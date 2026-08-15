Ürdün Futbol Federasyonu, Faslı Badou Zaki'yi Ürdün A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak, önümüzdeki perşembe günü federasyon merkezinde düzenlenecek basın toplantısında tanıtmaya hazırlanıyor. Bu toplantı, Zaki'nin Ürdün Milli Takımı'yla görevine resmi olarak başlamasının işareti olacak.

Ürdün Federasyonu'na göre toplantı, öğlen saat on ikide akredite medya temsilcilerinin katılımıyla başlayacak. Toplantıda Zaki resmi olarak tanıtılacak, bunun yanı sıra önümüzdeki dönemin hatları ve milli takımın kendisini bekleyen müsabakalara yönelik planları da ele alınacak.

Ürdün Federasyonu, önümüzdeki müsabakalara ve bunların başında gelen Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2027 Asya Kupası finallerine hazırlık kapsamında, milli takımı çalıştırmak üzere Zaki ile bir yıllığına anlaştığını duyurmuştu. Sözleşme, iki tarafın anlaşmasıyla uzatılabilecek.

Faslı teknik direktörün tanıtımı, daha önce belirlenen tarihte Ürdün'e ulaşmasına engel olan acil ailevi nedenlerle bir süre ertelenmişti. Ardından federasyon, toplantının düzenlenmesi ve Zaki'nin Ürdün Milli Takımı'yla görevine başladığının resmen açıklanması için yeni bir tarih belirledi.