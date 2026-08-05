Ürdün’den şantaj suçlamaları! Gianni Infantino FIFA kriz toplantısı çağrısı yaptı

Gianni Infantino, mevcut sıkıntılı durumu görüşmek için bir sonraki görkemli taç giyme töreninin yapılmasının planlandığı yeri özellikle seçti. Ağır yara almış mutlak hükümdar, en önemli çalışma arkadaşlarını çarşamba günü kriz toplantısı için Rabat'a davet etti. Dünya futbolunun çatı kuruluşunun bir sonraki kongresi ve dolayısıyla FIFA Başkanı olarak son yeniden seçiminin de yapılacağı tarih 18 Mart 2027 olarak burada belirlenmiş durumda. Ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği şu anda her zamankinden daha belirsiz görünüyor. Başarısız yatırımcı anlaşmasının ardından Infantino üzerindeki baskı giderek artıyor.

Yakın çevresindeki isimler ondan uzaklaşıyor, Ürdün'den şantaj suçlamaları geliyor, Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri iddialarda bulunuyor ve başka üye federasyonlar da desteklerini resmen geri çekiyor. FIFA şefinin sorunları neredeyse saat başı daha da büyüyor. Infantino'nun Fas'ın başkentindeki kriz görüşmelerinde tam olarak neyi ele almak istediği, Times ve Sky UK'nin haberlerinde netlik kazanmadı. Kesin olan şu ki İsviçrelinin kendi saflarında da güveni yeniden tesis etmesi gerekiyor.

"Tekil kişiler, istikrarsız anlar ve talihsiz olaylar gelir geçer" diyen FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström, birçok medya kuruluşunun aktardığı ve dünya futbolunun çatı kuruluşu çalışanlarına gönderdiği e-postada şöyle yazdı: "Kurum, misyonu ve dünya futboluna karşı sorumluluğu varlığını sürdürür. Bu nedenle profesyonelliğimizi, doğru perspektiflere dair anlayışımızı ve soğukkanlılığımızı her zaman korumalıyız."

FIFA Direktörü Arsene Wenger, Infantino ile arasına mesafe koyuyor

İsveçli isim şimdiye kadar Infantino'nun yakın bir sırdaşı olarak görülüyordu, ancak patronunun yatırımcı anlaşmasından haberdar edilmediği söyleniyor. FIFA Direktörü Arsene Wenger de kamuoyu önünde mesafe koydu. Açıklamasında, "Bu planın içinde yer almadım ve bu girişimi ancak basından öğrendim" diye yazan Wenger, "Projeyi geri çekme kararı kesinlikle gerekliydi ve tartışmasızdı" ifadelerini kullandı.

Genel olarak giderek daha fazla yan cephe açılıyor. Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı Prens Ali bin al-Hussein, gelecek yılki yeniden seçimde üye federasyonlar üzerinde Infantino'yu desteklemeleri yönünde kurulan baskının "şantajla eşdeğer" olduğunu öne sürdü. Infantino'nun 2016'daki FIFA başkanlık seçimindeki rakibi, X'te yaptığı paylaşımda, kendisi ve federasyonunun "onu daha önce desteklemediğini ve şimdi de bunu kesinlikle yapmayacağını" yazdı. Muhtemelen bu nedenle, kendisinin tahminine göre, takımın FIFA tarafından organize edilen Arap Kupası'nda finale yükselmesi karşılığında alması gereken primler de bugüne kadar ödenmedi.

ABD'deki Dünya Kupası şehirleri anlaşılan vaat edilen milyonları bekliyor

Eksik fonlardan birkaç Dünya Kupası ev sahibi şehri de şikâyet ediyor. The Athletic'in haberine göre, Dünya Kupası ev sahibi şehirlerinden dört temsilci, isimsiz olarak yaptıkları açıklamada, FIFA yönetim çevresinden çalışanların kendilerine sözlü olarak "Legacy" adı verilen fonlardan kişi başı birer milyon dolar vaat ettiğini söyledi. Ancak etkilenen ABD şehirleri, anlaşılan o ki, taahhüt edilen ödemeleri hâlâ boşuna bekliyor.

Bu suçlamalardan bağımsız olarak bu sırada başka ülkeler de futbol Dünya Kupası ile diğer FIFA turnuvalarındaki hisselerin yatırımcılara satılmasına yönelik düşünülen ve kapalı kapılar ardında yapılan anlaşmanın çökmesinin ardından kendi sonuçlarını çıkarıyor. Yunanistan da artık Infantino'ya verdiği desteği resmen geri çekti. Guardian'a göre Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler'den birçok ülke de bu düşünceyi somut olarak değerlendiriyor.

Buna karşın dünya futbolunun çatı kuruluşunun patronundan çarşamba öğle saatlerine kadar bir istifa işareti gelmedi. Instagram hikâyesinde kısa aralıklarla geride kalan Dünya Kupası'na dair anı fotoğrafları paylaştı ve bazı federasyonların destek mektuplarını yayımladı.