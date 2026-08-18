United'ın ilgisi ortamı kızıştırıyor: Barcelona, Rodri'yi kadrosuna kattıktan sonra Gavi'yi şaşırttı!

Barcelona, İspanyol orta saha oyuncusu Gavi'nin kulüple sözleşmesinin 4 sezon daha sürmesine rağmen önümüzdeki aylarda sözleşme yenileme dosyasını açmaya hazırlanıyor. Bu adım, Katalan kulübüne Rodri'nin katılmasıyla eş zamanlı olarak, yönetimin oyuncunun devam etmesine olan bağlılığını ve onun takım projesindeki konumunu güçlendirme isteğini yansıtıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Barcelona önümüzdeki aylarda Gavi'nin temsilcileriyle sözleşme yenilemesi konusunda görüşmelere başlamayı planlıyor. Öte yandan Manchester United, teknik direktörü Michael Carrick'in isteği doğrultusunda oyuncunun hizmetlerini almaya ilgi gösterdi.

Barcelona'nın, Gavi'nin şu anda kulüple 2030 yılına kadar bağlı olmasına rağmen sözleşmesini yenileme yönündeki bu adımı; Deco liderliğindeki sportif yönetim ile Hansi Flick liderliğindeki teknik ekibin, oyuncunun gelişiminden ve takım içindeki rolünden büyük memnuniyet duymasının yanı sıra, kulübün onu gelecek projesinin temel unsurlarından biri olarak görüp kadrosunda tutma isteğinin bir sonucu olarak geliyor.

Gavi de kendi adına adresini değiştirmek istemiyor gibi görünüyor. Oyuncu Barcelona'da büyük mutluluk duyuyor ve akademisinde basamakları çıkıp A takıma yükseldiğinden bu yana kulübü evi olarak görüyor. Ayrıca hem teknik hem de kişisel düzeyde gelişimine katkıda bulunan teknik direktör Flick ile güçlü bir ilişkisi bulunuyor.

Gavi, yeni sezona yönelik planlarında kendisine güvenen Flick'in hesaplarında özel bir yere sahip. Oyuncu ise takım içinde gelişimini sürdürmeyi, gelecekte daha önemli bir konuma ulaşmayı ve kaptanlık pazubandını taşımayı hedefliyor.

Manchester United'ın Gavi'ye olan ilgisi, İngiliz kulübünün orta sahasını güçlendirmek için büyük hamleler yaptığı bir dönemde geldi. Kulüp, André Santos ve Youri Tielemans'ı kadrosuna katmak için yaklaşık 100 milyon euro harcadı; şu andaki önceliği ise bir sol bek transferine odaklanmış durumda.

Buna rağmen Barcelona'nın, United'a Gavi'nin ayrılık dosyasını açması için gerçek bir fırsat vermeye hazır olmadığı görülüyor. Zira kulübün planı, oyuncunun geleceğini yeni bir sözleşmeyle güvence altına almak yönünde ilerliyor; bu da onun kulübün sportif projesindeki değerini yansıtan açık bir mesaj niteliğinde.

Böylece Rodri'nin Barcelona'ya gelişinin, Gavi'nin kulüp hesaplarındaki yerini sarsmadığı, aksine yönetimi genç orta saha oyuncusuna olan güvenini teyit etmeye ittiği görülüyor. Bu adım, oyuncunun geleceğini erkenden belirleyebilir ve Manchester United'ın hevesine kapıyı kapatabilir.