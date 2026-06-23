Ürdün - Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Ürdün - Arjantin: Maç detayları

Ürdün - Arjantin maçı, 28 Haziran 2026 tarihinde saat 02:00 GMT ve 22:00 EST'de (27 Haziran) başlayacak.

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Ürdün - Arjantin: Maç bağlamı

Kaliforniya'da oynanacak bu karşılaşma, her iki ülkenin de son derece yoğun geçen 2. Maç Günü karşılaşmalarının ardından kampanyalarını ilerletmek veya kurtarmak istemesi nedeniyle büyük önem taşıyor. Turnuvanın ilk aşamasındaki dinamikleri tamamen altüst eden ikinci tur maçlarının ardından, San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) hata payı önemli ölçüde azaldı. Her iki takım da, taktiksel uyum ve o zorlu karşılaşmaların ardından hızlı bir şekilde fiziksel olarak toparlanmanın, eleme turu hedeflerinin gidişatını tamamen belirleyeceğini bilerek Santa Clara'ya gidiyor.

Ürdün'ün teknik direktörü Jamal Sellami, takımının savunma odaklı oyununu ve golcü verimliliğini sürdürmesini sağlamalı ve seçkin bir rakibe karşı kontrolü ele geçirmek için sert bir taktik disiplini uygulamalıdır. "Şövalyeler", Sellami'nin rehberliğinde dinamik hücum odak noktalarına ve tehlikeli geçiş oyunlarına güvenerek tempoyu belirleyecek, orta sahayı domine edecek ve son derece disiplinli, fiziksel gücü yüksek Güney Amerikalı savunma hattını aşmaya çalışacaktır. Karşılarında ise deneyimli Lionel Scaloni’nin liderliğindeki, yapısal olarak sağlam ve hırslı bir Arjantin takımı duruyor. Üst düzey fiziksel özelliklere ve dünya standartlarında teknik kaliteye sahip bir kadroya sahip olan Scaloni’nin La Albiceleste’si, ölümcül bir hücum gücü ve turnuvanın en yoğun baskısı altında kusursuz disiplin gerektiren durumlarda parlayan agresif bir oyun planına sahip.

Son teknoloji ürünü San Francisco Bay Area Stadyumu’nda oynanacak bu karşılaşma, Sellami ile Scaloni arasında taktiksel ayarlamaların yapıldığı karmaşık bir satranç maçı niteliğinde olacak. Her iki takım da geçiş anlarında bir başka savunma çöküşünü göze alamayacağından, orta saha blokundaki iletişim ve hızlı dikey takip belirleyici unsurlar olacak. Arjantin, bu maçı Scaloni’nin demir gibi liderliği altında kesin otomatik eleme hakkını pekiştirmek için ideal bir fırsat olarak görecek; Ürdün ise Sellami’nin taktiksel planını bir silaha dönüştürmek, fiziksel performansını en üst düzeye çıkarmak ve futbolun kralları karşısında tarihi bir sonuç elde etmek için sahaya çıkacak. Grup sıralamaları netleşirken, eleme turlarına kalmanın önemi, ilk düdükten itibaren taktiksel yaklaşımı belirleyecek.

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İki takım 2. maç gününde nasıl bir performans sergiledi?

Arjantin 2–0 Avusturya

Scaloni’nin takımı, Dallas Stadyumu’nda son derece disiplinli ve hakimiyet kuran, tam anlamıyla klas bir performans sergiledi; kusursuz bir şekilde kalesini gole kapatarak Avusturya’yı 2–0’lık hayati bir galibiyetle geride bıraktı. Geri dönüş yapıp gruptaki mutlak hakimiyetini ortaya koymak isteyen La Albiceleste, 38. dakikada skoru belirledi: Maestro Lionel Messi, maçın başlarında kaçırdığı bir penaltının ardından, kusursuz bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Avusturya, maça savunma istikrarı arayışıyla başladı ancak akıcı Arjantin presine karşı orta sahada düzenli fırsatlar yaratmakta zorlandı. Cristian Romero ve Lisandro Martínez'in öncülüğündeki Scaloni'nin savunma planı, rakibin tehditlerini mükemmel bir şekilde etkisiz hale getirdi; orta sahadaki boşlukları kapattı ve geçiş yollarını daralttı. İkinci yarıda bu yapısal organizasyon tamamen üstünlük sağladı ve Messi, uzatma dakikalarının sonlarında (90+5′) ikinci golünü atarak kalan dakikaları başarıyla tamamladı ve takımına üç puanı garantiledi.

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Ürdün 1–2 Cezayir

Sellami'nin adamları, San Francisco Bay Area Stadyumu'nda büyük bir taktiksel hayal kırıklığı yaşadı; maçın sonlarında ivmelerini kaybederek, etkili bir Cezayir takımına karşı 2–1'lik zorlu bir yenilgiye uğradı. "Şövalyeler", ilk yarıda kusursuz bir oyun planı uyguladı ve 36. dakikada orta saha oyuncusu Nizar Al-Rashdan, savunmadaki bir hatayı değerlendirerek skoru açtı ve devre arasına girerken takımına tam bir ivme kazandırdı.

Ancak Ürdün, ikinci yarıda Cezayir'in akıcı presinin amansız baskısı altında düzenini kaybetti. Sellami'nin oyuncuları, orta sahada kontrolü elinde tutmak için sağlam bir fiziksel omurgaya güveniyordu, ancak 69. dakikada Nadhir Benbouali'nin soğukkanlı bir şekilde attığı golle savunma düzeni çöktü. Geçiş anlarında topu kolayca kaybetmeleri, maçın sonlarında Amine Gouiri’nin 82. dakikada attığı kusursuz galibiyet golüyle ölümcül sonuçlar doğurdu. Maçın son dakikalarında hücum düzenini değiştirmesine rağmen Ürdün, inatçı savunmayı aşamadı ve J Grubu’ndan puansız ayrıldı.

Her iki teknik direktör de hangi taktiksel ayarlamaları yapmalı?

Ürdün (Jamal Sellami)

Sellami, “Şövalyeler”in Cezayir karşısında kritik bir açılış avantajı elde etmesini sağlayan cesur ve yüksek tempolu hücum planından tamamen vazgeçmesine gerek yok. Dikey hareketler, keskin kanat rotasyonları ve Musa Al-Taamari gibi akıcı seçeneklerin öncülüğündeki mükemmel geçiş oyunu, Ürdün’ün dünya sahnesinde ciddi bir tehdit oluşturmak için gerekli taktiksel araçlara sahip olduğunu kanıtlıyor.

Ancak Sellami, topu verimli bir şekilde elinde tutan takımlara karşı takımının savunmada tam bir konsantrasyon sergilemesini sağlamalıdır. Bir önceki maçta, Ürdün’ün agresif dizilişi, kanat beklerinin son üçte bir bölgeye derinlemesine ilerlemesi nedeniyle zaman zaman geniş boşluklar ortaya çıkmasına neden olmuş ve maçın sonlarında yaşanan çöküşün ardından 2–1’lik zorlu bir mağlubiyetle sonuçlanmıştır. Fiziksel, taktiksel ve atletik açıdan etkileyici bir geçmişe sahip Arjantin karşısında, topu geçiş sırasında kolayca kaybetmek ölümcül olacaktır. Sellami’nin yapacağı en önemli ayarlama, defansif orta saha eksenine odaklanmalıdır; özellikle Noor Al-Rawabdeh ve Nizar Al-Rashdan gibi orta saha önü oyuncularından, orta sahadaki yarı boşlukları kapatmak ve Güney Amerikalı kontratak oyuncularının üçlü savunmasını izole etmesini önlemek için katı bir pozisyon bilinci sergilemelerini talep etmelidir.

Arjantin (Lionel Scaloni)

Scaloni’nin, takımının Avusturya’yı 2-0 mağlup ettiği maçta ritmi belirleyen oyun şablonunu tamamen değiştirmesi gerekmiyor. Cristian Romero ve Lisandro Martínez’in dayandığı temel savunma yapısı ile Rodrigo De Paul’un orta sahadaki fiziksel varlığı, turnuvanın en önemli varlıklarından olmaya devam ediyor. Ancak 3. maç günü, takımın inatçı savunma hatlarıyla karşılaştığında topu nasıl kontrol edip ilerleteceği konusunda keskin bir hücum ayarlaması gerektiriyor.

Ürdün’ün agresif yüksek presine ve hızlı geçişlerine karşı, tamamen yatay pozisyonda kalmak ya da orta sahada topu çok yavaş dolaştırmak, sürdürülemez bir yorgunluğa ve öngörülebilir hücum yollarına yol açacaktır. Scaloni’nin taktiksel ayarlaması, orta saha motoruna odaklanmalı ve Alexis Mac Allister ile Enzo Fernández gibi teknik liderlere, topu kazandıklarında çok daha yüksek dikey hızla ileriye taşımaları talimatını vermelidir. Arjantin ilerlerken, Ürdün’ün ilerleyen kanat beklerinin boş bıraktığı geniş kanalları agresif bir şekilde kullanmalıdır. Ürdün savunmasını genişletmek için patlayıcı ve doğrudan üst üste binme koşularından yararlanmak, rakibin kompakt dizilişini parçalamak açısından kritik öneme sahip olacaktır. Bu genişleme, takımın simgesi Lionel Messi’nin yararlanabileceği değerli boşlukları açmak ve orta koridorların trafikte tamamen tıkanmasını önlemek için hayati önem taşır.

3. Maç Günü öncesinde takımlarla ilgili son gelişmeler nelerdir?

Ürdün takım haberleri

Sellami’nin kadrosu, Cezayir’e karşı aldığı kıl payı yenilgiden sonra toparlanmak için son derece motive durumda ve bu önemli maça tüm oyuncuları sağlıklı ve hiçbir oyuncusu cezalı olmadan giriyor. Ürdün, dengeli 3-4-3 yapısını kullanmaya çalışacaktır. Güvenilir kaleci Yazeed Abulaila, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab ve Husam Abu Dahab’dan oluşan üçlü stoper hattının koruması altında kaleyi koruyacak. Özellikle Abu Dahab, 2. Maç Günü’nden sarı kart cezasını taşıyor ve turnuvanın gidişatını değiştirebilecek bir kart birikiminden kaçınmak için dikkatli olmak zorunda.

Orta sahada ise Ihsan Haddad ve Mohammad Abu Taha, kanat bekleri olarak geniş bir geçiş alanı kapsama sağlayacak. Merkezde ise Noor Al-Rawabdeh ve Nizar Al-Rashdan ikilisi – ikincisi Cezayir maçının ilk yarısında attığı etkili golün hemen ardından sahaya çıkacak – Arjantin’in orta sahadan kurduğu oyun kurmayı bozmayı hedefleyecek. Forvet hattı ise tamamen formda ve son derece patlayıcı bir yapıya sahip; sağ kanatta takımın simgesi Musa Al-Taamari, sol kanatta Mahmoud Al-Mardi ve merkezde golcü rolünü üstlenen Ali Olwan bu hattı oluşturuyor.

Arjantin takım haberleri

Scaloni, Avusturya’ya karşı elde ettikleri kusursuz galibiyetin ardından, yeni sakatlık endişesi ya da cezalı oyuncuların bulunmadığı, tamamen hazır ve sağlıklı bir kadroya sahip olma lüksüne sahip. La Albiceleste'nin akıcı ve dengeli 4-4-2 dizilişini sürdürmesi bekleniyor. Üst düzey kaleci Emiliano Martínez, sağlam bir dörtlü savunmanın arkasında kaleyi koruyor. Cristian Romero ve Lisandro Martínez merkez savunmayı oluştururken, sağda Nahuel Molina, solda ise Facundo Medina yer alıyor. Medina, Teksas'ta gördüğü sarı kart nedeniyle şu anda Arjantin savunmacıları arasında tek risk altında olan isim.

Orta saha, yoğun fiziksel baskı ile dünya standartlarında pas dağıtımını dengeliyor. Rodrigo De Paul ve Thiago Almada geniş alanda taktiksel zeka sergilerken, Alexis Mac Allister ve Enzo Fernández orta sahanın derinliklerinden dikey oyun temposunu belirliyor. Son olarak, Arjantin’in hücumu her zamanki gibi ölümcül ve değişmeden devam ediyor. Takımın sembolü kaptan Lionel Messi, 2. maç gününde attığı iki golle muhteşem bir formda Kaliforniya’ya gidiyor ve Lautaro Martínez ile birlikte forvet hattını yönetecek.

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Ürdün - Arjantin maçında öne çıkan ikililer

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Lionel Messi - Yazan Al-Arab

Scaloni'nin hücumunun tehlikeli bir odak noktası haline gelen Messi, Arjantin'in forvet hattının son derece enerjik ve kendine güvenen bir lideri olmaya devam ediyor. Avusturya karşısında forvetin arkasında kusursuz bir şekilde hareket ederek yaratıcı hücumları yönlendiren Messi, iki golle sergilediği ustaca performansla muhteşem bir gösteri sundu. Ürdün’ün fiziksel olarak heybetli savunma düzenini kırmak için Messi’nin rolü hayati önem taşıyacak; akıllı hareketleri, dünya klasında top sürme becerisi ve keskin görüşünü kullanarak rakip stoperleri geriye çekmeli, markajcıları pozisyonlarından uzaklaştırmalı ve Thiago Almada gibi kanat oyuncularının yararlanabileceği hayati son üçte bir alan kanalları açmalıdır.

Onu durdurma görevi, Sellami’nin savunma hattının hayati bir dayanağı olan stoper Al-Arab’a düşüyor. Al-Arab, Ürdün’ün bir önceki maçında merkez bloğunu idare ederek, Cezayir karşısında muazzam bir baskı altında üçlü savunmayı bir arada tutmaya çalıştı. Ürdün’ün savunma yapısı zor anlar yaşadı ve maçların sonlarında puan kaybetti, ancak Al-Arab, elit forvetlere karşı koyabilecek üst düzey fiziksel özelliklere ve hava topu hakimiyetine sahip. Abdallah Nasib ve Husam Abu Dahab ile birlikte orta bölgede mutlak konsantrasyonunu ve kusursuz iletişimini sürdürmeli, pozisyonunu iyi kullanarak Messi’nin keskin orta saha koşularını etkisiz hale getirmeli ve Arjantin’in erken geçiş momentumunu kazanmasını engellemelidir.

Nizar Al-Rashdan - Alexis Mac Allister

2. maç gününde Ürdün orta sahasının mutlak kalbi ve dinamik motoru olan Al-Rashdan, top hakimiyetinin ritmini belirlemek ve “Şövalyeler” için rakip savunma hatlarını açmakla görevlendirilmiştir. Cezayir karşısında orta sahanın kalbinde ustaca oynadı, ileriye çıkarak hayati bir fiziksel ivme kazandırdı ve takımının açılış golünü atarak skora adını yazdırdı. Arjantin karşısında ise öncelikli hedefi, hatlar arasındaki boşlukları bulmak, topu dikey yönde yüksek hızla dağıtmak ve Musa Al-Taamari gibi dinamik kanat oyuncularının patlayıcı geniş koşularını beslemek olacak. Al-Rashdan’a dönüp savunma hattıyla yüzleşmesi için zaman ve alan tanınırsa, oyun görüşü Arjantin’in savunma bloğunu kolayca tehdit edecektir.

Bu akıcı yaratıcı ritmi bozmayı hedefleyen isim ise Arjantin’in öne çıkan orta saha oyuncusu Mac Allister. 2. maç gününde takımın orta sahasının belkemiği olarak görev yapan Allister, Avusturya’ya karşı elde edilen etkileyici gol yemeden kazanılan galibiyette ustaca taktiksel koruma ve yatay pas dağıtımı sergiledi. Topun olmadığı anlardaki defansif çalışması ve geçiş dönemlerindeki disiplini, San Francisco Bay Area Stadyumu’nda en zorlu sınava tabi tutulacak. Mac Allister, orta saha ortağı Enzo Fernández ile birlikte pozisyonunu agresif bir şekilde yöneterek orta sahadaki boşlukları daraltmalı, Al-Rashdan’ın oyun kurma mekanizmalarına baskı uygulamalı ve dörtlü savunmasını korumalıdır. Böylece Asya ekibinin orta sahayı tamamen domine etmesini ve Arjantin’i sürdürülemez bir savunma kabuğuna hapsetmesini engelleyebilir.

J Grubu’ndaki olası senaryolar nasıl görünüyor?

İkinci tur maçlarının ardından J Grubu oldukça rekabetçi bir yapıya kavuştu. Arjantin, Avusturya’yı 2-0’lık net bir galibiyetle mağlup ederek eleme turlarına çıkmayı resmen garantiledi ve 6 puanla +4 gol farkıyla rahat bir şekilde liderliği elinde tutuyor.

Bu durum, Cezayir’i dört puan ve +1 gol farkıyla ikinci sıraya yerleştirirken, Ürdün’ü 2-1’lik zorlu bir galibiyetle mağlup eden Cezayir, Avusturya’nın (bir puan, −2 gol farkı) önünde yer alıyor. Ürdün ise sıfır puan ve −1 gol farkıyla tablonun en altında kalmaya devam ediyor. San Francisco Bay Area Stadyumu’nda oynanacak bu 3. Maç Günü karşılaşması, her iki ülke için de son tur maçlarına girerken otomatik olarak eleme turlarına kalmak ya da son şans senaryolarını kurtarmak için verdikleri mücadelede matematiksel açıdan mutlak bir dönüm noktası niteliğinde.

Arjantin kazanırsa

Scaloni'nin takımının galibiyeti, La Albiceleste'yi 9 puana ulaştıracak ve J Grubu'nda birinci sırayı anında garantileyerek turnuvaya en iyi sıralamayla ilerlemesini sağlayacaktır. Tersine, bu sonuç Ürdün'ü 0 puanda donduracak, onları turnuvadan resmen eleyecek ve diğer grup sonuçlarına bakılmaksızın Dünya Kupası serüvenine son verecektir.

Ürdün kazanırsa

Sellami'nin oyuncuları üç puanı alırlarsa, toplam puanlarını üçe çıkararak turnuva umutlarını canlı tutacaklar. Grubun ikincisi olarak otomatik eleme hakkını kurtarmak için Ürdün'ün, eş zamanlı maçta Avusturya'nın Cezayir'i yenmesine ve her iki ülkeyi de geçmek için gol farkında lehine bir değişim olması gerekiyor. Cezayir yenilgiyi önlerse, Ürdün’ün galibiyeti onları üçüncü sırada tutacak ve kaderlerini tamamen üçüncü sıradaki wild card sıralamasına bırakacaktır; bu durumda üç puanlık bir toplam, turnuvada kalma şansını oldukça belirsiz hale getirecektir.

Beraberlik senaryosu

Kaliforniya’da alınacak bir puan, Arjantin’i yedi puanla rahat bir konuma getirecek ve gol farkı farkını silmek için Cezayir’in Avusturya’ya karşı çok büyük bir galibiyet elde etmediği sürece grup birincisi olarak tur atlamasını garanti edecektir. Ürdün için ise puanın tek sayıya düşmesi, son iki sırada bitirmeyi garantileyecektir. Beraberlik, matematiksel olarak “Şövalyeler”i eleyecektir; zira negatif gol farkıyla tek puan, tarihsel olarak 32’li turlara wild card bileti için yarışmak için yetersiz kalmaktadır.

Takım haberleri ve kadrolar

Ürdün’ün teknik direktörlüğünü Jamal Sellami yürütüyor; ancak bu maç öncesinde doğrulanmış herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor. Muhtemel kadro da henüz açıklanmadı. Maçın başlama saatine yaklaştıkça güncellemeler eklenecektir.

Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni de şu aşamada muhtemel bir kadro açıklamadı ve kadroda herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor. Arjantin'in eleme turlarına çıkmayı garantilemiş olması nedeniyle Scaloni, bu maçı kilit oyuncularının sürelerini ayarlamak için kullanabilir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

Ürdün, son beş maçının dördünü kaybetti; Mart ayında Nijerya ile oynadığı 2-2 biten dostluk maçı dışında sadece bir kez berabere kaldı. En son sonuçları, Dünya Kupası grup aşamasındaki ikinci maçında Cezayir'e 2-1 yenilmeleri oldu; Amine Gouiri'nin son dakikalarda attığı gol, tur atlama umutlarını sona erdirdi. Ayrıca Haziran ayında oynadıkları dostluk maçlarında Avusturya'ya 3-1, Kolombiya'ya ise 2-0 yenildiler. Son beş maçında Ürdün, beş gol attı ve 11 gol yedi.

Arjantin ise son beş maçının tamamını kazandı; bu süreçte 15 gol atarken hiç gol yemedi. En son oynadıkları maçta Avusturya'yı 2-0 yendiler ve bu maçta Messi iki gol attı. Ayrıca Dünya Kupası açılış maçında Cezayir'i 3-0 yendiler ve Mart ayında Zambiya'ya karşı 5-0'lık bir dostluk maçı galibiyeti elde ettiler. Arjantin bu beş maçın hepsinde kalesini gole kapattı.

Karşılaşma Geçmişi

Ürdün ve Arjantin arasındaki önceki karşılaşmalara ilişkin karşılaştırmalı veri bulunmamaktadır. Bu iki ülke son dönemde uluslararası futbol maçlarında karşı karşıya gelmemiştir ve bu karşılaşma için geçmiş maç verileri sunulmamıştır.

Puan Durumu



