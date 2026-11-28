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Üçüncü maçında da kazanamadı: Sakatlıklar nedeniyle kadrosu büyük ölçüde eksilen ve uzun süre 10 kişi oynayan Bayern, Hamburger SV ile 0-0 berabere kaldı. Bayernli oyuncuların performans değerlendirmeleri.

1. FC Köln beraberliği, OSC Lille deplasmanındaki yenilgi, kas lifi yırtığı nedeniyle yine forma giyemeyecek olan Jamal Musiala hakkındaki tartışmalar . Bunlara Manuel Neuer, Alphonso Davies, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari ve Harry Kane'in sakatlıkları da eklendi. Münih ekibi, Hamburg'a hem moral hem de kadro açısından yara almış halde gitti.

Vincent Kompany, Sacha Boey, Bara Ndiaye ve Noah Codjo-Evora'ya sürpriz biçimde ilk 11'de yer verdi . Münih ekibi maçın büyük bölümüne hâkim olsa da çok az fırsat yaratabildi. Joshua Kimmich, 44. dakikada gereksiz bir sert hareket nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü .

Borussia Dortmund, pazar günü Bayer Leverkusen'i yenerse Bundesliga'da liderliği dört puan farkla ele geçirebilir.

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Bayern Münih'in Hamburger SV deplasmanındaki maçının haberini buradan okuyabilirsiniz.

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Bayern'in HSV maçındaki notları: Jonas Urbig

Kariyerinin bugüne kadarki belki de en akılalmaz kurtarışını yaptı. Urbig, 48. dakikada Stanisic'in kendi kalesine doğru uzaklaştırdığı topun bilinçli geri pas sayılmasından yersiz yere korktu. Bu yüzden topu elleriyle çıkarmak yerine kale çizgisinin hemen önünden kafayla üstten dışarı gönderdi. Albert Grönbaek'in kurnazca kullandığı serbest vuruşu (45+1) ve Sebastiaan Bornauw'un yakın mesafeden şutunu (49) ise alışıldık şekilde kurtardı. Not: 2,5.

Bayern'in HSV maçındaki notları: Sacha Boey

Beş kez kısa süreliğine oyuna girdikten sonra bu sezon ilk kez ilk 11'de başladı. Çaba gösterdi ancak maç eksiği açıkça hissedildi. Not: 4.

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Bayern'in HSV maçındaki notları: Min-Jae Kim

Savunmada çok sağlamdı. Savunma arkasına sarkan Patson Daka ile girdiği kritik mücadele buna örnekti (23). Kim hücumda da etkili işler yaptı: 19. dakikada Ndiaye'yi pozisyona girmeden önce iyi bir pasla savunma arkasına kaçırdı, 60. dakikada ise etkileyici bir dripling yaparak rakip ceza sahasına girdi. Not: 2.

Bayern'in HSV maçındaki notları: Jonathan Tah

Dayot Upamecano'nun yerine ilk 11'de başladı. Yanında oynayan Kim kadar dikkat çekmedi ama görevini iyi yaptı. Not: 3.

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Bayern'in HSV maçındaki notları: Josip Stanisic

Savunmanın iki kanadı arasında gidip gelmeyi sürdürdü. HSV karşısında yine sol bekte başladı. 48. dakikada topu kendi kalesine doğru uzaklaştırarak Urbig'in kafayla yaptığı kurtarışa yol açtı. 63. dakikada Rössing-Lelesiit'e attığı tekme nedeniyle ceza almaması büyük şanstı. Not: 4.

IMAGO

Bayern'in HSV maçındaki notları: Joshua Kimmich

Kimmich, 4. dakikada kornerden doğrudan gol atmaya çok yaklaştı. Sonrasında takımı ileri taşımaya çalıştı ancak belirleyici bir katkı sağlayamadı. Devre arasından hemen önce tamamen gereksiz bir hareketle doğrudan kırmızı kart gördü. Alexander Rössing-Lelesiit önce Kimmich'i hafifçe itti, Kimmich de onu saçından çekerek yere düşürdü. Not: 6.

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Bayern'in HSV maçındaki notları: Tom Bischof

Çift ön liberonun hareketli ismiydi. Bayernli oyuncular arasında açık ara en çok kez topla buluşan Bischof, birçok ikili mücadele kazandı ve oyunu açan paslar verdi. Not: 3.

Bayern'in HSV maçındaki notları: Lennart Karl

Form düşüşü giderek daha da anlaşılmaz bir hâl alıyor . Karl, Köln ve Lille maçlarında olduğu gibi HSV karşısında da sağ kanatta çok zayıf bir performans sergiledi. 52. dakikada oyundan çıkarıldı. Not: 5.

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Bayern'in HSV maçındaki notları: Aleksandar Pavlovic

10 numara pozisyonunda sık sık topla buluştu ama sonuçta etkisiz kaldı. Not: 4.

IMAGO

Bayern'in HSV maçındaki notları: Bara Ndiaye

18 yaşındaki Senegalli oyuncu, bu sezon daha önce iki maçta toplam dört dakika süre almıştı. HSV karşısında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı, üstelik alışık olmadığı sol kanat pozisyonunda. 19. dakikada ceza sahasında tehlikeli bir pozisyona girdi ancak şutu engellendi. Bunun dışında etkisizdi ve devre arasında oyundan çıkarıldı. Not: 4,5.

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Bayern'in HSV maçındaki notları: Noah Codjo-Evora

Karl, Bischof ve Konrad Laimer ile yaptığı denemeler başarısız olunca Kompany, HSV karşısında en ileri uçta ilk kez Noah Codjo-Evora'yı ilk 11'de görevlendirdi. 19 yaşındaki forvet yeteneği sık sık pas almak için kendini gösterse de oyuna pek giremedi. 9. dakikadaki şutu dışında etkili olamadı. Not: 5.

Bayern'in HSV maçındaki notları: Oyuna sonradan girenler

Luis Diaz: Devre arasında Ndiaye'nin yerine oyuna girerek kas demeti yırtığını atlattıktan sonra ikinci kez sonradan süre aldı. Sol kanatta görev yapan Diaz, Bayern'in hücumuna en azından biraz hareket getirdi. Not: 3,5.

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Konrad Laimer: 52. dakikada Karl'ın yerine girdi. Sağ kanatta oynadı ancak 87. dakikada sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Not: 4.

Nathaniel Brown: Maçın bitimine kısa süre kala Laimer'in yerine oyuna girdi. Not verilmedi.