"Adam adama pres yapmamak ve topu kazanmaya çalışırken zaman zaman arkada boş alan bırakmak teknik ekibin kararı. Ama Como gibi takımlara alan bırakırsanız özgüvenleri giderek artar" dedi Fernandes, çarşamba akşamı alınan ağır yenilginin ardından.

Orta saha oyuncusu, yaşananları analiz etmenin "teknik direktör ve ekibinin görevi" olduğunu söyledi. Ancak daha aktif bir oyun istediğini de hissettirdi: "Baskı altındayken bazen daha cesur olmak gerekir. İleri çıkıp pres yapma riskini almalı ve rakibin işini zorlaştırmalısınız" diye konuştu Fernandes.

Fernandes'e göre, oyun kurucu Nico Paz'ın iki golle öne çıktığı Serie A temsilcisi, United'a bunu nasıl yapması gerektiğini göstermişti: "Stoperleri beni bizim yarı sahamızda marke etti. Takım olarak bizim de bunu yapmamız gerekiyordu ama başaramadık. Orta alanda çok sayıda kısa pas yapan böyle bir takıma fazla alan ve zaman bırakırsanız kanatlardan size zarar verirler" dedi Fernandes.

Como, 2. dakikada Paz ile öne geçti. Devre arasından kısa süre sonra Tassos Douvikas farkı artırdı (49.). Paz, 57. dakikada attığı golle maçın sonucunu büyük ölçüde belirledi. Jacobo Ramon'un 76. dakikada skoru 4:0'a getiren golüyle de her şey kesinleşti. United, uzatma dakikalarında Joshua Zirkzee'nin attığı teselli golüyle yetindi.

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Bruno Fernandes, Como maçında alışılmadık şekilde oyundan alındı

"Hazırlıksız yakalanıp rakibin erken gol atmasına izin vermemiz ilk kez olmuyor" diyerek yakınan Fernandes, kendisinin ve takım arkadaşlarının performansını da eleştirdi: "Topa neredeyse hiç baskı yapmadık, topla iyi hareketlerimiz neredeyse hiç olmadı, bizim adımıza neredeyse hiçbir şey yolunda gitmedi." Portekizli oyuncu, alışılmadık şekilde oyundan alındı. 67. dakikada yerine, daha sonra golü atan Zirkzee girdi.

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Ocak ayında görevden alınan Ruben Amorim'in yerine ilk etapta geçici olarak gelen ve geçen sezonun son bölümündeki güçlü performansın ardından görevde kalmasına izin verilen teknik direktör Carrick üzerindeki baskı ise bu sezona yapılan kötü başlangıcın ardından giderek artıyor. United, Premier League'de ilk yedi maçından yalnızca yedi puan topladı ve ilk dört sıradaki takımlarla arasındaki farkın daha şimdiden açılması tehlikesiyle karşı karşıya. Como'daki hezimet, Şampiyonlar Ligi'nde üç maçta alınan ikinci yenilgiydi. İngiliz ekibi daha önce Atletico Madrid deplasmanında da kaybetmişti (0:2). United, tek galibiyetini açılışta Şampiyonlar Ligi'nin yeni takımı Sabah FK karşısında aldı (4:0).

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Carrick'in görevi artık ciddi tehlike altında. 45 yaşındaki teknik adam çarşamba akşamı, "Bu, hayal kırıklığından da öte. Tüm takımın ve performansın sorumluluğunu yüzde 100 üstleniyorum" dedi. Kulüp yönetiminin desteğini hâlâ hissedip hissetmediği sorulduğunda ise sözleşmesi 2028 yazına kadar süren Carrick, TNT'ye şu yanıtı verdi: "Mesele ben değilim; maçı değerlendirip nasıl geçtiğine bakmak. Bence şu anda en önemli şey bu."