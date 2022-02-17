UNUTULMAZ TRANSFERLER | Faryd Mondragon'un Beşiktaş'a gitmek üzereyken Galatasaray'a imza atması

"Beşiktaş, Galatasaray’da kiralık oynayan Faryd Mondragon’u renklerine bağladı.

"Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüsnü Güreli, Asbaşkanlar Yıldırım Demirören ve Kıvanç Oktay ile yönetici İbrahim Altınsay’la Fransa’ya çıkarma yapan Beşiktaş, Mondragon’un bonservisini elinde bulunduran Metz Kulübü’nün başkanıyla görüştü ve kontratını aldı.

"Metz, kaptan Meyrieu’yi de 1 yıllığına kiralık olarak Beşiktaş’a verdi."

Bu şekilde son dakika haberleri geçiyordu ajanslar, 2002'nin yaz aylarında.

Türkiye'de birçok ilginç transfer hikâyesi yaşandı ve Mondragon'un Galatasaray'a transferi de onlardan sadece biriydi.

2001'yılında Metz'den sarı-kırmızılılara kiralanan Kolombiyalı eldiven, Türkiye'deki bir sezonunda iyi performans sergileyince Beşiktaş'ın da transfer listesine 'ciddi' bir şekilde girdi.

2002'nin yaz transfer döneminde Kartal'ın niyeti çok ciddiydi. Hatta Ligue 1 ekibiyle Mondragon'un transferi konusunda anlaşma bile sağlandı. Resmî açıklamalar yapıldı.

Fakat imzalar atılmadan önce Mondragon'un, Fatih Terim'i arayıp Galatasaray'da forma giymek istediğin söylediği ortaya çıkınca işler karıştı.

Kolombiyalı kaleci, kız arkadaşıyla tatile çıkmıştı.

Bu esnada Galatasaray, Bosman Kuralları'nı öne sürüp nihai kararı Mondragon'un vereceğini açıkladı.

Tüm bu gelişmeler olurken Beşiktaş, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na bir açıklama göndererek herhangi bir neden göstermeden “Mondragon’dan vazgeçtiğini şu sözerle açıkladı:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. olarak spor kamuoyunu günlerdir meşgul eden Faryd Mondragon’un transferinden, FC Metz ile imzalanmış bir anlaşmanın varlığına rağmen vazgeçmiş bulunuyoruz.”

Halbuki bir çarşamba akşamı hem Beşiktaş hem de Metz, anlaşmayı resmî internet sitelerinden duyurmuşlardı.

O günlerde Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın ve İkinci Başkan Ali Dürüst de Fransa'daydı.

Terim, yaptığı açıklamada, "Galatasaray her şeye hazırlıklıdır" derken, ertesi gün dönemin Beşiktaş yöneticisi İbrahim Altınsay ise, "Metz Kulübü, Mondragon konusunda kesin tavır koydu. Bu konuda Galatasaray ile görüşmeyecek ve bonservisini sarı-kırmızılı kulübe vermeyecek” diyordu.

Fakat cuma günü Metz, Galatasaray ile tekrar masaya oturdu.

İki kulübün arasında yapılan transfer görüşmesinde Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın ve İkinci Başkan Ali Dürüst hazır bulundu. Galatasaray bu görüşmelerde Metz kulübüne 3 milyon dolar teklif verdi ve bu parayı hemen hesaplarına yatırmayı taahhüt etti.

Ali Dürüst’ün Metz Başkanı Molinari’ye “Mondragon, 31 Mayıs tarihine kadar Galatasaray’in futbolcusu ve öncelik kesinlikle bizim olmalı” dediği yazıldı.

Ve daha sonra Mondragon, bir önceki sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'a resmen bonservisi ile transfer oldu.

Galatasaray'ın bu transfer çalımı, hafızalara kazındı.

Sarı-kırmızılılarda toplamda 238 maça çıkan Mondragon, iki Süper Lig, bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti.

2007'de Köln'e transfer olan eski kaleci, daha sonra Philadelphia ve Deportivo Cali formalarını giydi ve 2014'te futbolu bıraktı.

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