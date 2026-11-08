Pazar günü Old Trafford'daki atmosfer zehirli bir hâl alıp patlama noktasına ulaşırken, Manchester United taraftarları Aston Villa ile oynanan felaket gibi maçta öfkelerini kulüp sahiplerine yöneltti. Binlerce taraftar, takımın saha içindeki krizi derinleşirken yönetimin tamamen değişmesini talep eden görsel ve sözlü protestoya katıldı. Bu son tepki dalgası, maçlara giden taraftarlarla kulübün mevcut gidişatından sorumlu üst yönetim arasındaki kopukluğun giderek büyüdüğünü gösteriyor.

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Stretford End'i gergin bir atmosfer sardı

Taraftarlar hem Glazer ailesine hem de INEOS liderliğindeki sportif yönetime karşı protestolarını artırırken Rüyalar Tiyatrosu, Manchester United yönetimi için daha çok bir kâbusu andırıyordu. Maç başlamadan tribünler, kulübün Newton Heath dönemindeki orijinal renklerine gönderme yapan yeşil ve altın sarısı balonlarla doldu. Bu renkler, mevcut yönetime karşı uzun süredir sürdürülen muhalefetin de simgesiydi. Görsel protestoya stat boyunca yankılanan ve dinmeyen tepkiler eşlik etti. Bu tepkiler, taraftarların yıllardır süren ve kötü yönetim olarak gördükleri uygulamalara duyduğu köklü öfkeyi açıkça ortaya koydu.

Kulübün yakın zamanda gündeme getirdiği altyapı projelerini doğrudan hedef alan dev bir pankart da ev sahibi taraftarların bulunduğu tribünde açıldı. Mesaj açık ve netti: “Yeni bir stat istemiyoruz, yeni sahipler istiyoruz.” Bu sözler, kulübün sıkı taraftarları arasında stadyumdaki yüzeysel değişikliklerden önce futbol başarısını önceliklendiren bir yönetime ihtiyaç duyulduğu yönündeki inancın giderek güçlendiğini gösteriyordu. Maç ilerledikçe sesli tepkiler daha da arttı. Stretford End'den yükselen “United'ı satın ve s*** olup evinize gidin” tezahüratı Old Trafford'da yankılandı.

Carrick'in takımı tepkiler arasında dağıldı

Maç öncesinde protestolar ön plandayken teknik direktör Michael Carrick için sahadaki tablo da bir o kadar kötüydü. Aston Villa'nın ilk 60 saniye içinde öne geçmesiyle United'ın savunmadaki zaafları hemen ortaya çıktı. Alysson Edward, bir anlık konsantrasyon kaybından yararlanarak topu ağlara gönderdi. Bu gol ev sahibi takımı sarstı, taraftarları ise şaşkına çevirdi. Kâbus gibi başlangıç, konuk ekibin yalnızca birkaç dakika sonra farkı ikiye çıkarmasıyla daha da ağırlaştı. Pek çok taraftar tribündeki yerine bile oturmadan maç fiilen kopmuştu.

İkinci darbe dördüncü dakikada geldi. Nicolas Jackson önüne gelen fırsatı geri çevirmeyip topu ağlara gönderince United'ın işi iyice zorlaştı. Villa'nın ev sahibi savunmasını bu kadar kolay aşması, mevcut taktik düzen ve oyuncuların moral durumu açısından ağır bir tablo ortaya koydu. Göz açıp kapayıncaya kadar iki gol yenmesiyle Carrick ve ekibinin hazırladığı taktik plan dağılmış görünüyordu. İkinci golün ardından kısa süreli sessizliğin yerini yeniden kulüp sahiplerini hedef alan tezahüratlar aldı. Taraftarların kulüpteki tüm yapıya karşı sabrı tükenmişti. Bu sert tepkiyi hafifleten tek şey, Bruno Fernandes'in 15. dakikada penaltıdan attığı ve United'ı yeniden maça ortak eden goldü.

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Küme düşme korkusu gerçeğe dönüşüyor

Bu son yenilginin istatistiksel sonuçları, Manchester United çapında bir kulüp için gerçekten endişe verici. Sunderland ve Nottingham Forest'ın galibiyetleri de dâhil olmak üzere hafta sonu alınan sonuçların ardından Manchester United, Premier League puan tablosunda 19. sıraya geriledi. İlk on maçından yalnızca yedi puan toplayan takım için ciddi bir küme düşme mücadelesi tehlikesi artık abartılı bir söylem değil, matematiksel bir gerçek. Savunmadaki istikrar eksikliği en büyük sorun olmaya devam ediyor. Takım, bu sezon yurt içindeki müsabakalarda henüz tek bir maçta bile kalesini gole kapatamadı.

Ligde en fazla gol fırsatı yaratan oyuncu olmayı sürdüren Bruno Fernandes gibi isimlerin bireysel becerilerine rağmen takım olarak bütünlük sağlanamıyor. Yönetim kurulu ile saha arasındaki kopukluk, tribünlerden yükselen öfkenin doldurduğu bir liderlik boşluğu yarattı.