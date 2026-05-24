Ünlü suçlu, Marco van Basten'i kaçırmak için aylarca hazırlık yaptı, ancak tuhaf bir nedenden ötürü planından vazgeçti

Marco van Basten, AC Milan'da oynadığı dönemde İtalyan bir üst düzey suçlu tarafından kaçırılmak istenmişti. Bu bilgi, bir başka eski suçlu olan Giampaolo Manca tarafından İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya verdiği röportajda ortaya çıktı.

Hikaye, Manca'nın uzun süre hapishanede birlikte kaldığı ünlü suçlu Renato Vallanzasca ile ilgili. Manca, Vallanzasca'nın kendisine düzenli olarak suçlar ve planlar hakkında ayrıntılar anlattığını söylüyor.

Manca, arkadaşlıkları hakkında “İkimiz de AC Milan taraftarı olduğumuz için çok iyi anlaşıyorduk” diyor. “Bana Marco van Basten’i kaçırıp fidye talep etmek için bir plan hazırladığını itiraf etti.”

Van Basten, aylarca Vallanzasca ve adamları tarafından “takip edildi”. Sonunda plan son anda iptal edildi. “Sonunda Inter’e bir iyilik yapmak istemediği için vazgeçti,” diyor Manca.

1987 ile 1995 yılları arasında Van Basten, AC Milan’ın mutlak dünya yıldızıydı ve onun liderliğinde kulüp bir sürü kupa kazandı. Kaçırma gerçekleşseydi, bu spor alanında büyük sonuçlar doğuracaktı. Vallanzasca bunu vicdanına sığdıramadı.

Van Basten o statüye sahip olmasaydı, sonuç farklı olabilirdi. “Vallanzasca, sayısız silahlı soygun, cinayet ve kaçırma suçuna karışmış acımasız bir suçlu olarak biliniyordu. Toplamda dört kez müebbet ve 295 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 52 yılını hapiste geçirdi,” diye açıklıyor De Telegraaf.