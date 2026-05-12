Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Dünya Kupası
team-logoÜrdün
AT&T Stadium
team-logoArjantin
Book Jordan vs Argentina World Cup Tickets

Çeviri:

Ürdün - Arjantin maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, AT&T Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Dünya Kupası
Ürdün
Arjantin
L. Messi

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Ürdün-Arjantin maçı biletlerini nasıl temin edebileceğiniz.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda, Ürdün'ün Teksas'ın Arlington kentindeki AT&T Stadyumu'nda son dünya şampiyonu Arjantin ile karşılaşması da dahil olmak üzere, unutulmaz grup aşaması maçlarına sahne olması bekleniyor.

Lionel Messi'nin futbolun en büyük sahnesinde son kez boy gösterme ihtimali ve Ürdün'ün uluslararası sahnede yükselişini sürdürmesi nedeniyle, bu maça olan talep şimdiden hızla artıyor.

GOAL, bilet fiyatları ve çevrimiçi olarak en ucuz koltukları nereden bulabileceğiniz dahil olmak üzere, Ürdün - Arjantin maçına bilet satın almak için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Ürdün - Arjantin Dünya Kupası BiletleriniRezerv EdinŞimdi satın alın

Ürdün - Arjantin maçı ne zaman?

Tarih ve SaatMaçYerBilet
27 Haziran 2026 - 20:00Ürdün - ArjantinAT&T Stadyumu, ArlingtonBilet

Ürdün 2026 Dünya Kupası maçları

TarihMaçMekan / ŞehirBiletler
16 Haziran 2026Avusturya - ÜrdünLevi’s Stadyumu, Santa ClaraBilet
22 Haziran 2026Ürdün - CezayirLevi’s Stadyumu, Santa ClaraBiletler
28 Haziran 2026Ürdün - ArjantinAT&T Stadyumu, DallasBilet

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası maçları

TarihMaçMekanBiletler
15 Haziran 2026Arjantin - CezayirSoldier Field, ChicagoBilet
22 Haziran 2026Arjantin - AvusturyaAT&T Stadyumu, DallasBilet
28 Haziran 2026Ürdün - ArjantinAT&T Stadyumu, DallasBilet

Ürdün - Arjantin maçına nasıl bilet alabilirim?

Taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Ürdün - Arjantin maçı biletlerini çeşitli yollardan temin edebilirler.

  • Resmi FIFA bilet satışları: FIFA, biletleri kura çekilişleri ve ilk gelen ilk alır esasına dayalı satışlar dahil olmak üzere çeşitli aşamalarda satışa sunar.
  • FIFA yeniden satış platformu: Taraftarlar, FIFA'nın resmi pazar yeri üzerinden doğrulanmış yeniden satış biletlerini güvenli bir şekilde satın alabilirler.
  • İkincil bilet pazarları: StubHub gibi platformlar, yoğun talep gören Dünya Kupası maçları için koltuk temin etmenin alternatif bir yolunu sunar.
  • Ağırlama paketleri: VIP koltuklar, özel salonlar, ağırlama süitleri ve maç günü özel hizmetleri gibi premium deneyimler sunulmaktadır.

Tüm 2026 FIFA Dünya Kupası biletlerinin, FIFA'nın resmi bilet satış uygulaması aracılığıyla dijital olarak teslim edilmesi beklenmektedir. Taraftarlar, bilet transferlerini kolaylaştırmak için hesap bilgilerinin tüm platformlarda aynı olduğundan emin olmalıdır.

Ürdün - Arjantin Dünya Kupası BiletleriniRezervasyon YapınŞimdi Satın Al

Ürdün - Arjantin maç biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 Dünya Kupası için değişken fiyatlandırma sistemini uygulamaya koydu; bu, bilet fiyatlarının maç talebine, koltuk kategorisine ve mevcut bilet sayısına göre değişeceği anlamına geliyor.

Arjantin'in oynadığı maçların, büyük uluslararası talep ve son dünya şampiyonlarının devam eden popülaritesi nedeniyle grup aşamasının en pahalı maçları arasında olması bekleniyor.

En ucuz Ürdün - Arjantin biletlerinin, koltuk konumuna ve yeniden satışa sunulma durumuna bağlı olarak şu anda yaklaşık 120 ila 250 dolar arasında olması bekleniyor.

KategoriGrup AşamasıSon 16 - Çeyrek FinalYarı Final ve Final
Kategori 1250 $ - 450 $600 $ - 1.2001.500 $ - 6.730
Kategori 2180 $ - 320 $400 $ - 800 $1.000 $ - 4.210 $
Kategori 3120 $ - 220 $200 $ - 500 $600 $ - 2.790 $
Kategori 460 $ - 120 $150 $ - 350 $400 $ - 2.030

En düşük fiyatları arayan taraftarlar, Arjantin maçlarının yeniden satış fiyatlarının turnuva yaklaştıkça önemli ölçüde artması beklendiğinden, mümkün olduğunca erken satın almayı düşünmelidir.

AT&T Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Ürdün - Arjantin maçı, dünyanın en büyük ve teknolojik açıdan en gelişmiş spor tesislerinden biri olan Teksas, Arlington'daki AT&T Stadyumu'nda oynanacak.

Stadyum, NFL takımlarından Dallas Cowboys'un ev sahipliği yaptığı bir mekan olup, Super Bowl, Copa America maçları, uluslararası dostluk maçları ve dünya çapında konserler gibi önemli spor etkinliklerine ev sahipliği yapmıştır.

Özellikle turnuvanın en önemli maçlarından biri için Arjantin taraftarlarının büyük bir kalabalık halinde seyahat etmesi beklendiğinden, stadyum atmosferinin elektrikleneceği tahmin ediliyor.

Ürdün - Arjantin Dünya Kupası BiletleriniRezervasyon YapınŞimdi Satın Alın