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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

“United'ı satın ve s*** olup evinize gidin!”: Old Trafford'daki protestolar büyürken Manchester United taraftarından Glazer ailesine ve INEOS'a sert mesaj

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Pazar günü Old Trafford'daki atmosfer zehirli bir hâl alıp patlama noktasına ulaşırken, Manchester United taraftarları Aston Villa ile oynanan felaket gibi maçta öfkelerini kulüp sahiplerine yöneltti. Binlerce taraftar, takımın saha içindeki krizi derinleşirken yönetimin tamamen değişmesini talep eden görsel ve sözlü protestoya katıldı. Bu son tepki dalgası, maçlara giden taraftarlarla kulübün mevcut gidişatından sorumlu üst yönetim arasındaki kopukluğun giderek büyüdüğünü gösteriyor.

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Stretford End'i gergin bir atmosfer sardı

Taraftarlar hem Glazer ailesine hem de INEOS liderliğindeki sportif yönetime karşı protestolarını artırırken Rüyalar Tiyatrosu, Manchester United yönetimi için daha çok bir kâbusu andırıyordu. Maç başlamadan tribünler, kulübün Newton Heath dönemindeki orijinal renklerine gönderme yapan yeşil ve altın sarısı balonlarla doldu. Bu renkler, mevcut yönetime karşı uzun süredir sürdürülen muhalefetin de simgesiydi. Görsel protestoya stat boyunca yankılanan ve dinmeyen tepkiler eşlik etti. Bu tepkiler, taraftarların yıllardır süren ve kötü yönetim olarak gördükleri uygulamalara duyduğu köklü öfkeyi açıkça ortaya koydu.

Kulübün yakın zamanda gündeme getirdiği altyapı projelerini doğrudan hedef alan dev bir pankart da ev sahibi taraftarların bulunduğu tribünde açıldı. Mesaj açık ve netti: “Yeni bir stat istemiyoruz, yeni sahipler istiyoruz.” Bu sözler, kulübün sıkı taraftarları arasında stadyumdaki yüzeysel değişikliklerden önce futbol başarısını önceliklendiren bir yönetime ihtiyaç duyulduğu yönündeki inancın giderek güçlendiğini gösteriyordu. Maç ilerledikçe sesli tepkiler daha da arttı. Stretford End'den yükselen “United'ı satın ve s*** olup evinize gidin” tezahüratı Old Trafford'da yankılandı.

Carrick'in takımı tepkiler arasında dağıldı

Maç öncesinde protestolar ön plandayken teknik direktör Michael Carrick için sahadaki tablo da bir o kadar kötüydü. Aston Villa'nın ilk 60 saniye içinde öne geçmesiyle United'ın savunmadaki zaafları hemen ortaya çıktı. Alysson Edward, bir anlık konsantrasyon kaybından yararlanarak topu ağlara gönderdi. Bu gol ev sahibi takımı sarstı, taraftarları ise şaşkına çevirdi. Kâbus gibi başlangıç, konuk ekibin yalnızca birkaç dakika sonra farkı ikiye çıkarmasıyla daha da ağırlaştı. Pek çok taraftar tribündeki yerine bile oturmadan maç fiilen kopmuştu.

İkinci darbe dördüncü dakikada geldi. Nicolas Jackson önüne gelen fırsatı geri çevirmeyip topu ağlara gönderince United'ın işi iyice zorlaştı. Villa'nın ev sahibi savunmasını bu kadar kolay aşması, mevcut taktik düzen ve oyuncuların moral durumu açısından ağır bir tablo ortaya koydu. Göz açıp kapayıncaya kadar iki gol yenmesiyle Carrick ve ekibinin hazırladığı taktik plan dağılmış görünüyordu. İkinci golün ardından kısa süreli sessizliğin yerini yeniden kulüp sahiplerini hedef alan tezahüratlar aldı. Taraftarların kulüpteki tüm yapıya karşı sabrı tükenmişti. Bu sert tepkiyi hafifleten tek şey, Bruno Fernandes'in 15. dakikada penaltıdan attığı ve United'ı yeniden maça ortak eden goldü.

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Küme düşme korkusu gerçeğe dönüşüyor

Bu son yenilginin istatistiksel sonuçları, Manchester United çapında bir kulüp için gerçekten endişe verici. Sunderland ve Nottingham Forest'ın galibiyetleri de dâhil olmak üzere hafta sonu alınan sonuçların ardından Manchester United, Premier League puan tablosunda 19. sıraya geriledi. İlk on maçından yalnızca yedi puan toplayan takım için ciddi bir küme düşme mücadelesi tehlikesi artık abartılı bir söylem değil, matematiksel bir gerçek. Savunmadaki istikrar eksikliği en büyük sorun olmaya devam ediyor. Takım, bu sezon yurt içindeki müsabakalarda henüz tek bir maçta bile kalesini gole kapatamadı.

Ligde en fazla gol fırsatı yaratan oyuncu olmayı sürdüren Bruno Fernandes gibi isimlerin bireysel becerilerine rağmen takım olarak bütünlük sağlanamıyor. Yönetim kurulu ile saha arasındaki kopukluk, tribünlerden yükselen öfkenin doldurduğu bir liderlik boşluğu yarattı.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
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