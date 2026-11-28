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Üçüncü maçında da kazanamadı: Çok sayıda eksikle oynayan ve uzun süre 10 kişi kalan Bayern Münih, Hamburger SV deplasmanında 0-0'lık beraberlikle yetindi. Bayernli oyuncuların performansları.

1. FC Köln beraberliği, OSC Lille deplasmanındaki yenilgi, kas lifi yırtığı nedeniyle bir kez daha forma giyemeyen Jamal Musiala hakkındaki tartışmalar . Bunlara Manuel Neuer, Alphonso Davies, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari ve Harry Kane'in sakatlıkları da eklendi. Münih ekibi Hamburg'a hem moral hem de kadro açısından yıpranmış halde gitti.

Vincent Kompany, Sacha Boey, Bara Ndiaye ve Noah Codjo-Evora'ya ilk 11'de yer vererek sürpriz yaptı . Bayern maçın büyük bölümüne hâkim olsa da pek az fırsat yarattı. Joshua Kimmich, 44. dakikada gereksiz bir fiziksel müdahale nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü .

Borussia Dortmund, pazar günü Bayer Leverkusen'i yenerse Bundesliga liderliğinde farkı dört puana çıkarabilir.

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Bayern Münih'in Hamburger SV deplasmanındaki maçının haberini buradan okuyabilirsiniz.

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Bayern'in HSV karşısındaki oyuncu notları: Jonas Urbig

Kariyerinin şu ana kadarki belki de en sıra dışı kurtarışına imza attı. Urbig, 48. dakikada Stanisic'in kendi kalesine doğru uzaklaştırdığı topun, yersiz bir endişeyle, bilinçli geri pas sayılabileceğinden korktu. Bu yüzden topu elleriyle kurtarmak yerine kale çizgisinin hemen önünde kafayla kalenin üzerinden dışarı gönderdi. Albert Grönbaek'in kurnazca kullandığı serbest vuruşu (45+1) ve Sebastiaan Bornauw'un yakın mesafeden şutunu (49) ise alışıldık şekilde kurtardı. Not: 2,5.

Bayern'in HSV karşısındaki oyuncu notları: Sacha Boey

Beş kısa süreli maç deneyiminin ardından bu sezon ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Çabaladı ancak maç pratiği eksikliği açıkça belli oldu. Not: 4.

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Bayern'in HSV karşısındaki oyuncu notları: Min-Jae Kim

Savunmada oldukça sağlamdı. 23. dakikada savunmanın arkasına sarkan Patson Daka'yla girdiği önemli mücadele bunun örneklerinden biriydi. Kim hücumda da etkili oldu: 19. dakikada Ndiaye'yi pozisyonundan önce çok iyi bir pasla savunma arkasına kaçırdı, 60. dakikada ise topla rakip ceza sahasına etkileyici bir biçimde girdi. Not: 2.

Bayern'in HSV karşısındaki oyuncu notları: Jonathan Tah

Dayot Upamecano'nun yerine ilk 11'de oynadı. Yanındaki Kim kadar dikkat çekmese de düzgün bir performans sergiledi. Not: 3.

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Bayern'in HSV karşısındaki oyuncu notları: Josip Stanisic

Savunmanın iki kanadı arasında gidip gelmeye devam etti. HSV karşısında yine solda başladı. 48. dakikada topu kendi kalesine doğru uzaklaştırarak Urbig'in kafayla yaptığı müdahaleye yol açtı. 63. dakikada Rössing-Lelesiit'e attığı tekme nedeniyle ceza almaması büyük şanstı. Not: 4.

IMAGO

Bayern'in HSV karşısındaki oyuncu notları: Joshua Kimmich

Kimmich, 4. dakikada bir korneri neredeyse doğrudan gole çevirecekti. Sonrasında oyunu sürüklemeye çalıştı ancak belirleyici bir katkı yapamadı. Devre arasından kısa süre önce tamamen gereksiz bir hareketle doğrudan kırmızı kart gördü. Alexander Rössing-Lelesiit önce Kimmich'i hafifçe itti, ardından Kimmich onu saçından çekerek yere düşürdü. Not: 6.

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Bayern'in HSV karşısındaki oyuncu notları: Tom Bischof

Çift ön liberoda takımın en hareketli isimlerindendi. Bayernli oyuncular arasında açık ara en çok topla oynayan isim oldu, birçok ikili mücadele kazandı ve oyunu açan paslar verdi. Not: 3.

Bayern'in HSV karşısındaki oyuncu notları: Lennart Karl

Form düşüklüğünü anlamak giderek zorlaşıyor . Köln ve Lille maçlarında olduğu gibi HSV karşısında da sağ kanatta çok zayıf bir performans sergiledi. 52. dakikada, görünüşe göre kalçasındaki sorunlar nedeniyle oyundan çıktı. Not: 5.

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Bayern'in HSV karşısındaki oyuncu notları: Aleksandar Pavlovic

On numara pozisyonunda sık sık topla buluştu ancak sonuçta etkisiz kaldı. Not: 4.

IMAGO

Bayern'in HSV karşısındaki oyuncu notları: Bara Ndiaye

18 yaşındaki Senegalli oyuncu, bu sezon daha önce toplam dört dakika süre aldığı iki maçta forma giymişti. HSV karşısında ilk kez ilk 11'de başladı, üstelik alışık olmadığı sol kanat pozisyonunda. 19. dakikada ceza sahasında tehlikeli bir pozisyona girdi ancak şutu engellendi. Bunun dışında dikkat çekmedi ve devre arasında oyundan alındı. Not: 4,5.

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Bayern'in HSV karşısındaki oyuncu notları: Noah Codjo-Evora

Karl, Bischof ve Konrad Laimer ile yapılan başarısız denemelerin ardından Kompany, HSV karşısında en uçta ilk kez Noah Codjo-Evora'yı ilk 11'de görevlendirdi. 19 yaşındaki forvet adayı sık sık pas almak için hareketlense de oyuna pek giremedi. 9. dakikadaki şutu dışında etkili olamadı. Not: 5.

Bayern'in HSV karşısındaki oyuncu notları: Oyuna sonradan girenler

Luis Diaz: Devre arasında Ndiaye'nin yerine girdi. Böylece kas demeti yırtığını atlattıktan sonra ikinci kez oyuna sonradan dahil oldu. Sol kanatta görev aldı ve Bayern'in hücumuna az da olsa hareket getirdi. Not: 3,5.

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Konrad Laimer: 52. dakikada Karl'ın yerine girdi ve sağ kanatta oynadı. 87. dakikada sakatlık sorunu yaşayarak yeniden oyundan çıkmak zorunda kaldı. Not: 4.

Nathaniel Brown: Maçın bitimine kısa süre kala Laimer'in yerine oyuna girdi. Değerlendirme yapılmadı.