Book Jordan vs Algeria World Cup Tickets

Ürdün - Cezayir maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Levi's Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

İşte Ürdün-Cezayir maçı biletlerini nasıl alabileceğiniz

2026 FIFA Dünya Kupası'nda, 22 Haziran'da Kaliforniya'nın Santa Clara kentindeki Levi's Stadyumu'nda Ürdün ile Cezayir'in karşı karşıya geldiğini göreceğiz.

Cezayir'in tutkulu taraftar kitlesi ve Ürdün'ün uluslararası sahnede giderek artan ünü, özellikle 48 takımlı genişletilmiş FIFA Dünya Kupası formatında değerli puanların söz konusu olduğu bu karşılaşmayı kaçırılmaması gereken bir maç haline getiriyor.

GOAL, fiyatlar, konaklama seçenekleri, stadyum detayları ve biletler sınırlı hale gelmeden önce taraftarların koltuklarını nasıl ayırtabilecekleri dahil olmak üzere, Ürdün-Cezayir maç biletlerini satın almak için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Ürdün - Cezayir maçı ne zaman?

Tarih ve SaatMaçYerBilet
22 Haziran 2026 - 18:00Ürdün - CezayirLevi's Stadyumu, Santa ClaraBilet

Ürdün 2026 Dünya Kupası Maçları

TarihMaçMekan ve ŞehirBiletler
17 Haziran 2026Avusturya - ÜrdünLevi's Stadyumu, Santa Clara (San Francisco Körfez Bölgesi), ABD Bilet
23 Haziran 2026Ürdün - CezayirLevi's Stadyumu, Santa Clara (San Francisco Körfez Bölgesi), ABD Bilet
28 Haziran 2026Ürdün - ArjantinAT&T Stadyumu, Arlington (Dallas), ABD Bilet

Cezayir 2026 Dünya Kupası Maçları

TarihMaçMekan ve ŞehirBiletler
16 Haziran 2026Arjantin - CezayirArrowhead Stadyumu, Kansas City, MO, ABD Bilet
22 Haziran 2026Cezayir - ÜrdünLevi's Stadyumu, Santa Clara (San Francisco), ABD Bilet
27 Haziran 2026Cezayir - AvusturyaArrowhead Stadyumu, Kansas City, MO, ABD Bilet

Ürdün - Cezayir maçına nasıl bilet alabilirim?

Taraftarların 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Ürdün - Cezayir maçı biletlerini alabilmelerinin birkaç yolu vardır.

  • Resmi FIFA bilet satışları: FIFA, farklı satış aşamalarında seçilmiş bilet stokunu “ilk gelen alır” esasına göre satışa sunmaya devam ediyor.
  • FIFA yeniden satış platformu: Taraftarlar, FIFA'nın resmi bilet borsası aracılığıyla diğer taraftarlardan doğrudan doğrulanmış yeniden satış biletlerini satın alabilirler.
  • İkincil bilet pazarları: StubHub gibi platformlar, biletleri tükenmiş Dünya Kupası maçları için koltuk bulmanın alternatif bir yolu olmaya devam ediyor.
  • Ağırlama paketleri: Premium ağırlama deneyimleri, garantili koltuk, VIP salonları, yemek paketleri ve maç günü özel erişim imkanı sunar.

Tüm 2026 FIFA Dünya Kupası biletlerinin, daha kolay transfer ve güvenli stadyum girişi sağlayan FIFA'nın mobil bilet sistemi aracılığıyla dijital olarak düzenlenmesi beklenmektedir.

Ürdün - Cezayir biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine, talebe ve maçın önemine göre değişir. Büyük futbol ülkeleri ve tutkulu seyahat eden taraftar gruplarının yer aldığı grup aşaması maçları, yeniden satış platformlarında şimdiden yoğun talep görüyor.

En ucuz Ürdün - Cezayir biletlerinin şu anda üst kat koltuklar için yaklaşık 140 ila 250 dolar arasında olması beklenirken, premium alt kat koltuklar ve konukseverlik deneyimleri maçın başlamasına yaklaştıkça önemli ölçüde daha yüksek seviyelere çıkabilir.

Aşağıda, 2026 FIFA Dünya Kupası için tahmini bilet fiyat aralıkları yer almaktadır:

KategoriGrup AşamasıSon 16 - Çeyrek finallerYarı Final ve Final
Kategori 1250 $ - 400 $600 $ - 1.2001.500 $ - 6.730
Kategori 2150 $ - 280 $400 $ - 800 $1.000 $ - 4.210 $
Kategori 3100 $ - 200 $200 $ - 500 $600 $ - 2.790 $
Kategori 460 - 120150 $ - 350 $400 $ - 2.030

En ucuz biletleri arayan taraftarlar, stok durumuna ve talebe bağlı olarak fiyatların günlük olarak değişebileceğinden, yeniden satış platformlarını düzenli olarak takip etmelidir.

Levi's Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Ürdün - Cezayir maçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen spor tesislerinden biri ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nın önemli ev sahibi stadyumlarından biri olan Kaliforniya, Santa Clara'daki Levi's Stadyumu'nda oynanacak.

NFL'nin San Francisco 49ers takımının ev sahipliği yaptığı Levi's Stadyumu, modern tasarımı, olağanüstü taraftar olanakları ve büyük spor etkinlikleri sırasındaki güçlü atmosferiyle tanınır.

Bu tesis, uluslararası futbol maçlarına, NFL playoff maçlarına, konserlere ve önemli eğlence etkinliklerine ev sahipliği yapmış olup, turnuvanın en öne çıkan mekanlarından biridir.

Dünya Kupası için Levi's Stadyumu'nun 68.000'den fazla taraftarı ağırlaması bekleniyor ve bu da Ürdün, Cezayir ve dünyanın dört bir yanından gelen futbolseverler için büyük bir fırsat yaratacak.

