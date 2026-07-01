Tribünlerin coştuğu ve ekranların önünde nefeslerin kesildiği anlarda, hakemin düdüğü şüphe ile kesinlik arasındaki son sözü söyler.

Tek bir kare, bitmek bilmeyen bir tartışmayı ateşlemeye yetti; ancak titiz teknik analiz, konuyu netleştirdi ve Adham Makhadmeh’in aldığı kararın gerçeğini ortaya çıkardı.

Harry Kane’e yapılan faul mercek altına alındı

Hakem kararlarının analizinde uzmanlaşmış “Archivo Far” ağı, kaleci Lionel Mpasi ile İngiliz forvet Harry Kane arasında yaşanan pozisyonla ilgili tartışmayı sonlandırdı ve hakemin penaltı kararı vermemesinin doğru olduğunu doğruladı.

Olay, Kane ile Mbappé’nin ceza sahası içinde çarpıştığı ana dayanıyor; İngiliz forvet, faul verilmesi talepleri arasında yere düşmüştü.

Hakem kararının detayları ve düşüşün açıklaması

Ağ, Kane’in sahada ayağı takıldığını ve kaleciyle çarpıştığı anda dengesini kaybettiğini, çarpışmanın yarattığı şoku hisseder hissetmez yere düştüğünü açıkladı.

Ağ, çarpışmanın faul verilmesini gerektirecek kasıtlı veya pervasız bir hareket olmaksızın, top için doğal bir mücadele kapsamında gerçekleştiğini vurguladı.

"Archivo VAR"ın analizi, Ürdünlü hakemin olayla ilgili değerlendirmesinin doğru olduğu sonucuna vardı; hakem, oyuna devam edilmesine karar vermiş ve İngiltere milli takımı lehine penaltı kararı vermemişti.