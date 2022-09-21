Ünlü fast-food zinciri KFC, Mbappe'nin sponsorluk çekimlerini reddetmesi üzerine yasal işlem tehdidinde bulundu

Nazım Gömleksiz|
KFC Mbappe split Getty Images
FransaK. MbappéPSGLigue 1

KFC, Kylian Mbappe'nin fast food zincirini tanıtmayı reddetmesi üzerine Fransız Futbol Federasyonu'na (FFF) dava açmaya hazır olduklarını açıkladı.

    • KFC, Fransa milli takımına sponsor oldu
    • Mbappe, markayı tanıtmayı reddetti
    • Fast-food zinciri FFF'ye dava açmaya hazır

    NE OLDU? KFC, Mbappe'nin bir promosyon kampanyasına katılmayı reddetmesinin ardından Fransız milli takımıyla olan sponsorluk anlaşmasını iptal etmekle tehdit etti.

    NE SÖYLENDİ? KFC Fransa Başkan Yardımcısı Alain Beral, Sport Business Club'a verdiği demeçte şunları söyledi:

    "Fransa Futbol Federasyonu'nun paraya ihtiyacı var ve KFC, ödediğimiz şeyin bir imajına sahip olmak için ödeme yapmayı kabul ediyor. Federasyon ile her seferinde en az dört oyuncuyla birlikte ortak bir imaj oluşturmaya kararlıyız. Ödemeyi durduracağız.

    "Bunu çok yakından takip edeceğiz çünkü saygı duyulmayan bir sözleşme imzalamak söz konusu bile olamaz."

    BÜYÜK RESİM: Açıklama, FFF'nin Mbappe'nin taleplerine rıza göstermesinin ardından geldi ve kadroyla görüntü hakları anlaşmalarını gözden geçireceklerini doğruladı. Yıldız forvet, bu konuda Fransız futbol otoriteleriyle uzun süredir çatışıyor.

FOTOĞRAFLAR

KFC restaurant Getty Images
Kylian Mbappe France Nations League celebrate 2021Getty Images

MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? Paris Saint-Germain forveti, Fransa önümüzdeki günlerde Uluslar Ligi'nde Avusturya ve Danimarka ile karşı karşıya geldiğinde saha dışı dramayı geride bırakmak isteyecek.

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