Lazio, Torino karşısında zorlu bir galibiyet alarak etkileyici formunu sürdürürken Gennaro Gattuso eleştirilere sert bir yanıt verdi. Sezon öncesinde takımının ligin dibinde zorlanacağını öngörenleri unutmadığını söyledi.

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Gattuso ilk eleştirileri unutmadı

Takımının 13 lig maçında 11. galibiyetini almasının ardından Gattuso eleştirilere karşı sert bir tutum sergiledi. Lazio'nun Ivan Juric'in takımından gelen ciddi fiziksel baskıya dayanmak zorunda kaldığı Torino galibiyeti, bu direncin göstergesiydi. Serie A puan tablosunun üst sıralarında yer alsalar da eski orta saha oyuncusu, sezon öncesindeki şüpheleri unutmuyor. Maç sonrası açıklamalarında, bu sezon daha topa vurulmadan takımının büyük ölçüde gözden çıkarıldığını hatırlattı.

Gattuso, Sky Sport Italia'ya şunları söyledi: “Bizi bitmiş saydıklarını, başarısızlardan oluşan bir topluluk olduğumuzu söylediklerini unutmam. Bugünle gurur duyuyorum çünkü bir milimetre bile geri adım atmadık ve takımı çok beğendim. Biraz zorlanmak normal ama sırrımız mentalitemiz ve isteğimiz.”

Şampiyonluk konuşmalarına kulak asmıyor

Kulübün üst sıralardaki konumuna rağmen Gattuso, oyuncularının ayaklarının yere basmasını istiyor. Puan tablosunun şu anda ekibi için önem taşımadığını, günlük antrenman çalışmalarına odaklanmayı tercih ettiğini vurguladı. Teknik direktöre göre fazla ileriye bakmak, takımlarının şimdiye kadarki sezonuna damga vuran yoğunluğu kaybetmelerine yol açabilir.

“Puan tablosuna bakmamalıyız, günü gününe yaşıyoruz,” diye açıkladı. “Hafta içinde gördüklerimi esas alıyorum; bu takım hızlı oynuyor ve birçok oyuncusu zaman zaman çok yüksek seviyeye çıkıyor. Çok çalışmalı ve hazırladıklarımızı sahada uygulamalıyız. Orada tesadüfen bulunuyoruz...”

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Alternatifli ve dirençli bir kadro

Gattuso'yu en çok memnun eden noktalardan biri de oyuna sonradan giren futbolcuların katkısıydı. Maç ilerleyip oyuncular yoruldukça taze isimlerin sahaya girmesi, Lazio'nun galibiyeti korumasını sağladı. Kadro derinliği, takımın istikrarında belirleyici bir etken oldu ve ilk 11'deki oyuncular baskı altında yorulmaya başladığında bile yüksek tempoyu sürdürmesine imkân tanıdı.

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Olumsuz dönemlerin eninde sonunda geleceğini kabul eden Gattuso, sezonun ilerleyen bölümünde takımın temposu kaçınılmaz olarak düştüğünde taktiklerini buna göre uyarlamaya hazır olduğunu belirtti. “Takım bana canlı olduğunun işaretlerini veriyor çünkü bugün de beş oyuncu oyuna girdi ve beşinin de bize büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Bu benim için önemli bir şey,” dedi.

Dış baskı ve şüphelerle başa çıkmak

Lazio'nun başarısının İtalyan futbolunun köklü büyük kulüplerini rahatsız etmeye başlayıp başlamadığı sorulduğunda Gattuso sakinliğini korudu. Uzmanların ve yorumcuların takımını mercek altına almasını memnuniyetle karşıladı; şüphelerin oyuncularını daha da motive ettiğini söyledi. Ona göre bundan sonra yapılması gereken basit: şüphe duyanları haksız çıkarmak için antrenman sahasında durmaksızın çalışmak.

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“Neden rahatsız etsin? Futboldan anlayan, futbolu inceleyen, rakamlara bakan insanlar var ve bunda sorun yok. Günü gününe yaşamalıyız. Biz de düşünüyoruz... Orada kalmayı başarmalıyız. Bunun zor olduğunu biliyorum ama maç maç düşünüyoruz ve bu beni rahatsız etmiyor, aksine,” diyerek sözlerini tamamladı.