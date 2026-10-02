Fransız Dayot Upamecano, bugün cuma akşamı UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü hafta müsabakaları kapsamında oynanan Fransa-İtalya karşılaşmasında kırmızı kart görünce, teknik direktörü Zinedine Zidane'ın kariyerindeki en tartışmalı anılardan birini yeniden canlandırdı.

Upamecano, maçın 85. dakikasında İtalya Milli Takımı oyuncularından birine müdahale etmesinin ardından kırmızı kart gördü ve 1-1'lik beraberlikle sona eren karşılaşmanın son dakikalarında ülkesinin milli takımını on kişi bıraktı.

Fransız savunmacının yediği kırmızı kart, maçı yedek kulübesinden izleyen Zidane'ın gözleri önünde gerçekleşti ve Fransız futbol efsanesinin yine İtalya karşısında yaşadığı meşhur bir olayı akıllara getirdi; Zidane, 2006 Dünya Kupası finalinde de kırmızı kart görmüştü.

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Zidane, 2006 Dünya Kupası finalinde, uzatma dakikalarında yaşanan meşhur bir olayda İtalyan savunmacı Marco Materazzi'ye müdahale etmesinin ardından kırmızı kart görmüştü. Maç 1-1 beraberlikle sona ermiş, ardından İtalya kupayı penaltı atışlarıyla kazanmıştı.

Yaklaşık 20 yıl sonra Zidane, bu kez saha dışından benzer bir sahneyle karşı karşıya kaldı; oyuncularından biri aynı rakip karşısında kırmızı kart gördü ve üstelik bu, İtalya'nın beraberlik golünü bulmasının ardından Fransa'nın galibiyet golü aradığı hassas bir anda yaşandı.

İki olay arasındaki koşullar farklı olsa da, Upamecano'nun kırmızı kartı Fransa-İtalya karşılaşmasına ek bir ironi kattı; Zidane'ın Berlin'deki o kara gecesinin anısı yeniden gündeme geldi ve "Azzurri" bir kez daha, Zidane'ın Fransa Milli Takımı tarihindeki en çok anılan anlarından birinde boy gösterdi.



