Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna Inter Milan karşılaşmasıyla başlıyor. Salı akşamı Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanacak maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Oliver, kıtanın en önde gelen hakemlerinden biri olarak kabul ediliyor ve bu, Real Madrid'in Avrupa kupalarındaki bir maçını yönettiği altıncı kez olacak. Üstelik geçmiş kayıtları açık bir şekilde Real Madrid'in lehine bir tablo çiziyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Real Madrid, Oliver'ın yönettiği önceki beş maçta yalnızca bir kez yenilgiye uğradı.

İngiliz hakem, 2022 UEFA Süper Kupası'nda Real Madrid ile Eintracht Frankfurt karşılaşmasını (2-0), 2023-2024 sezonu grup aşamasında Braga ile Real Madrid maçını (1-2), geçen sezon Olympiakos ile Real Madrid karşılaşmasını (3-4) ve buna ek olarak 2025-2026 sezonu çeyrek finalinde Real Madrid'in Bayern Münih'e 1-2 mağlup olduğu maçı yönetmişti.

Ancak 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanşındaki Real Madrid ile Juventus maçı, Oliver'ın adının Real Madrid'in yakın tarihiyle kalıcı olarak özdeşleştiği karşılaşma olarak varlığını koruyor.

O gece, maç uzatmalara doğru yaklaşırken ve Juventus'un 3-0 öne geçmesinin ardından tur atlama tehlikeye girmişken, İngiliz hakem 93. dakikada Benatia'nın Lucas Vázquez'e yaptığı faul sonrası Real Madrid lehine bir penaltı kararı verdi; bu karar büyük bir tartışma fırtınası koparttı.

Penaltıyı Cristiano Ronaldo gole çevirdi ve Real Madrid'i yarı finale taşıdı.

Karar, Juventus cephesinde öfkeli bir tepkiye yol açtı; Gianluigi Buffon hakeme doğru hamle yaptı ve kırmızı kart gördü, ardından maçın ardından karışık bölgede hakeme sert eleştiriler yöneltti.

Bu durum, UEFA'nın kaleciye ceza vermesine neden oldu; Oliver ise bizzat UEFA'nın da kınadığı bir taciz kampanyasının hedefi hâline geldi ve bunun yansımaları ailesine kadar ulaştı. Bu, kariyerindeki tartışmalı ve unutulmaz bir bölüm oldu.



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