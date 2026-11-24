Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) 2025 Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili kararı, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) performansı ve kararlarının güvenilirliği konusundaki tartışmayı yeniden alevlendirdi. Mahkemenin, Senegal'in şampiyonluğunun elinden alınması ve Fas'a hükmen galibiyet verilmesi kararını iptal etmesi, Fransız gazeteci Benoît Pérochet'yi Kara Kıta'da futbolu yönetmekten sorumlu kurumlara sert eleştiriler yöneltmeye itti.

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France 24 ekranlarına konuk olan Pérochet, Spor Tahkim Mahkemesi'nin verdiği kararın CAF için ağır bir darbe olduğunu değerlendirdi. Gazeteciye göre bu darbeyi ağırlaştıran asıl etken, Lozan'daki yargı organının, CAF Temyiz Kurulu'nun Senegal ile Fas arasındaki finalin ardından aldığı kararı onaylamaması oldu.

Fransız gazeteci, anlaşmazlığın özünün hakemin saha içindeki yetkileriyle ilgili olduğunu açıkladı. Pérochet'ye göre mahkeme, karşılaşmanın akışını değerlendirme ve maçın kesin olarak sona erip ermediğine ya da koşulların devam edilmesine izin verip vermediğine karar verme konusunda münhasır yetkinin maçın hakemine ait olduğu gerekçesine dayandı.

Mahkeme gerekçesinde, Kongolu hakem Jean-Jacques Ndala'nın, Senegalli oyuncuların Fas lehine verilen penaltıyı protesto ederek sahayı terk etmesinin ardından maçı kesin olarak bitirdiğini ilan etmediğini, aksine karşılaşmanın tamamlanmasına izin verdiğini vurguladı. Bu durum, Afrika temyiz kurulunun benimsediği yoruma göre Senegal Milli Takımı'nın çekilmiş sayılmasının önüne geçti.

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Pérochet, kararın yansımalarını şöyle yorumladı: "Afrika kurumları, son on yılda sürekli ilerleme kaydeden Afrika futbolunu küçük düşürüyor."

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Pérochet, bu davanın sonunda bir kazanan ve bir kaybeden olduğunu, ancak kendisine göre en büyük kaybedenin, anlaşmazlığın Spor Tahkim Mahkemesi önünde sonuçlanma şekli nedeniyle Afrika futbol kurumları ve Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) olduğunu ekledi.

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Pérochet, Spor Tahkim Mahkemesi'nde davayı kaybetmesinin ardından CAF'a ne ölçüde güvenilebileceğini sorguladı. Gazeteciye göre Temyiz Kurulu'nun önceki kararını iptal eden bir hükmün çıkması, kurumu kararlarının güvenilirliği ve kıta turnuvalarının yönetimi konusunda soru işaretleriyle karşı karşıya bırakıyor.

Pérochet'nin eleştirileri turnuva finali davasıyla sınırlı kalmadı. Fransız gazeteci, CAF'ın daha önce Afrika Uluslar Kupası'nın iki yılda bir yerine dört yılda bir düzenleneceğini açıklayıp ardından bu yaklaşımdan geri adım attığını da hatırlattı. Ona göre bu geri adım, kurumun Afrika futbolunu yönetme biçimine dair soru işaretleri doğuran kararların bir başka örneği.

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Fas Futbol Federasyonu ise resmi bir açıklama yayımlayarak CAS kararına karşı mümkün olan tüm yasal yollara başvuracağını duyurdu ve karara şaşkınlık ve tepkiyle yaklaştığını belirtti. Federasyona göre karar, Fas tarafının Alman tahkim hakemi Ulrich Haas ile Senegal Futbol Federasyonu başkanı arasında kararın açıklanmasından 48 saat önce bir iletişim olduğuna dair sunduğu bilgileri dikkate almadı. Ayrıca oyuncuların hakemin izni olmadan sahayı terk etmesine ve bunun doğurduğu sorumluluklara ilişkin FIFA ve IFAB kurallarını da göz ardı etti.

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