsun, önceki karşılaşmaların anılarıyla hâlâ dolu olduğu için.