Bayern Münih'in Fransız savunmacısı Dayot Upamecano, vatandaşları Paris Saint-Germain'in yıldızı Ousmane Dembele ile Real Madrid'in forveti Kylian Mbappe arasındaki Ballon d'Or tartışmasına girmeyi reddetti.

Mbappe ve Dembele, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenmesi planlanan törende Ballon d'Or ödülünü kazanmaya aday gösterilen otuz isim arasında en öne çıkanlardan kabul ediliyor.

Tartışma, Mbappe'nin geçen cumartesi, 1956'dan bu yana Ballon d'Or ödülünü veren "France Football" dergisine verdiği röportaja dayanıyor.

Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın forveti röportajda şunları söylemişti: "Dembele her zaman yetenekli bir oyuncu olarak görülürdü, ben ise öte yandan her zaman seçilmiş oyuncu olarak kabul edilirdim."

Dembele buna hızlı bir yanıt vererek şöyle dedi: "Ben asla seçilmiş oyuncu olarak görülmedim, ama çok çalıştım ve geçen yıl Paris Saint-Germain ile harika bir sezonla ödüllendirildim."

Upamecano, bugün pazartesi Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa Milli Takımı antrenmanlarına katılan 12 oyuncudan biri oldu ve bu antrenmanı basitçe Fransa Milli Takımı'nın yeni bir döneminin ilk çalışması olarak nitelendirdi.

Upamecano, Zidane yönetimindeki ilk antrenmanla ilgili şunları söyledi: "Çok keyif aldık, en önemlisi bu. Bugün odak noktamız uyum sağlamak ve yeni oyunculara hoş geldin demekti. Gerçekten harika bir antrenman yaptık. Çok mutluyum. Hepimiz küçüklüğümüzden beri onun hayranıydık, aynı şekilde Barthez'in de; ondan bir şeyler öğrenmek harika."

Fransız "Foot Mercato" ağının aktardığına göre şunları da ekledi: "Zidane'ın topa hakimiyetini taklit etmek zor (gülüyor). İlk sözü sahada elimizden gelenin en iyisini yapmamızdı, biz de bunu yapmaya çalıştık."

Mbappe ile Dembele arasındaki tartışmaya girmeyi ise şu sözlerle reddetti: "Herhangi bir tartışmaya girmeyeceğiz. Sadece antrenman yaptık ve burada vaktimizin tadını çıkardık. Gülümsememe bakın, çok keyif aldık."

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