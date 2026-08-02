Ürdün Futbol Federasyonu, Badou Zaki hakkında resmi açıklama yayınladı

Ürdün Futbol Federasyonu bugün pazar günü, Ürdün Millî Takımı'nın yeni teknik direktörü Faslı Badou Zaki hakkında resmî bir açıklama yayımladı.

Prens Ali bin El Hüseyin başkanlığındaki Ürdün Futbol Federasyonu yönetim kurulu, Faslı teknik direktör Badou Zaki'yi A Millî Takım'ın teknik direktörü olarak atamaya bir yıl süreli bir sözleşmeyle karar vermiş; Ürdün Millî Takımı'nı önümüzdeki müsabakalarda çalıştırması için vatandaşı Cemal Sellami'nin yerine getirmişti.

Federasyon açıklamasında şunları söyledi: "Ürdün Futbol Federasyonu, 6 Ağustos Perşembe günü öğlen saat 12.00'de merkezinde, A Millî Takım'ın teknik direktörü Faslı Badou Zaki'yi tanıtmak ve Ürdün Millî Takımı'nın önümüzdeki dönemine dair özellikleri konuşmak üzere bir basın toplantısı düzenleyecektir."

Federasyon şöyle devam etti: "Federasyon, akredite medya kuruluşlarının temsilcilerini tanıtım törenine katılmaya ve basın toplantısını yayımlamaya davet eder."

Zaki, hem oyuncu hem de teknik direktör olarak zengin bir kariyere sahip. Fas Millî Takımı'nı 1986 Meksika Dünya Kupası finallerinde son 16 turuna çıkararak tarihî bir başarıya taşıdı, ayrıca 1986 yılında Afrika'nın En İyi Oyuncusu ödülüne layık görüldü ve İspanya'nın Real Mallorca kulübünde dikkat çeken bir kariyer sergiledi.

Teknik direktörlük alanında ise Zaki, Fas Millî Takımı'nı 2004 yılında Afrika Uluslar Kupası finaline taşıdı; ayrıca başta Wydad, Fath Rabat, Kawkab Marrakech ve İttihad Tanca olmak üzere birçok kulüp ve millî takımı çalıştırdı, bunların yanı sıra Sudan ve Nijer millî takımlarını da yönetti.