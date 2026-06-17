Ürdün - Cezayir 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - Grp. J San Francisco Bay Area Stadium

Ürdün - Cezayir maçı, 23 Haziran 2026 tarihinde saat 03:00 GMT ve 23:00 EST’de (22 Haziran 2026 tarihinde) başlayacak.

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Ürdün - Cezayir: Maçın arka planı

Kuzey Kaliforniya'da oynanacak bu karşılaşma, J Grubu'ndaki her iki takımın da açılış günündeki mağlubiyetlerinin ardından toparlanmaya çalışması nedeniyle büyük önem taşıyor. 1. maç gününde her iki takım da turnuvadaki ilk puanlarını almaya çalışırken mağlup oldu; Ürdün, Avusturya'ya karşı 3-1'lik zorlu bir açılış maçı yaşarken, Cezayir ise son şampiyon Arjantin'e 3-0 yenildi. Bu sonuçların ardından, San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) hata yapma lüksü büyük ölçüde azaldı. Her iki takım da, o yoğun açılış maçlarının ardından psikolojik ve fiziksel olarak toparlanmanın, eleme turu hedeflerinin gidişatını tamamen belirleyeceğini bilerek sahile doğru yola çıkıyor.

Ürdün teknik direktörü Jamal Sellami, tarihi turnuva başlangıcında Avrupalı rakiplerin soğukkanlı verimliliğiyle başa çıkmakta zorlanan takımını bir an önce toparlamalı. Sellami, takımın sembolü Mousa Al-Tamari’nin yaratıcı dehasına dayanan dinamik hücum eksenlerine güvenerek takımı yeniden ayarlayacak, son üçte bir sahada tempoyu belirleyecek ve son derece deneyimli Afrika savunma hattını aşmaya çalışacak. Karşılarında ise Vladimir Petković’in yönettiği, yapısal olarak sağlam ve hırslı bir Cezayir takımı yer alıyor. Üst düzey taktiksel birikime sahip bir kadroya sahip olan Fennecs, kusursuz disiplin gerektiren durumlarda parlayan inatçı bir savunma planına ve ölümcül bir geçiş üstünlüğüne sahip.

Son teknolojiyle donatılmış San Francisco Bay Area Stadyumu’nda oynanacak bu karşılaşma, taktiksel ayarlamaların yapıldığı karmaşık bir satranç maçı olacak. Her iki takım da bir başka savunma çöküşünü göze alamayacağından, orta saha iletişimi ve hızlı geçiş takibi belirleyici unsurlar olacak. Cezayir, bu maçı turnuvaya başlamak ve eleme turlarına kalma iddiasını ortaya koymak için ideal bir fırsat olarak görecek; Ürdün ise korkusuz ruhunu, akıcı kontrataklarını ve Cezayir’in yapısal hatalarını cezalandırmak için keskin hücum gücünü silah olarak kullanmaya hevesli bir şekilde sahaya çıkacak. Grup sıralamaları netleşmeye başladıkça, son 32 turuna kalma umutlarını canlı tutmanın önemi, ilk düdükten itibaren taktiksel yaklaşımı belirleyecek.

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Her iki takım da 1. maç gününde nasıl bir performans sergiledi?

Avusturya 3-1 Ürdün

Jamal Sellami’nin takımı, Santa Clara’da tarihi FIFA Dünya Kupası ilk maçında inanılmaz bir mücadele ruhu sergiledi; ancak ikinci yarıda yaşanan bir dizi talihsiz olay, sonuçta Avusturya’ya karşı 3-1’lik bir mağlubiyete mahkum olmalarına neden oldu. Nashama, 20. dakikada Romano Schmid’in ceza sahası kenarından Yazeed Abulaila’yı aşan muhteşem bir şutla geriye düştü. Ürdün, ikinci yarıda muazzam bir cesaretle karşılık verdi ve Ali Olwan, Noor Al-Rawabdeh’in pasını değerlendirerek muhteşem bir solo golle skoru eşitledi ve tarih yazdı.

Turnuvaya ilk kez katılan Ürdün, Avrupalı rakiplerine adım adım ayak uydurdu ve hatta Marko Arnautović’in attığı bir gol, el ile oynama nedeniyle VAR tarafından iptal edildi. Ancak 76. dakikada, savunma oyuncusu Yazan Al-Arab’ın bir köşe vuruşunu yanlışlıkla kendi kalesine yönlendirmesiyle şansları tükendi. Arnautović, uzatma dakikalarının sonlarında penaltı vuruşuyla skoru belirledi, ancak Ürdün'ün korkusuzluğu, 2. maç gününe girerken onlara büyük bir özgüven kazandırdı.

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Arjantin 3-0 Cezayir

Vladimir Petković’in öğrencileri, Kansas City’de son derece disiplinli bir savunma sergiledi; ancak son şampiyon Arjantin’in dünya klasında bireysel yetenekleri karşısında 3-0 mağlup oldu. Fennec Foxes, agresif Güney Amerikalı rakibin sıkı blok karşısında hemen taktiksel bir sınava tabi tutuldu ve 17. dakikada Lionel Messi’nin kendine özgü, kusursuz bir kavisli vuruşuyla geriye düştü.

Cezayir, tüm gücüyle mücadele ederek maçın büyük bir bölümünde son şampiyonu uzak tutmayı başardı; Anis Hadj Moussa ise kontrataklarda keskin bir tehdit oluşturdu. Ancak Arjantin’in boğucu baskısı, ikinci yarıda nihayet etkisini gösterdi. Messi, 60. dakikada boşta kalan topu değerlendirerek skoru ikiye çıkardı ve 16 dakika sonra ceza sahası kenarından attığı bir başka isabetli vuruşla tarihi hat-trick'ini tamamladı. Ağır skoruna rağmen, Cezayir'in ilk bir saat boyunca sergilediği sağlam yapısal organizasyon, Santa Clara'daki karşılaşma için sağlam bir şablon oluşturuyor.

Her iki teknik direktör de hangi taktiksel ayarlamaları yapmalı?

Ürdün (Jamal Sellami): Düşük blokta konsolidasyon ve son üçte birde isabet

Jamal Sellami, Nashama’nın Avusturya’yı tarihsel bir şekilde zorlamasına ve ikinci yarıda maça yeniden tutunmasına olanak tanıyan cesur, yüksek tempolu ruhundan vazgeçmesine gerek yok. Ali Olwan’ın dikey hareketleri ve keskin bireysel azmi, Ürdün’ün dünya sahnesinde gerçek fırsatlar yaratmak için temel araçlara sahip olduğunu kanıtladı.

Ancak Sellami, maçın sonlarında puan kaybına yol açan savunma hatalarını ve yapısal yorgunluğu acımasızca gidermek zorundadır. Tarihi açılış maçında Ürdün’ün standart 3-4-3 dizilişi, zaman zaman uyumlu bir yapısal genişliği korumakta zorlandı ve savunma hattında boşluklar oluşmasına izin verdi. Agresif ve yüksek enerjili bir oyun planına dayanan Cezayir karşısında, topu geçiş sırasında kaybetmek ya da fazla pasif kalmak ölümcül olacaktır. Sellami’nin yapacağı en önemli ayarlama, defansif orta saha kalkanına odaklanmalı; bu oyuncuların üçlü savunmayı sağlam bir şekilde korumalarını, yan yarı alanları kilitlemelerini ve Cezayir’in teknik oyun kurucularının orta sahayı aşırı yüklemesini önlemelerini sağlamalıdır.

Cezayir (Vladimir Petković): Orta saha geçiş hızı ve kanatlardan gelen hücum yoğunluğu

Vladimir Petković’in, takımının açılış maçının büyük bir bölümünde yoğun baskıyı kahramanca göğüsleyip son şampiyon Arjantin’i çaresiz bıraktığı pragmatik taktik şablonunu tamamen ortadan kaldırmasına gerek yok. Defansif yapı hâlâ güvenilir bir varlık olsa da, 2. maç günü, Fennecs’in top hakimiyetini kontrol etme ve ilerletme biçiminde keskin bir hücumsel yeniden ayarlama gerektiriyor.

Ürdün’ün kompakt savunma çekirdeği karşısında, tamamen yatay pozisyonda kalmak ya da orta sahada topu çok yavaş dolaştırmak, sürdürülemez bir yorgunluğa ve öngörülebilir hücum yollarına yol açacaktır. Petković’in taktiksel ayarlaması, orta saha motoruna odaklanmalı ve orta saha pivotuna topu çok daha yüksek dikey hızla ileriye taşımayı talimat vermelidir. Cezayir ilerlerken, kanatlarda agresif ve dinamik bir üstünlük kurmalıdır. Rayan Aït-Nouri gibi beklerin patlayıcı ve direkt üst üste binme koşularını kullanarak Ürdün’ün kanat beklerini geriye çekmek, rakibin savunma düzenini bozmak için kritik öneme sahip olacaktır. Bu kanat genişlemesi, Arjantin maçında yedek kulübesinden oyuna giren kaptan Riyad Mahrez’in, merkezi kalabalıkta hücumun tamamen boğulmasını önlemek ve bu değerli boşluklardan yararlanabilmesi için hayati önem taşıyor.

2. Maç Günü öncesinde takımlarla ilgili son gelişmeler nelerdir?

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Ürdün takım haberleri

Jamal Sellami’nin Kuzey Kaliforniya’ya giderken önündeki en büyük zorluk, ilk kez bir turnuvaya katılan kadrosunun takım içi uyumunu sağlamaya çalışırken, tarihe geçen bu grubun psikolojik toparlanmasını yönetmektir. Nashama için şanslı olan ise, Avusturya’ya karşı 3-1’lik yoğun açılış mağlubiyetinden yeni sakatlık endişeleri veya cezalı oyuncu sorunları yaşamadan çıkmış olmalarıdır; bu da Sellami’ye seçebileceği tam kadro bırakmıştır.

Ürdün, alışılmış 3-4-3 sistemini temel alacak. Tıbbi ekip ve teknik kadro, stoper Yazan Al-Arab ile yakın işbirliği içinde çalışarak, oyuncunun ikinci yarıda attığı talihsiz kendi kalesine golün ardından zihinsel olarak toparlanmaya hazır olmasını sağlayacak. Al-Arab, Mohannad Abu Al-Nadi ve Abdallah Nasib ile yeniden bir araya gelerek kaleci Yazeed Abulaila’yı koruyan savunma duvarını oluşturacak. Orta sahada ise Noor Al-Rawabdeh, 1. maç gününde muhteşem bir asist yaptıktan sonra ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı; Nizar Al-Rashdan ile birlikte orta sahayı yönetirken, Mohannad Abu Taha ve kaptan Ihsan Haddad ise kanat bek görevlerini üstlenecek.

Ürdün’ün hücum gücünün tartışmasız odak noktası ise forvet hattı olmaya devam ediyor. Ali Olwan, tarihi golüyle taçlandırdığı olağanüstü performansının ardından forvet hattının başında yer alacağını güvenle koruyacak. Sağ kanatta yıldız oyuncu Mousa Al-Tamari, sol kanatta ise Omer Al-Fakhouri onun yanında yer alacak. Sellami, bu akıcı üçlüden, Cezayir savunmasını dengesizleştirmek için gereken maksimum dikey hızı ve etkili geçişleri sağlamalarını bekliyor.

Cezayir takım haberleri

Vladimir Petković, takımını kritik bir geri dönüş performansına hazırlarken çok daha karmaşık bir taktik ve toparlanma bulmacasıyla karşı karşıya. Les Fennecs ile ilgili en çok konuşulan konu, son şampiyon Arjantin’e karşı 3-0 yenildikleri açılış maçının yarattığı muazzam fiziksel yorgunluğun üstesinden gelmek; bu maç, ilk düdükten itibaren yorucu ve yüksek yoğunluklu bir savunma performansı gerektirmişti.

Cezayir’in temel yapısı, dengeli 4-3-3 dizilişi etrafında şekillenecek. Savunmada, stoper Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini ile birlikte orta savunma hattının belkemiğini oluşturacak ve Kansas City’de takıma pahalıya mal olan bireysel hataları telafi etmeye çalışacak. Sol bek Rayan Aït-Nouri ve sağ bek Rafik Belghali, Ürdün'ün hızlı kanat oyuncularının geçiş anlarında savunmada açık bırakılmamasını sağlamak için iç içe geçme eğilimlerini sıkı bir disiplinle kontrol etmeleri gerekecek; kaleci Luca Zidane ise ceza sahasındaki hakimiyetini artırmak için çok daha üstün bir koruma arayışında olacak.

Petković’in en büyük kadro seçimi ikilemi, orta sahasını ayarlamak ve merkezde anında yaratıcılık yaratmak. Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui ve genç Ibrahim Maza’dan oluşan orta saha üçlüsü, top hakimiyetinin ritmini hızlandırmakla görevlendirilecek. Forvet hattında ise yoğun bir görev bekliyor; Amine Gouiri orta kanalları yönetecek, sol kanatta Farès Chaïbi ve sağ kanatta Feyenoord'lu Anis Hadj Moussa'nın son derece direkt hızı ile güçlü bir destek alacak ve kontra ataklarda Ürdün'ü cezalandırmak için gerekli olan son üçte bir sahadaki kıvılcımı sağlayacak.

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Ürdün - Cezayir maçında öne çıkan ikililer

Ali Olwan - Aïssa Mandi

1. maç gününde muhteşem ve soğukkanlı bir vuruşla Ürdün'ün FIFA Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atan Ali Olwan, Jamal Sellami'nin forvet hattının son derece enerjik ve kendine güvenen odak noktası olmaya devam ediyor. Olwan, Avusturya karşısında Nashama'nın hücumunu yönetmek için merkezde kusursuz bir performans sergiledi. Cezayir’in teknik açıdan deneyimli savunma düzenini aşmak için Olwan’ın rolü hayati önem taşıyacak; patlayıcı dikey hızını ve bitmek bilmeyen çalışma temposunu kullanarak rakip stoperleri geriye çekmeli, markajcılarını pozisyonlarından uzaklaştırmalı ve Mousa Al-Tamari gibi kanat oyuncularının yararlanabileceği hayati son üçte bir alan kanalları açmalıdır.

Onu durdurma görevi ise Vladimir Petković’in savunma hattının tartışmasız kilit ismi olan stoper Aïssa Mandi’ye düşüyor. Mandi, Arjantin ile oynanan açılış maçında merkez bloğunu idare etmişti. Cezayir’in savunma yapısı Kansas City’de ilk bir saat boyunca dikkat çekici bir şekilde sağlam dursa da, ikinci yarının sonlarında dünya klasında, doğrudan fiziksel baskı karşısında sonunda çöktü. Mandi, merkez bölgelerde mutlak konsantrasyonunu ve kusursuz iletişimini sürdürmeli; üst düzey pozisyon almasını kullanarak Olwan’ın keskin merkez koşularını etkisiz hale getirmeli ve Ürdün’ün erken geçiş momentumunu kazanmasını engellemelidir.

Ibrahim Maza - Noor Al-Rawabdeh

Cezayir'in orta saha üçlüsünün genç ve yaratıcı ismi olan İbrahim Maza, Les Fennecs için top hakimiyetinin ritmini belirlemek ve rakip savunma hatlarını açmakla görevli. Maza, Arjantin karşısında orta sahanın kalbinde oynadı; yoğun baskıyı aşmaya ve orta sahada yaratıcılığı ateşlemeye çalıştı. Ürdün karşısında ise birincil hedefi, hatlar arasındaki boşlukları bulmak, topu yüksek dikey hızla dağıtmak ve kanat oyuncuları Farès Chaïbi ile Anis Hadj Moussa’nın patlayıcı kanat koşularını beslemek olacak. Maza’ya dönüp savunma hattına karşı pozisyon alması için zaman ve alan tanınırsa, oyun görüşü Ürdün’ün savunma bloğunun dengesini kolayca bozacaktır.

Bu akıcı yaratıcı ritmi bozmak isteyen isim ise Ürdün’ün öne çıkan orta saha oyuncusu Noor Al-Rawabdeh. Al-Rawabdeh, 1. Maç Günü’nde Avusturya karşısında Olwan’ın beraberlik golüne nokta atışı bir asist yaparak, üst düzey taktiksel ve yaratıcı değerini kanıtladı. Ancak, topun olmadığı anlarda sergilediği defansif performansı, San Francisco Bay Area Stadyumu’nda en zorlu sınava tabi tutulacak. Al-Rawabdeh, orta sahadaki boşlukları daraltmak, Maza’nın derin oyun kurulumlarını bozmak ve üçlü savunmasını korumak için pozisyonunu agresif bir şekilde yönetmeli; böylece Kuzey Afrika’nın ağır toplarının orta sahayı tamamen domine etmesini ve Ürdün’ü sürdürülemez bir savunma kabuğuna hapsetmesini engellemelidir.

J Grubu’ndaki sıralama nasıl görünüyor?

İlk maç turunun ardından J Grubu’nda hemen net bir ayrım ortaya çıktı. Son şampiyon Arjantin, Cezayir’i 3-0’lık skorla kusursuz bir performansla mağlup ederek 3 puan ve +3 gol farkıyla liderlik koltuğuna oturdu. Avusturya ise cesur bir ilk maç performansı sergileyen Ürdün’ü 3-1 yenerek 3 puan ve +2 gol farkıyla ikinci sırada yer aldı.

Bu durum, hem Ürdün’ü hem de Cezayir’i sıfır puanla grubun en altında bırakıyor. San Francisco Bay Area Stadyumu’nda oynanacak bu 2. Maç Günü karşılaşması, son tur maçlarına girerken eleme şanslarını kurtarmak için mücadele eden her iki ülke için de matematiksel açıdan mutlak bir dönüm noktası niteliğinde.

Ürdün kazanırsa

Jamal Sellami'nin takımının alacağı tarihi bir galibiyet, Nashama'yı 3 puana taşıyacak ve ilk iki sıra için verilen mücadeleyi anında tamamen açık hale getirecektir. Dallas'ta oynanacak Arjantin-Avusturya maçının sonucuna bağlı olarak, bir galibiyet Ürdün'ü gol farkı nedeniyle liderlerin hemen arkasında yer alan önemli bir eleme pozisyonuna geri taşıyacaktır. En önemlisi, bu galibiyet onlara Arjantin ile oynayacakları yüksek riskli son maç gününe girerken paha biçilmez bir psikolojik avantaj sağlayacak, Cezayir'i ise sıfır puanda tamamen dondurarak Les Fennecs'i ilk iki sıradan otomatik geçiş hakkı kazanma şansından matematiksel olarak elenmenin eşiğine itecektir.

Cezayir kazanırsa

Vladimir Petković’in oyuncuları üç puanı alırlarsa, bu durum onların dünya şampiyonasına dönüşünü tamamen canlandıracak ve Kuzey Afrika’nın ağır toplarını 32’li tur için yeniden yarışın içine sokacaktır. Üç puana ulaşmak, Cezayir’in Dallas maçının kaybeden tarafını yakalamasını sağlayacak ve Avusturya ile oynayacakları belirleyici son tur karşılaşması öncesinde kaderlerini tamamen kendi ellerine almasına imkan verecektir. Tersine, bu senaryo Ürdün’ü iki maçın ardından sıfır puanda bırakacak ve turnuvaya ilk kez katılan bu takımı, dünya şampiyonu Arjantin ile kazanması zorunlu zorlu bir son karşılaşmaya sürükleyecektir; bu maçta, ilerleyebilmek için mükemmel bir sonuç bile karmaşık üçüncü sıra wild card baraj maçlarına ihtiyaç duyulabilir.

Beraberlik senaryosu

Santa Clara’da bir başka beraberlik, her iki takım için de felaket anlamına gelir; Ürdün ve Cezayir’i birer puanla aynı durumda bırakır ve eleme turlarına yükselme umutlarını ciddi şekilde zedeler. Beraberlik, teknik olarak 3. Maç Günü öncesinde matematiksel olarak elenmeyi engellese de, tur atlama için gerekli puan farkını bıçak sırtı kadar ince bir marjla sınırlar. Bu durumda, hem Ürdün hem de Cezayir, maksimum puanı almanın şart olduğunu bilerek son grup maçlarına çıkacak; aynı zamanda, en iyi sekiz üçüncü sıradaki takımdan biri olarak tur atlama şansını sürdürebilmek için diğer maçlarda kendilerine uygun sonuçların çıkmasına da güvenmek zorunda kalacaklar.

Takım haberleri ve kadrolar

Ürdün milli takımı, Jamal Sellami tarafından yönetiliyor. Maç öncesinde herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi teyit edilmedi ve şu aşamada muhtemel ilk 11 kadrosu da açıklanmadı. Maçın başlama saatine yaklaştıkça takımla ilgili yeni bilgiler eklenecektir.

Cezayir'in teknik direktörü Vladimir Petkovic'tir. Ürdün'de olduğu gibi, şu anda sakatlık veya ceza bilgisi bulunmamakta ve muhtemel ilk 11 kadrosu da henüz açıklanmamıştır. Maç yaklaştıkça güncellemeler yapılacaktır.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

Ürdün, son beş maçında galibiyet alamadan bu maça çıkıyor; bu maçlarda iki beraberlik ve üç mağlubiyet kaydetti. En son 7 Haziran 2026'da Kolombiya'ya 2-0 yenildiler ve Mayıs ayı sonlarında İsviçre'ye 4-1 mağlup oldular. Bu serinin başlarında, Mart ayında Nijerya ve Kosta Rika ile oynadıkları beraberlikler biraz umut verdi, ancak Ürdün bu beş maçta yedi gol atarken 11 gol yedi.

Cezayir’in son dönemdeki formu ise bambaşka bir tablo çiziyor. Petkovic’in takımı son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. En son 11 Haziran 2026’da Bolivya’yı 4-0’lık ezici bir skorla mağlup ettiler ve Haziran başında Hollanda’yı da 1-0 yendiler. Mart ayında Guatemala’ya karşı aldıkları 7-0’lık galibiyet, hücum gücünü gözler önüne seriyor. Bu süreçteki tek mağlubiyetleri, Ocak ayında Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya’ya karşıydı. Cezayir, bu beş maçta 12 gol atarken sadece iki gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

JOR Son maç ALG 0 Galibiyetler 1 Beraberlik 0 Galibiyetler Cezayir 1 - 1 Ürdün 1 Gol sayısı 1 2,5 gol üzeri maçlar 0/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Bu iki takım arasındaki kafa kafaya rekabet geçmişi sınırlıdır. Mevcut verilerde kayıtlı tek karşılaşma, 30 Mayıs 2004'te Cezayir'in ev sahipliğinde Ürdün ile oynanan ve 1-1 biten bir dostluk maçıdır. Salı günkü Dünya Kupası grup aşaması maçı, iki takımın ilk resmi karşılaşması olacak.

Puan Durumu

J Grubu’nda, bu ikinci tur maçlar öncesinde Cezayir şu anda birinci, Ürdün ise dördüncü sırada yer alıyor.