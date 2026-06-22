Ünlü isim, Jong Ajax'ta Óscar García'nın yerini almak istiyor: 'Buna açık'

Hedwiges Maduro, Jong Ajax’ın teknik direktörü olmayı istiyor. Eski milli futbolcu, “WK Praat” programına konuk olarak bunu açıkladı. Óscar García’nın ayrılmasının ardından Amsterdam kulübü, en üst düzey genç takım için uygun bir yedek arıyor.

41 yaşındaki Maduro’ya, Jong Ajax’ın teknik direktörü olup olmayacağı soruldu. “Zorunlu değilim, ama hoşuma giderdi.”

“Tabii ki bu teklife açığım. Önce beni aramaları gerekiyor, ama her şeye açığım. Beni ararsanız, her zaman dinlemeye hazırım. Bu durum için de geçerli.”

“Elbette Ajax’ı ve kulübün yapısını iyi tanıyorum. Beni ararlarsa konuşabiliriz,” diyor Maduro.

Maduro, Aralık 2024’ten beri kulüpsüz. Almere City’deki teknik direktörlük görevi hiç de başarılı geçmedi.

Pazar günü, García’nın en azından Jong Ajax’a geri dönmeyeceği açıklandı. 2027 ortasına kadar sürmesi gereken sözleşmesi feshedildi.

Jong Ajax, geçtiğimiz sezon Keuken Kampioen Divisie’de son sırada yer aldı. Teknik direktör Jordi Cruijff, kulübün en deneyimli yeteneklerinin de performans göstermesinin önemli olduğunu düşünüyor.