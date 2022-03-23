Süper Lig'de son haftalarda önemli bir çıkış yaşayan ve ikincilik koltuğu için iddialı bir konuma gelen Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken, camiada bir yandan da yüksek divan kurulu başkanlığı seçimlerinin heyecanı yaşanıyor.

Son dönemde Vefa Küçük'ün yürüttüğü görev için adaylar her geçen gün artıyor.

Ayrıştırmaya değil, birlik ve bütünlüğe ihtiyacımız var...

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına bunu gerçekleştirebilmek için aday oluyorum.

Kişilerin değil, Fenerbahçelilerin adayıyım. pic.twitter.com/ImOhTLuSyr — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) March 23, 2022

Son olarak duayen gazeteci Uğur Dündar Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlığı için aday olduğunu açıklarken, Vefa Küçük, Nail Kır ve Sait Yılmaz'ın ardından bu göreve talip olan dördüncü kişi oldu.

Daha önce Aziz Yıldırım döneminde sarı-lacivertli takımın yönetiminde yer alan Dündar, 2001 şampiyonluğunda yönetimdeydi.

Bütünleşme mesajı

Fenerbahçe'nin camia olarak kenetlenmeye ve bütünleşmeye ihtiyaç duyduğunu belirten Dündar, bu kararı almadan önce başkan Ali Koç ile fikir alışverişinde bulunduğunu açıkladı.

Gruplar üstü bir yaklaşımla Fenerbahçe'nin senatosu konumunda yer alan divan kurulu başkanlığını üstlenebileceğine inandığını belirten Dündar, 24 Mart Perşembe günü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek.

Kişilerin değil Fenerbahçelilerin adayı olduğunu aktaran Dündar, seçime Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın desteğiyle girdiği yönündeki iddiaları ise yalanladı.

Fenerbahçe'ye olan sevgisini birçok kez dile getiren 78 yaşındaki Dündar, bir dönem Yeşilçam'da sinema oyunculuğu da yaparak dikkat çekmişti.

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