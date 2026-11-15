Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, takımının cumartesi günü Braga'da Danimarka'ya karşı UEFA Uluslar Ligi'nde aldığı 4-1'lik ağır yenilginin ardından takım arkadaşlarının hatalarından ders çıkarması gerektiğini vurguladı. Efsanevi kaptan Cristiano Ronaldo'nun geçen hafta emekli olmasından bu yana ilk maçına çıkan ev sahibi Portekiz, A4 Grubu'nu lider bitirmeyi garantileme fırsatını kaçırdı.

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Saygı gösterilerinin ardından evde ağır yenilgi

Fernandes, Braga'daki duygusal gecenin kötüye dönüşmesine tanık oldu. Oyuncular ve maç önü seremonisinde onlara eşlik eden çocuklar, “Ronaldo 7” yazılı formalarla sahaya çıkarken, 41 yaşındaki, beş kez Ballon d'Or kazanmış futbolcu “tüm zamanların en iyisi” ve “teşekkürler kaptan” mesajlarıyla onurlandırıldı.

234 millî maçta attığı 146 golle dünya rekoru kıran Ronaldo, kariyerini geçen hafta sosyal medya üzerinden noktaladı. Eylül ayında Danimarka karşısında yedek bırakılmasının ardından maçtan ayrılması kendisine 215 sterlin para cezası ve 30 günlük men cezası getirmişti. Buna rağmen teknik direktör Jorge Jesus onu yine de oynatmayı planlıyordu.

Simgesel yedi numaralı formayı alan Club Brugge kanat oyuncusu Carlos Forbs, 60. dakikanın ardından oyuna girmesine rağmen fazla etkili olamadı.

Oyun kurucu, konuk ekibin merkezi kapattığını kabul etti

Sahada Pierre-Emile Hojbjerg, Ruben Dias'ın elle oynamasının ardından devre arasından hemen önce penaltıyı gole çevirdi. Napoli forveti Rasmus Hojlund ise ikinci yarının başlarında sekiz dakika içinde iki gol attı. Ardından Fulham savunmacısı Joachim Andersen 75. dakikada kafayla dördüncü golü kaydetti. Joao Neves'in gol bulamadığı pozisyonun ardından Real Madrid orta saha oyuncusu Bernardo Silva, uzatma dakikalarında teselli golünü attı.

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Maçın ardından Canal 11'e konuşan Fernandes, konuk ekibin Portekiz'in alışılmış güçlü yönlerini nasıl etkisiz hâle getirdiğini anlattı: “Unutulacak geceler yoktur. Bu, yaptığımız hataları görüp ders çıkardığımız bir geceydi. Bizim için zor bir maçtı; oyuna istediğimiz gibi giremedik.

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“Normalde merkezden oynarken çok güçlü bir takımız. Danimarka merkezde bizi kapatma konusunda çok akıllıca davrandı; fırsat yaratmak için oradan çok sık geçemedik. Orta açabilmek için kanatlarda bire bir pozisyonları daha sık denedik. O bölgede güçlü olduklarını biliyoruz.”

Orta sahadaki yoğun baskı hücum tehdidini sınırladı

Bulduğu fırsatları iyi değerlendiren konuk ekibi överken gelecek maç için olumlu noktalar da arayan Fernandes şöyle devam etti: “Danimarka da fırsatları değerlendirmekte çok başarılıydı. Yakaladıkları fırsatlardan gol buldular ve sonuçta bizim için işlerin ters gittiği bir maç oldu. Ancak yaptığımız her şeyin olumlu olmadığının ve geliştirmemiz gereken alanlar bulunduğunun farkındayız. Yine de bugün her şey olumsuz değildi; bu maçtan alıp bir sonraki maça taşıyabileceğimiz olumlu noktalar var.”

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Danimarka'nın Portekiz'in merkezden oyun kurmasını nasıl bozduğunu ayrıntılarıyla anlatan Fernandes şunları ekledi: “Merkezde daha yoğun baskı yaptılar ve top bizdeyken bile alanları kapattılar. Özellikle [Mikkel] Damsgaard'ın hatlar arasında oynamasıyla bize sorun çıkardılar.

“Marke edebileceğim birini bulmak zordu ve Joao Felix'i daha sık topla buluşturamadık. Sonunda merkezden oyun kurmak zorlaştı... Bizi, güçlü olduğumuz merkez yerine daha çok kanatlardan oynamaya zorladılar.”

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Grup lideri Cardiff'teki maçta belli olacak

A4 Grubu'ndaki ilk dört maçını kazanarak çeyrek final biletini alan Portekiz, cumartesi günkü ağır yenilgiye rağmen zirvede üç puanlık farkını koruyor. Bu nedenle Jesus'un ekibinin grup lideri olarak ilerlemek için salı günü Cardiff'te Galler karşısında yenilgiden kaçınması yeterli. İkinci sıradaki Danimarka ise aynı gece İskandinav komşusu Norveç'i ağırlayacak ve Braga'daki farklı galibiyetinin üzerine koymaya çalışacak.