Union Berlin teknik heyetine katılan Marie-Louise Eta Bundesliga tarihine geçti

Urs Fischer ile yollarını ayıran Union Berlin takımın başına geçici olarak Marco Grote’yi getirirken, Marie-Louise Eta da teknik heyete katıldı.

Bundesliga takımlarından Union Berlin, Urs Fischer’in görevden alınmasının ardından Marie-Louise Eta’yı geçici antrenör kadrosuna dahil etti. Eta böylece ilk kadın yardımcı antrenör olarak Bundesliga tarihine geçmeyi başardı. Çarşamba günü görevden alınan Fischer'in yerine kulüp 19 yaş altı antrenörü Marco Grote'yi geçici olarak göreve getirirken, yardımcısı Eta da A takım kadrosuna katıldı.

Oyunculuk kariyerine 2018 yılında son veren Eta, Werder Bremen, Almanya ve Union'un genç takımlarında antrenörlük görevlerinde bulundu. Bu yılın başlarında Union'a katılan ve U19'da Grote'un asistanı olarak çalışan Eta, bir sonraki duyuruya kadar bu tarihi görevi yürütecek.

Örnekler az değil

Geçtiğimiz yıllarda da erkek futbolunda çeşitli seviyelerde kadın antrenörler olmuştu. Eski İtalyan milli takım antrenörü Carolina Morace, Serie C1'de Viterbese'nin başına geçtiğinde profesyonel bir erkek takımını çalıştıran ilk kadın olmuştu.

Fransa kadın milli takımının eski antrenörü Corinne Diacre, Ligue 2'de Clermont Foot'u çalıştırarak adını duyurmuştu ve Hannah Dingley de Temmuz ayında Forest Green Rovers'ın başına geçtiğinde bir İngiliz Futbol Ligi kulübünün başına geçen ilk kadın olmuştu. Ancak Eta, Union'ın geçici kadrosunda yer alarak Bundesliga tarihine geçecek ve bir erkek üst lig takımını çalıştıran nadir kadın örneklerinden biri olacak.