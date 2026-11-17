JJ Gabriel'in Old Trafford'dan ayrılacağını sosyal medyada duyurmasının ardından Manchester United, altyapısının en çok gelecek vadeden yeteneklerinden birini kaybetmeye hazırlanıyor. 16 yaşındaki genç yıldız, iki Avrupa devi arasında bu ayın başlarında anlaşmaya varılmasının ardından ocak ayındaki transfer döneminde Real Madrid'e katılmak üzere.

Reklam

Genç yetenek Old Trafford'a veda etti

Genç yıldız Gabriel'in kulüpten ayrılacağını resmen açıklaması, Manchester United altyapısı için önemli bir darbe oldu. 16 yaşındaki oyuncu, United taraftarlarına sosyal medyadan içten bir mesaj paylaşarak Manchester United'daki altı yıllık dönemine nokta koydu.

Gabriel'in kararı, eylül ayında Premier League ekibinden ayrılma talebinde bulunmasının ardından geleceği hakkında aylarca süren spekülasyonları takip etti. Genç oyuncu, bu talebinden beri kulüple antrenman yapmadı ve Avrupa'nın başka bir yerinde yeni bir mücadeleye atılma niyetini açıkça gösterdi. İlgili taraflar arasındaki yoğun görüşmelerin ardından ayrılığını resmen duyurdu.

Gabriel, Instagram'da şunları yazdı: "Sevgili Manchester United, 2020'de büyük hayalleri olan 10 yaşında bir çocuk olarak geldim. Burada hem futbolcu hem de insan olarak geliştim. Old Trafford'da gol atmaktan Jimmy Murphy Ödülü'nü almaya kadar, bana her zaman değer vereceğim anlar yaşattın. Her antrenöre, her kulüp çalışanına, takım arkadaşlarıma ve beni destekleyen herkese, bana inandığınız ve gelişmeme yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Hayatımın yeni bölümüne başlarken Manchester United her zaman hikâyemin bir parçası olacak. Her şey için teşekkürler. JJ."

Gabriel yarışını Real Madrid kazandı

Bu açıklama, Real Madrid'in hücum oyuncusunu transfer etmek için bu ayın başlarında anlaşmaya varmasının ardından Santiago Bernabeu'ya beklenen transferi doğruladı. Gabriel teknik olarak mevcut sezonun sonuna kadar United altyapısına kayıtlı kalsa da İspanyol devi onu sistemine hızla dahil etmek ve transferi ocak ayında tamamlamak istiyor.

Reklam Reklam

Transfer, genç oyuncuların kadroya katılmasına ilişkin belirli bir FIFA düzenlemesi sayesinde mümkün oluyor. Avrupa kulüpleri, Avrupa pasaportu taşıyan genç oyuncularla profesyonel sözleşme imzalayabiliyor. Gabriel de anne babası aracılığıyla bu şartı karşılıyor. Düzenlemedeki bu boşluk, Real Madrid'in İngiltere'nin en parlak yeteneklerinden birini kıtadaki diğer büyük taliplerinden önce kadrosuna katmasını sağladı.

Related Topics

Bu ayrılık, Carrington'daki antrenörler tarafından çok değer verilen 16 yaşındaki oyuncunun hızlı yükselişine nokta koyuyor. A takımda hiçbir resmî maça çıkmamış olsa da bu yılın başlarında AC Milan'a karşı oynanan sezon öncesi hazırlık maçında forma giyerek üst düzey futbolda deneyim kazandı.

Buna rağmen oyuncunun yakın çevresi, gelişimi için başka bir yerin daha iyi olacağını düşündü. Bu da iki ay önce kaydının silinmesi talebine yol açtı. Sky Sports'un haberine göre genç oyuncunun temsilcileri, ayrılmak istediği netleşince hemen serbest oyuncu statüsüne geçmesi için girişimde bulundu.

Reklam

A takıma uzanan yol

Getty Images

Gabriel'in son Avrupa şampiyonunu seçmesinde önemli etkenlerden biri, üst düzey futbola geçiş için gördüğü yoldu. Haberlere göre oyuncu ve temsilcileri, Old Trafford'daki mevcut duruma kıyasla Real Madrid'in A takıma yükselmek için daha belirgin ve net bir yol sunduğuna inanıyor. Madrid projesine duyulan bu güven transferin arkasındaki itici güç oldu. Genç oyuncu, Bernabeu'da kadroya girmeyi başaran diğer genç yeteneklerin izinden gitmek istiyor.

Manchester United artık son yılların en çok ödül kazanmış genç oyuncularından biri olmadan geleceğini planlamak zorunda kalacak. Daha önce Ryan Giggs ve Marcus Rashford gibi isimlerin kazandığı Jimmy Murphy Ödülü'nün sahibi bir oyuncuyu kaybetmek, Manchester United'ın oyuncu izleme ve altyapı birimleri için kabullenmesi zor bir durum.