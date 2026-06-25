Ürdün - Arjantin maçı için son dakika biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, AT&T Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

Arjantin ve Ürdün, bu Cumartesi J Grubu’nun son maçı için Dallas’a gidiyor; bu karşılaşma, bir yandan güçlü takımın zafer turu, diğer yandan da turnuvaya ilk kez katılan takım için tarihi bir veda niteliğinde olacak.

32'li turlara katılmayı garantileyen La Albiceleste, galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken, Lionel Messi ise turnuvada en çok gol atan oyuncu olarak beş gollük rekorunu daha da artırmayı amaçlıyor.

Matematiksel olarak elenmiş olsa da, gururlu Ürdün takımı bu son maça, dünya devlerine karşı rüya gibi, tarihi bir sonuç elde etme arzusu ile çıkıyor.

Ürdün - Arjantin maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Biletler 27 Haziran 2026 - 20:00 Ürdün - Arjantin AT&T Stadyumu, Arlington Bilet

Ürdün'ün 2026 Dünya Kupası maç programı

Tarih Maç Mekan / Şehir Son Skor / Biletler 16 Haziran 2026 Avusturya - Ürdün Levi’s Stadyumu, Santa Clara 3-1 22 Haziran 2026 Ürdün - Cezayir Levi’s Stadyumu, Santa Clara 1-2 28 Haziran 2026 Ürdün - Arjantin AT&T Stadyumu, Dallas Biletler

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası maç programı

Tarih Maç Mekan Son Skor / Biletler 15 Haziran 2026 Arjantin - Cezayir Soldier Field, Chicago 3-0 22 Haziran 2026 Arjantin - Avusturya AT&T Stadyumu, Dallas 2-0 28 Haziran 2026 Ürdün - Arjantin AT&T Stadyumu, Dallas Bilet

Ürdün - Arjantin maçına nasıl bilet alabilirim?

Taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Ürdün - Arjantin maçı biletlerini çeşitli yollardan temin edebilirler.

Resmi FIFA satışları: FIFA, biletleri kura çekilişleri ve ilk gelen ilk alır esasına dayalı satışlar dahil olmak üzere çeşitli satış aşamalarında satışa sunar.

FIFA, biletleri kura çekilişleri ve ilk gelen ilk alır esasına dayalı satışlar dahil olmak üzere çeşitli satış aşamalarında satışa sunar. FIFA yeniden satış platformu: Taraftarlar, FIFA’nın resmi pazar yeri üzerinden doğrulanmış yeniden satış biletlerini güvenli bir şekilde satın alabilir.

Taraftarlar, FIFA’nın resmi pazar yeri üzerinden doğrulanmış yeniden satış biletlerini güvenli bir şekilde satın alabilir. İkincil bilet pazarları: StubHub gibi platformlar, yoğun talep gören Dünya Kupası maçları için koltuk temin etmenin alternatif bir yolunu sunar.

StubHub gibi platformlar, yoğun talep gören Dünya Kupası maçları için koltuk temin etmenin alternatif bir yolunu sunar. Ağırlama paketleri: VIP koltuklar, özel dinlenme salonları, ağırlama süitleri ve maç günü özel hizmetleri gibi premium deneyimler sunulmaktadır.

Tüm 2026 FIFA Dünya Kupası biletlerinin, FIFA’nın resmi bilet satış uygulaması aracılığıyla dijital olarak teslim edilmesi beklenmektedir. Taraftarlar, bilet transferlerini kolaylaştırmak için hesap bilgilerinin tüm platformlarda aynı olduğundan emin olmalıdır.

Ürdün - Arjantin maç biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 Dünya Kupası için değişken fiyatlandırma sistemini uygulamaya koydu; bu, bilet fiyatlarının maç talebine, koltuk kategorisine ve mevcut bilet sayısına göre dalgalanacağı anlamına geliyor.

Arjantin'in oynadığı maçların, büyük uluslararası talep ve son dünya şampiyonunun devam eden popülaritesi nedeniyle grup aşamasının en pahalı maçları arasında yer alması bekleniyor.

En ucuz Ürdün - Arjantin biletlerinin, koltuk konumuna ve yeniden satışa sunulma durumuna bağlı olarak şu anda yaklaşık 120 ila 250 dolar arasında başlaması bekleniyor.

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 450 $ 600 $ - 1.200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 180 $ - 320 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 120 $ - 220 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

En düşük fiyatları arayan taraftarlar, Arjantin maçlarının yeniden satış fiyatlarının turnuva yaklaştıkça önemli ölçüde artması beklendiğinden, mümkün olduğunca erken satın almayı düşünmelidir.

AT&T Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Ürdün - Arjantin maçı, dünyanın en büyük ve teknolojik açıdan en gelişmiş spor tesislerinden biri olan Teksas, Arlington'daki AT&T Stadyumu'nda oynanacak.

Stadyum, NFL takımlarından Dallas Cowboys'un ev sahipliği yaptığı bir mekan olup, Super Bowl, Copa America maçları, uluslararası dostluk maçları ve dünya çapında konserler dahil olmak üzere birçok önemli spor etkinliğine ev sahipliği yapmıştır.

Özellikle turnuvanın en önemli maçlarından biri olması nedeniyle Arjantin taraftarlarının büyük bir kalabalık halinde seyahat etmesi beklenirken, stadyumda heyecan verici bir atmosfer yaşanması öngörülüyor.