Ürdün - Arjantin maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, AT&T Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

2026 FIFA Dünya Kupası'nda, Ürdün'ün Teksas'ın Arlington kentindeki AT&T Stadyumu'nda son dünya şampiyonu Arjantin ile karşılaşması da dahil olmak üzere, unutulmaz grup aşaması maçlarına sahne olması bekleniyor.

Lionel Messi'nin futbolun en büyük sahnesinde son kez boy gösterme ihtimali ve Ürdün'ün uluslararası sahnede yükselişini sürdürmesi nedeniyle, bu maça olan talep şimdiden hızla artıyor.

GOAL, bilet fiyatları ve çevrimiçi olarak en ucuz koltukları nereden bulabileceğiniz dahil olmak üzere, Ürdün - Arjantin maçına bilet satın almak için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Ürdün - Arjantin maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 27 Haziran 2026 - 20:00 Ürdün - Arjantin AT&T Stadyumu, Arlington Bilet

Ürdün 2026 Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Mekan / Şehir Biletler 16 Haziran 2026 Avusturya - Ürdün Levi’s Stadyumu, Santa Clara Bilet 22 Haziran 2026 Ürdün - Cezayir Levi’s Stadyumu, Santa Clara Biletler 28 Haziran 2026 Ürdün - Arjantin AT&T Stadyumu, Dallas Bilet

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Mekan Biletler 15 Haziran 2026 Arjantin - Cezayir Soldier Field, Chicago Bilet 22 Haziran 2026 Arjantin - Avusturya AT&T Stadyumu, Dallas Bilet 28 Haziran 2026 Ürdün - Arjantin AT&T Stadyumu, Dallas Bilet

Ürdün - Arjantin maçına nasıl bilet alabilirim?

Taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Ürdün - Arjantin maçı biletlerini çeşitli yollardan temin edebilirler.

Resmi FIFA bilet satışları: FIFA, biletleri kura çekilişleri ve ilk gelen ilk alır esasına dayalı satışlar dahil olmak üzere çeşitli aşamalarda satışa sunar.

FIFA yeniden satış platformu: Taraftarlar, FIFA'nın resmi pazar yeri üzerinden doğrulanmış yeniden satış biletlerini güvenli bir şekilde satın alabilirler.

İkincil bilet pazarları: StubHub gibi platformlar, yoğun talep gören Dünya Kupası maçları için koltuk temin etmenin alternatif bir yolunu sunar.

Ağırlama paketleri: VIP koltuklar, özel salonlar, ağırlama süitleri ve maç günü özel hizmetleri gibi premium deneyimler sunulmaktadır.

Tüm 2026 FIFA Dünya Kupası biletlerinin, FIFA'nın resmi bilet satış uygulaması aracılığıyla dijital olarak teslim edilmesi beklenmektedir. Taraftarlar, bilet transferlerini kolaylaştırmak için hesap bilgilerinin tüm platformlarda aynı olduğundan emin olmalıdır.

Ürdün - Arjantin maç biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 Dünya Kupası için değişken fiyatlandırma sistemini uygulamaya koydu; bu, bilet fiyatlarının maç talebine, koltuk kategorisine ve mevcut bilet sayısına göre değişeceği anlamına geliyor.

Arjantin'in oynadığı maçların, büyük uluslararası talep ve son dünya şampiyonlarının devam eden popülaritesi nedeniyle grup aşamasının en pahalı maçları arasında olması bekleniyor.

En ucuz Ürdün - Arjantin biletlerinin, koltuk konumuna ve yeniden satışa sunulma durumuna bağlı olarak şu anda yaklaşık 120 ila 250 dolar arasında olması bekleniyor.

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 450 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 180 $ - 320 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 120 $ - 220 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

En düşük fiyatları arayan taraftarlar, Arjantin maçlarının yeniden satış fiyatlarının turnuva yaklaştıkça önemli ölçüde artması beklendiğinden, mümkün olduğunca erken satın almayı düşünmelidir.

AT&T Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Ürdün - Arjantin maçı, dünyanın en büyük ve teknolojik açıdan en gelişmiş spor tesislerinden biri olan Teksas, Arlington'daki AT&T Stadyumu'nda oynanacak.

Stadyum, NFL takımlarından Dallas Cowboys'un ev sahipliği yaptığı bir mekan olup, Super Bowl, Copa America maçları, uluslararası dostluk maçları ve dünya çapında konserler gibi önemli spor etkinliklerine ev sahipliği yapmıştır.

Özellikle turnuvanın en önemli maçlarından biri için Arjantin taraftarlarının büyük bir kalabalık halinde seyahat etmesi beklendiğinden, stadyum atmosferinin elektrikleneceği tahmin ediliyor.