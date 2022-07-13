Uruguaylı forvetle Fenerbahçe'nin yanı sıra Serie A ve MLS ekipleri de ilgileniyor.

Forvet transferi için bir süredir önemli isimlerle görüşen Fenerbahçe'nin Luis Suarez'den olumsuz yanıt aldığı ortaya çıktı.

Sözleşmesinin sona ermesiyle Atletico Madrid'den ayrılan deneyimli golcü hem Avrupa'dan, hem de ABD'den çok sayıda teklif aldı.

Bu kulüplerin arasında yer alan Fenerbahçe, dudak uçuklatan bir maaş teklif etmesine rağmen Suarez'i ikna edemedi.

Tercihi İtalya

Suarez ile yakın ilişkileri bulunan FIFA menajeri Marco Kırdemir, AS gazetesine verdiği demeçte Uruguaylı oyuncuya ulaşan tekliflerden birinin Fenerbahçe'ye ait olduğunu açıkladı.

"Suarez'e sürekli teklifler götürüyorum, onunla hep temas halindeyim. Fenerbahçe onunla doğrudan iletişime geçti. 6 milyon euro önerdiler, ama Suarez reddetti."

"İtalya'da oynamak istiyor. Oradan iki teklif var, biri Monza'nın 4 milyon euroluk teklifi. Ama imaj haklarıyla ilgili bazı anlaşmalar da olacak ve aldığı ücret yükselecek."

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Suarez'in kariyeri

Profesyonel futbola 2005'te Nacional formasıyla başlayan Suarez, Avrupa'ya ilk adımı Groningen ile attı. Daha sonra Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid'de oynayan Uruguaylı toplam 436 gol attı ve 240 asist yaptı.

Geçen sezon Madrid ekibinde 45 maçta 13 gol ve üç asist üreten Suarez, görkemli kariyerine beş La Liga, bir Şampiyonlar Ligi, dört Kral Kupası şampiyonluğu sığdırdı.

Uruguay milli takımı adına 132 maçta 68 gol atan Suarez, 2011'de Copa America'yı kaldıran kadronun bir parçasıydı.