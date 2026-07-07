Unutulmaz bir an… Fas’ın tarihi tur atlamasını sağlayan hakem, Fransa maçını yönetecek

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası çeyrek finalleri kapsamında önümüzdeki Perşembe akşamı oynanacak Fransa-Fas maçı için Arjantinli hakem Facundo Tello’nun atandığını resmen duyurdu.

Tello, yardımcı hakemler Juan Pablo Bellati ve Gabriel Shadi'nin yanı sıra dördüncü hakem Dario Herrera ve VAR hakemi Cristian Navarro'dan oluşan, tamamı Arjantinli bir hakem ekibine liderlik edecek.

44 yaşındaki Arjantinli hakem, Dünya Kupası'nda önemli bir deneyime sahip; kariyerinde ikinci kez Dünya Kupası finallerinde görev alıyor. Özellikle 2022 Katar Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile Portekiz arasında oynanan ve Atlas Kaplanları'nın 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan tarihi maçı yönetmişti.

Fransa-Fas maçı, Tello’ya FIFA tarafından bu 23. Dünya Kupası’nda verilen üçüncü görev olacak. Tello, grup aşamasında Kanada-Bosna Hersek (1-1) maçını yönetmiş, ardından Güney Kore ile Güney Afrika arasındaki maçı (0-1) yönetmişti. Perşembe günkü karşılaşma, bu turnuvada eleme turlarında saha hakemi olarak görev alacağı ilk maç olacak.