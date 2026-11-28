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Üçüncü maçında da kazanamadı: Ciddi eksiklerle sahaya çıkan ve uzun süre 10 kişi oynayan Bayern, Hamburger SV deplasmanında 0-0'lık beraberlikle yetindi. Bayernli oyuncuların performansları.

1. FC Köln beraberliği, OSC Lille deplasmanındaki yenilgi, Jamal Musiala hakkındaki tartışmalar ve yeniden yaşadığı kas lifi yırtığı nedeniyle sahalardan uzak kalması . Bunlara Manuel Neuer, Alphonso Davies, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari ve Harry Kane'in sakatlıkları da eklendi. Münih ekibi Hamburg'a hem moral olarak yıpranmış hem de eksik bir kadroyla gitti.

Vincent Kompany, Sacha Boey, Bara Ndiaye ve Noah Codjo-Evora'ya sürpriz biçimde ilk 11'de yer verdi . Münih ekibi maçın büyük bölümünde oyuna hâkim olsa da neredeyse hiç pozisyon üretemedi. Joshua Kimmich, 44. dakikada gereksiz bir sert hareket nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü .

Borussia Dortmund, pazar günü Bayer Leverkusen'i yenerse Bundesliga'nın zirvesindeki farkı dört puana çıkarabilir.

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Bayern'in Hamburger SV deplasmanındaki maçının haberini buradan okuyabilirsiniz.

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Bayern'in HSV karşısındaki oyuncu notları: Jonas Urbig

Kariyerinin şimdiye kadarki belki de en sıra dışı kurtarışını yaptı. Urbig, 48. dakikada Stanisic'in kendi kalesine doğru uzaklaştırdığı topun kontrollü bir geri pas sayılmasından yersiz biçimde çekindi. Bu yüzden topu elleriyle çıkarmak yerine kale çizgisinin hemen önünde kafayla kalesinin üstünden dışarı gönderdi. Urbig ayrıca Albert Grönbaek'in kurnazca kullandığı serbest vuruşu (45+1) ve Sebastiaan Bornauws'un yakın mesafeden şutunu (49) alışıldık şekilde kurtardı. Not: 2,5.

Bayern'in HSV karşısındaki oyuncu notları: Sacha Boey

Beş kısa süreli forma şansının ardından bu sezon ilk kez ilk 11'de başladı. Çabaladı ancak maç eksiği açıkça hissediliyordu. Not: 4.

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Bayern'in HSV karşısındaki oyuncu notları: Min-Jae Kim

Savunmada son derece sağlamdı. 23. dakikada savunmanın arkasına sarkan Patson Daka'ya karşı kazandığı kritik mücadele bunun örneklerinden biriydi. Kim hücumda da etkili anlar yaşadı: 19. dakikada Ndiaye'nin pozisyonu öncesinde onu iyi bir pasla savunma arkasına kaçırdı, 60. dakikada ise etkileyici bir dripling ile rakip ceza sahasına girdi. Not: 2.

Bayern'in HSV karşısındaki oyuncu notları: Jonathan Tah

Dayot Upamecano'nun yerine ilk 11'e girdi. Savunmadaki partneri Kim'e göre çok daha az öne çıktı ama yine de düzgün bir performans sergiledi. Not: 3.

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Bayern'in HSV karşısındaki oyuncu notları: Josip Stanisic

Savunmanın iki kanadı arasında yer değiştirmeyi sürdürdü. HSV karşısında yine sol bekte başladı. 48. dakikada topu kendi kalesine doğru uzaklaştırarak Urbig'in kafa vuruşuyla yaptığı müdahaleye yol açtı. 63. dakikada Rössing-Lelesiit'e attığı tekme nedeniyle ceza almaması büyük şanstı. Not: 4.

IMAGO

Bayern'in HSV karşısındaki oyuncu notları: Joshua Kimmich

Kimmich, 4. dakikada bir köşe vuruşunu az kalsın doğrudan gole çeviriyordu. Sonrasında takımı ileri taşımak için çabaladı ancak belirleyici bir katkı yapamadı. Devre arasından kısa süre önce ise tamamen gereksiz bir hareketin ardından doğrudan kırmızı kart gördü. Alexander Rössing-Lelesiit önce Kimmich'i hafifçe itti, Kimmich de onu saçından tutup yere çekti. Not: 6.

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Bayern'in HSV karşısındaki oyuncu notları: Tom Bischof

İki ön liberodan biri olarak takımın en aktif isimlerindendi. Münih ekibinde açık ara en çok topla buluşan oyuncu oldu, çok sayıda ikili mücadele kazandı ve oyunu açan birkaç pas verdi. Not: 3.

Bayern'in HSV karşısındaki oyuncu notları: Lennart Karl

Form düşüklüğü giderek daha anlaşılmaz bir hâl alıyor . Karl, Köln ve Lille maçlarında olduğu gibi HSV karşısında da sağ kanatta çok zayıf kaldı. 52. dakikada, görünüşe göre kalçasındaki sorunlar nedeniyle, oyundan alındı. Not: 5.

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Bayern'in HSV karşısındaki oyuncu notları: Aleksandar Pavlovic

On numara pozisyonunda sık sık topla buluştu ama sonuçta etkisiz kaldı. Not: 4.

IMAGO

Bayern'in HSV karşısındaki oyuncu notları: Bara Ndiaye

18 yaşındaki Senegalli oyuncu, bu sezon daha önce iki maçta toplam yalnızca dört dakika forma giymişti. HSV karşısında ilk kez ilk 11'de yer aldı, üstelik alışık olmadığı sol kanat pozisyonunda. 19. dakikada ceza sahasında tehlikeli bir pozisyona girdi ancak şutu engellendi. Bunun dışında göze çarpmadı ve devre arasında oyundan alındı. Not: 4,5.

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Bayern'in HSV karşısındaki oyuncu notları: Noah Codjo-Evora

Karl, Bischof ve Konrad Laimer'le yapılan başarısız denemelerin ardından Kompany, HSV karşısında en uçta ilk kez Noah Codjo-Evora'ya ilk 11'de şans verdi. 19 yaşındaki forvet adayı sürekli pas istemesine rağmen oyuna pek giremedi. 9. dakikadaki şutu dışında etkili olamadı. Not: 5.

Bayern'in HSV karşısındaki oyuncu notları: Sonradan oyuna girenler

Luis Diaz: Devre arasında Ndiaye'nin yerine girerek kas demeti yırtığını atlattıktan sonra ikinci kez sonradan oyuna dâhil oldu. Sol kanatta görev aldı ve Münih ekibinin hücumuna en azından biraz hareket getirdi. Not: 3,5.

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Konrad Laimer: 52. dakikada Karl'ın yerine girdi, ardından sağ kanatta oynadı ve 87. dakikada sakatlık sorunu yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Not: 4.

Nathaniel Brown: Maçın bitimine kısa süre kala Laimer'in yerine girdi. Not verilmedi.