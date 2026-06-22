Ürdün - Cezayir maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Levi's Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

2026 FIFA Dünya Kupası’nda, 22 Haziran’da Kaliforniya’nın Santa Clara kentindeki Levi’s Stadyumu’nda Ürdün ile Cezayir’in karşılaşmasına tanık olacağız.

Cezayir'in tutkulu taraftar kitlesi ve Ürdün'ün uluslararası sahnede giderek artan ünü, özellikle 48 takımlı genişletilmiş FIFA Dünya Kupası formatında değerli puanların söz konusu olduğu bu karşılaşmayı kaçırılmaması gereken bir maç haline getiriyor.

Futbolseverler Ürdün ile Cezayir arasındaki heyecan verici maçı sabırsızlıkla beklerken, Dünya Kupası biletlerini temin etmek en önemli önceliklerden biri haline geliyor. Maçı canlı izlemek için seyahatinizi planlarken, deneyiminizi zenginleştirecek diğer fırsatları keşfetmek için de harika bir zaman. Spor bahisleriyle ilgilenenler için en son teklifleri takip etmek faydalı olabilir. Bu tekliflerden biri de, maçları sadece izlemekle kalmayıp daha aktif bir şekilde takip etmenizi sağlayan heyecan verici bir yol sunan. İster deneyimli bir bahisçi olun, ister bu alana yeni girmiş olun, bu seçenekleri keşfetmek Dünya Kupası yolculuğunuza ekstra bir heyecan katabilir.

GOAL, fiyatlar, konaklama seçenekleri, stadyum detayları ve biletler sınırlı hale gelmeden önce taraftarların nereden yer ayırtabilecekleri dahil olmak üzere, Ürdün - Cezayir maçı biletlerini nasıl satın alacağınız konusunda bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Ürdün - Cezayir maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Biletler 22 Haziran 2026 - 18:00 Ürdün - Cezayir Levi's Stadyumu, Santa Clara Bilet

Ürdün 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Mekan ve Şehir Bilet 17 Haziran 2026 Avusturya - Ürdün Levi's Stadyumu, Santa Clara (San Francisco Körfez Bölgesi), ABD Bilet 23 Haziran 2026 Ürdün - Cezayir Levi's Stadyumu, Santa Clara (San Francisco Körfez Bölgesi), ABD Biletler 28 Haziran 2026 Ürdün - Arjantin AT&T Stadyumu, Arlington (Dallas), ABD Bilet

Cezayir'in 2026 Dünya Kupası Maç Takvimi

Tarih Maç Mekan ve Şehir Biletler 16 Haziran 2026 Arjantin - Cezayir Arrowhead Stadyumu, Kansas City, MO, ABD Bilet 22 Haziran 2026 Cezayir - Ürdün Levi's Stadyumu, Santa Clara (San Francisco), ABD Biletler 27 Haziran 2026 Cezayir - Avusturya Arrowhead Stadyumu, Kansas City, MO, ABD Bilet

Ürdün - Cezayir maçına nasıl bilet alabilirim?

Taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Ürdün - Cezayir maçı biletlerini çeşitli yollardan temin edebilirler.

Resmi FIFA satışları: FIFA, farklı satış aşamalarında seçilmiş bilet stoklarını ilk gelen ilk alır esasına göre satışa sunmaya devam ediyor.

FIFA, farklı satış aşamalarında seçilmiş bilet stoklarını ilk gelen ilk alır esasına göre satışa sunmaya devam ediyor. FIFA yeniden satış platformu: Taraftarlar, FIFA’nın resmi bilet takas platformu aracılığıyla diğer taraftarlardan doğrudan doğrulanmış yeniden satış biletlerini satın alabilirler.

Taraftarlar, FIFA’nın resmi bilet takas platformu aracılığıyla diğer taraftarlardan doğrudan doğrulanmış yeniden satış biletlerini satın alabilirler. İkincil bilet pazarları: StubHub gibi platformlar, biletleri tükenmiş Dünya Kupası maçları için koltuk temin etmenin alternatif bir yolu olmaya devam etmektedir.

StubHub gibi platformlar, biletleri tükenmiş Dünya Kupası maçları için koltuk temin etmenin alternatif bir yolu olmaya devam etmektedir. Ağırlama paketleri: Premium ağırlama deneyimleri, garantili koltuk, VIP salonları, yemek paketleri ve maç günü özel erişim imkanı sunar.

Tüm 2026 FIFA Dünya Kupası biletlerinin, daha kolay devredilebilmesi ve stadyuma güvenli giriş sağlanabilmesi amacıyla FIFA’nın mobil bilet sistemi üzerinden dijital olarak düzenlenmesi beklenmektedir.

Ürdün - Cezayir maç biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine, talebe ve maçın önemine göre değişir. Büyük futbol ülkelerinin ve tutkulu deplasman taraftarlarının yer aldığı grup aşaması maçları, yeniden satış platformlarında şimdiden yoğun talep görüyor.

Ürdün - Cezayir maçının en ucuz biletlerinin şu anda üst kat koltuklar için yaklaşık 140 ila 250 dolar arasında başlaması beklenirken, alt kat premium koltuklar ve konuk ağırlama deneyimlerinin fiyatları maçın başlamasına yaklaştıkça önemli ölçüde artabilir.

Aşağıda, 2026 FIFA Dünya Kupası için tahmini bilet fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 $ 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

En ucuz biletleri arayan taraftarlar, stok durumu ve talebe bağlı olarak fiyatların günlük olarak değişebileceğinden, yeniden satış platformlarını düzenli olarak takip etmelidir.

Levi's Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Ürdün - Cezayir maçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen spor tesislerinden biri ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nın önemli ev sahibi stadyumlarından biri olan, Kaliforniya'nın Santa Clara kentindeki Levi's Stadyumu'nda oynanacak.

NFL'nin San Francisco 49ers takımının ev sahipliği yaptığı Levi's Stadyumu, modern tasarımı, olağanüstü taraftar olanakları ve büyük spor etkinlikleri sırasındaki güçlü atmosferiyle tanınır.

Bu tesis, uluslararası futbol maçlarına, NFL playoff maçlarına, konserlere ve büyük eğlence etkinliklerine ev sahipliği yapmış olup, turnuvanın en öne çıkan mekanlarından biridir.

Dünya Kupası kapsamında Levi's Stadyumu'nun 68.000'den fazla taraftarı ağırlaması bekleniyor; bu da Ürdün, Cezayir ve dünyanın dört bir yanından gelen futbolseverler için muazzam bir etkinlik olacak.