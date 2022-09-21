Ünlü fast-food zinciri KFC, Mbappe'nin sponsorluk çekimlerini reddetmesi üzerine yasal işlem tehdidinde bulundu

KFC, Fransa milli takımına sponsor oldu

Mbappe, markayı tanıtmayı reddetti

Fast-food zinciri FFF'ye dava açmaya hazır

NE OLDU? KFC, Mbappe'nin bir promosyon kampanyasına katılmayı reddetmesinin ardından Fransız milli takımıyla olan sponsorluk anlaşmasını iptal etmekle tehdit etti.

NE SÖYLENDİ? KFC Fransa Başkan Yardımcısı Alain Beral, Sport Business Club'a verdiği demeçte şunları söyledi:

"Fransa Futbol Federasyonu'nun paraya ihtiyacı var ve KFC, ödediğimiz şeyin bir imajına sahip olmak için ödeme yapmayı kabul ediyor. Federasyon ile her seferinde en az dört oyuncuyla birlikte ortak bir imaj oluşturmaya kararlıyız. Ödemeyi durduracağız.

"Bunu çok yakından takip edeceğiz çünkü saygı duyulmayan bir sözleşme imzalamak söz konusu bile olamaz."

BÜYÜK RESİM: Açıklama, FFF'nin Mbappe'nin taleplerine rıza göstermesinin ardından geldi ve kadroyla görüntü hakları anlaşmalarını gözden geçireceklerini doğruladı. Yıldız forvet, bu konuda Fransız futbol otoriteleriyle uzun süredir çatışıyor.