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Union Berlin - Elversberg maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Union Berlin
Elversberg
Bundesliga

Union Berlin, Bundesliga'da Elversberg ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Union Berlin, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Mainz'daki MEWA Arena'da Elversberg ile karşı karşıya gelecek.

Union Berlin, aradan önce 5 Eylül'deki son maçında deplasmanda Bayer 04 Leverkusen'e karşı zorlu bir 4-0'lık yenilgi aldı. Elversberg'in güçlü gol formu ile Union Berlin'in kendi sahasını savunma kararlılığı birleşince, ekim ayındaki bu karşılaşma iki takım arasında dikkat çekici bir mücadele vaat ediyor.

GOAL, Union Berlin - Elversberg maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Union Berlin - Elversberg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Union Berlin - Elversberg maçı, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Berlin'deki Alte Foersterei'de başlayacak.

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Bundesliga - Hafta 5
Alte Foersterei

Union Berlin - Elversberg Bundesliga biletleri nasıl alınır?

1. FC Union Berlin ile SV Elversberg arasında Stadion An der Alten Försterei'de oynanacak Bundesliga maçı için bilet almak istiyorsanız, uygunluk durumuna bağlı olarak iki temel yol bulunuyor:

Union Berlin'in resmi kanalları

Union Berlin'in iç saha stadyumu nispeten küçük kapasiteye sahip olduğu ve kulübün resmi üye sayısı çok yüksek olduğu için, biletler neredeyse her zaman önce kulübün resmi kanalları üzerinden tükeniyor:

  • Resmi bilet çekilişi (Vereinsmitglieder):
    • Bundesliga iç saha maçları için bilet kontenjanları ilk olarak kulübün resmi bilet platformundaki kura/çekiliş sistemi aracılığıyla Union Berlin'in resmi kulüp üyelerine sunulur.
    • Kayıtlı bir kulüp üyesiyseniz, maç öncesinde bilet çekilişine katılırsınız.
  • Resmi ikincil bilet pazarı (Zweitmarkt):
    • Maça gidemeyecek kombine sahipleri veya üyeler, koltuklarını Union Berlin'in resmi yeniden satış pazarına (Zweitmarkt) geri bırakır.
    • Bu resmi pazar yeri maç gününe daha yakın bir tarihte açılır ve Union Berlin'in bilet platformu ya da resmi mobil uygulaması üzerinden erişilebilir. Buradan satın almak, biletin liste fiyatından alınmasını ve giriş geçerliliğinin resmi olarak garanti edilmesini sağlar.
  • Genel satış (Free Sale):
    • Nadiren de olsa üye çekilişleri mevcut biletlerin tamamını tüketmezse, kalan biletler genel satışa çıkar. Ancak Alte Försterei'deki çoğu Bundesliga maçı için genel satış son derece sınırlıdır ya da hiç olmaz.

Union Berlin - Elversberg Bundesliga biletleri ne kadar?

Stadion An der Alten Försterei'deki 1. FC Union Berlin - SV Elversberg maçı için bilet fiyatları, biletleri doğrudan kulüpten liste fiyatıyla mı yoksa ikincil yeniden satış platformları üzerinden mi aldığınıza göre değişiklik gösterir.

Resmi kulüp fiyatları (liste fiyatı / Zweitmarkt)

Union Berlin'in resmi çekilişi veya kulüp içi yeniden satış sistemi (Zweitmarkt) üzerinden doğrudan satın alındığında, fiyatlar liste fiyatıyla sınırlandırılır:

  • Ayakta bilet (Stehplatz): 14 € - 16 € (indirimli yaklaşık 12 € - 14,50 €)
  • Oturmalı bilet (Sitzplatz - Kategori 1'den 4'e): 30 € - 48 € (indirimli yaklaşık 28 € - 46 €)
  • Çocuk biletleri (6-12 yaş): Bölüme göre 7 € - 24 €

Union Berlin - Elversberg Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Union Berlin - Elversberg form durumu

Union Berlin, son beş maçında tüm kulvarlarda bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Takımın son karşılaşması, 5 Eylül'de Bayer Leverkusen'e karşı Bundesliga'da alınan 4-0'lık yenilgiydi. Bu süreçte daha önce Eintracht Frankfurt ile 3-3 berabere kalan Union, DFB-Pokal'da ise Eintracht Braunschweig'i 4-2 mağlup etti. Union bu beş maçta 14 gol atıp 15 gol yedi ve bu savunma performansı Lustrinelli'yi endişelendirecektir.

Elversberg ise son beş maçında dört galibiyet ve yenilgisiz bir seriyle geliyor. Takımın son sonucu, 5 Eylül'de deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a karşı alınan 4-3'lük Bundesliga galibiyetiydi. Bu sonucun öncesinde 29 Ağustos'ta sezonun açılış gününde Bayer Leverkusen'i 3-2 yenmişlerdi. Ayrıca DFB-Pokal'da MSV Duisburg'u 3-1 mağlup ettiler. Elversberg son beş maçında toplam 16 gol attı ve yedi gol yedi.

FCU

FCU - Form

IPS
K2-4
EBS
K2-4
SGE
B3-3
B04
K4-0
S04
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/16
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ELV

ELV - Form

FCL
K4-1
DUI
K1-3
B04
K3-2
BMG
K3-4
FCB
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Union Berlin - Elversberg: Son karşılıklı maçlar

Union Berlin ile Elversberg arasındaki son beş karşılaşmaya dair karşılıklı maç verisi bulunmuyor. Bu maç, iki kulübün Bundesliga seviyesindeki nadir ya da ilk karşılaşması olabilir.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
FreiburgFreiburgSCF
3300101+99
K
K
K
2
DortmundDortmundBVB
330082+69
K
K
K
3
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
B
K
K
4
Bayern MünihBayern MünihFCB
321072+57
K
B
K
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
K
K
K
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
K
K
K
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
B
K
K
8
Mainz 05Mainz 05M05
311163+34
K
K
B
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
K
K
B
10
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
B
K
K
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
K
B
K
12
FC KölnFC KölnKOE
311157-24
B
K
K
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
K
K
K
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
K
K
K
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
K
K
B
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
K
K
B
17
MönchengladbachMönchengladbachBMG
3003312-90
K
K
K
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
3003012-120
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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